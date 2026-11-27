Bruselas abre Kanal-Centre Pompidou Sábado 28 de noviembre en el antiguo garaje Citroën. El museo abre con diez exposiciones, incluyendo un viaje de más de 350 obras. Los 30.000 boletos gratis del primer fin de semana encontraron una salida, pero el showroom y algunas de las festividades siguen sin boletos.

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Kanal-Centre Pompidou abre al público el sábado 28 de noviembre a las 10.00 horas en el antiguo garaje Citroën en la Place de l’Yser de Bruselas. Diez exposiciones abren el museo. Los 30.000 boletos gratis para descubrirlos este fin de semana ya han sido reservados. El edificio y parte del programa siguen siendo accesibles sin billete.

En Bruselas, Kanal se asienta en el garaje de Citroën

El edificio que los visitantes descubren este fin de semana fue diseñado para vender y mantener coches. Construido en 1933 y 1934 a lo largo del Canal de Charleroi en Bruselas, el garaje combina un monumental escaparate con talleres atrasados. La conversión conserva esta estructura dual. El showroom del d-ángulo muestra la ciudad a través de su fachada de vidrio, mientras que los antiguos talleres albergan ahora exposiciones y salas de performance.

Arquitectos de EM2N, noAarchitect y Sergison Bates trabajaron juntos en Atelier Kanal. En lugar de reemplazar las grandes salas, restauraron su marco y agregaron tres volúmenes dentro del complejo. El conjunto alcanza 40.000 metros cuadrados, incluyendo más de 20.000 que el museo está destinado a utilizar en acceso abierto. Una biblioteca, espacios de trabajo y reuniones y una zona de juego interior de 700 metros cuadrados se encuentran junto a las galerías.

El showroom, de 21 metros de altura, es uno de los espacios libres. Desde la apertura, recibió una intervención del artista turco Banu Cennetoğlu,¿verdad?Por lo tanto, el público podrá ver allí un orden artístico sin tener que reservar una entrada para las habitaciones. El museo también había previsto dar la bienvenida el 25 de noviembre a casi 5.000 estudiantes de 27 escuelas de Bruselas antes de abrirse a todos.

Lo que el Centro Pompidou trae al museo

Viaje verdaderamente inmenso, una de las exposiciones inaugurales, reúne más de 350 obras, principalmente de las colecciones de Kanal y el Centro Pompidou. La ruta comienza con el canal que bordea el museo, un viejo camino para personas y bienes. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, sigue los movimientos que han transformado las prácticas artísticas.

Henri Matisse, Sonia Delaunay y Wifredo Lam están junto a artistas contemporáneos, incluyendo Sammy Baloji y Edith Dekyndt. Así pues, no hay sucesión de escuelas nacionales. Combina obras de diferentes períodos para seguir la circulación de formas e ideas. El público podrá verlo hasta el 9 de enero de 2028, más allá del fin de semana inaugural.

La asociación entre el Museo de Bruselas y el Centro Pompidou se remonta a 2017. Los préstamos franceses alimentan la programación junto con las adquisiciones y órdenes de Kanal. La institución de Bruselas también tiene su propio centro arquitectónico, proveniente de la CIVA. Contiene biblioteca y archivos dedicados a la arquitectura, el paisaje y la planificación urbana. Su primera pelea,Derecho a la Ciudad – Derecho al Futuro, mira maneras de transformar la ciudad y aquellos que participan en ella.

Una apertura que también hace espacio para los artistas de Bruselas

Las exposiciones ofrecen otras formas de cruzar el edificio. ParaNO SHOW, el dúo Deborah Bowmann y el músico Maupa Mazzocchetti trabajaron con veinte artistas de Bruselas alrededor de una pregunta: ¿Puede un museo entretener? ElDepartment of TrapsContiene objetos y pinturas que el público rara vez ve, con préstamos del Museo de Medicina y Diseño de Bruselas.

Una mujer infinitavuelve a las representaciones de las mujeres Mangbetu en el Congo, y la forma en que los artistas afrodescendientes los han llevado y secuestrado. El museo también cuenta con nuevas obras de Otobong Nkanga, Joshua Serafin y Joëlle Tuerlinckx. El programa combina proyecciones y performances con estas exposiciones, incluyendo tres piezas del coreógrafo Harald Beharie presentadas por primera vez juntos.

¿Qué podemos ver sin un billete el 28 y 29 de noviembre?

El fin de semana de apertura comienza el sábado a las 10 de la mañana y termina el domingo 29 de noviembre a las 10 de la tarde. Kanal anuncia 36 horas de programación, con conciertos, performances, proyecciones y talleres. Las 30 000 entradas reservadas se refieren a las exposiciones inaugurales: no condicionan el acceso al edificio ni a las animaciones gratuitas que el museo programa en sus espacios públicos.

El sitio está situado en la plaza Sainctelette, cerca de la estación de metro Yser. Para los visitantes que no tienen un espacio de estacionamiento para galerías, las animaciones de showroom y de acceso abierto permiten una primera visita. El centro distingue estos espacios del edificio anexo K1, situado al otro lado del canal y no accesible por silla de ruedas. Las exposiciones no cierran al final de las festividades: algunas corren hasta la primavera de 2027 y la gran presentación de las colecciones continúa hasta enero de 2028.

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