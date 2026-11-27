Jean-Claude Vannier murió el jueves a las 83. Había escrito la música del « Melody Nelson Ballade » y dirigió la orquesta del álbum de Serge Gainsbourg. Su viaje va de canciones a discos donde los sonidos, choruses y mandolines juegan el papel principal.

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Jean-Claude Vannier murió el jueves a las 83. Había escrito la música del « Melody Nelson Ballade » y dirigió la orquesta del álbum de Serge Gainsbourg. Su viaje va de canciones a discos donde los sonidos, choruses y mandolines juegan el papel principal.

En « Melody Nelson », mucho más que cuerdas

El compositor, arreglador y director Jean-Claude Vannier murió el 26 de noviembre de 2026 en París. Una de sus hijas anunció su muerte el viernes. Tenía 83 años. Entre los registros que llevan su firma,Historia de Melody Nelson, publicado por Barclay en 1971, es el más conocido. Dirigió la orquesta, firmó los arreglos y compuso varias canciones. La « Ballade de Melody Nelson », de la que Serge Gainsbourg escribió las letras, es uno de los títulos cuya música le pertenece.

En sus memorias, Vannier describió un orden de trabajo que ilumina el disco: Gainsbourg había imaginado el carácter de Melody, pero algunos de la música y cuerdas ya habían tomado forma cuando la historia fue escrita. Escuchando el « Ballade », la orquesta no sólo llega a destacar un coro. En el bajo y la guitarra, las líneas de cuerdas se utilizan para instalar la tensión de la canción antes de que las letras incluso digan la razón.

Los créditos también permiten distinguir roles sin asignar ningún disco a uno o al otro. Gainsbourg firmó la música de « Melody » y « Valse de Melody », en particular. Vannier compuso la « Ballade » y dirigió la orquesta en el disco. El folleto coloca las sesiones de grabación sonora en enero de 1971 en el estudio des Dames de París.

Un disco propio, con coros y sonidos

Al año siguiente, Vannier compuso las partes instrumentales deAsesino de moscas de niños. Los roles son revertidos: esta vez, es de un trabajo de Vannier que Gainsburg imagina un marco narrativo. La orquesta, coros y sonidos adelantan una historia que las playas no necesitan un cantante en primer plano. El álbum será reeditado por la etiqueta británica Finders Keepers, que también ayudará a poner ambos trabajos en el escenario.

El 21 de octubre de 2006, en el Barbican Centre de Londres, Vannier dirigió las dos canciones con la BBC Concert Orchestra y el Crouch End Festival Chorus. Brigitte Fontaine y Jarvis Cocker están entre los huéspedes. The reprise returned to Paris on 22 and 23 October 2008 at the Cité de la musique. En el programa, el Orchestre Lamoureux y el Jeune Choeur de Paris se reúnen músicos asociados con la grabación de laMelody Nelson, incluyendo el bajista Herbie Flores. El programa también acredita un sonoro, Michel Musseau, y un bombardeo, confiado a Tanguy Allain.

Canciones para otros y registros bajo su nombre

El catálogo de Vannier va más allá de estas dos obras. Para Michel Jonaz, firmó letras y música de « Super Nana ». « Rama rota » aparece en sus colaboraciones con Françoise Hardy; « Es la vida la que la quiere » en aquellos con Jane Birkin. También grabó sus propias canciones: « Papa coton » aparece en un álbum publicado bajo su nombre en 1975. De una sesión a otra, su trabajo podría ir de un arreglo para una voz a escribir una canción entera.

Vannier dedicó un récord instrumental a Georges Brassens, incluyendo el uso de bandas y cajas de música. Continuó este trabajo en sellos hasta los 2020s. En 2025, la etiqueta Ipecac publicóJean Claude Vannier y su Orquesta Mandoline, un disco diseñado alrededor del mandolinista Vincent Beer-Asker. Medio siglo después de sus primeros discos, comenzó de nuevo con otro conjunto y otros instrumentos.

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