Dos estudios evalúan las alertas de sepsis y muestran por qué la validación local, el seguimiento de falsos positivos y la respuesta clínica son tan importantes como el modelo.

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Una alerta médica es útil sólo si reporta lo suficientemente temprano un riesgo de que el equipo pueda verificar y cuidar de. Su evaluación debe medir los casos realmente detectados, las alertas sin seguimiento, avanzar en el diagnóstico habitual y los resultados para los pacientes. Una puntuación en archivos antiguos no reemplaza este balance.

Cuenta casos perdidos tanto como alertas

La sensibilidad indica la proporción de pacientes que presentaron el evento estudiado que provocó una alerta. La especificación indica qué proporción de pacientes sin este evento no desencadenaron alertas. Para un equipo de guardia, otra figura cuenta: entre las alertas recibidas, ¿cuántos realmente se refieren al riesgo buscado? Esta proporción también depende de la frecuencia del problema en el servicio. Por lo tanto, una herramienta puede dar muchas señales innecesarias incluso si sus resultados aparecen bien en otro grupo.

Para que las cifras sean comparables, un estudio debe especificar lo que constituye un caso, cuando el período de advertencia comienza y termina y si las alertas repetidas para la misma admisión se cuentan por separado. Un servicio también debe distinguir una señal técnicamente precisa de una señal en la que la tripulación todavía puede actuar. La Agencia Americana de Investigación sobre Calidad de Atención, AHRQ, recuerda que las notificaciones repetidas sin consecuencias clínicas pueden desensibilizar a los equipos a las próximas alarmas.

Dos estudios responden a dos preguntas diferentes

Una validación externa publicada en 2021, realizada por investigadores de la Universidad de Michigan, probó una herramienta de detección de sepsis en 38.455 hospitalizaciones. En el umbral utilizado en este análisis retrospectivo, no habría identificado el 67% de los casos de sepsis y desencadenado una alerta para el 18% de las hospitalizaciones. Estos valores describen esta herramienta, umbral y sitio. No predicen los resultados de otro sistema.

Un estudio prospectivo de cinco hospitales, incluyendo investigadores de Johns Hopkins, publicado en 2022, examinó otra herramienta, el sistema TREWS. Entre los pacientes de la cohorte analizada cuya alerta fue confirmada dentro de tres horas, la mortalidad hospitalaria ajustada fue de 3,3 puntos porcentuales inferiores a los del grupo cuya alerta no se había confirmado tan rápidamente. La comparación es observacional: establece una asociación, no prueba de que la alerta causó la reducción de la mortalidad.

Lo que un hospital necesita comprobar

Antes de generalizar un sistema, la institución debe poder verificar su desempeño en sus servicios y en su propia población, identificar quién recibe la alerta y medir el tiempo transcurrido antes de una evaluación. Los resultados útiles incluyen casos perdidos, número de alertas por día de hospitalización, cambios de gestión y eventos adversos. Los estudios citados cubren los establecimientos estadounidenses; no documentan un despliegue o validación clínica en el Líbano.

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