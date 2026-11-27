El Tribunal Supremo de Columbia Británica desestimó el recurso de la madre de Sam O’Neill, médico y asociación. Los hospitales confesionales de que se trate pueden seguir no prestando asistencia médica para morir in situ. En Vancouver, una unidad cercana en San Pablo ahora recibe pacientes elegibles.

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El viernes 27 de noviembre, el Tribunal Supremo de Columbia Británica desestimó una apelación contra las normas que permiten a los hospitales confesionales no proporcionar asistencia médica para morir en sus locales. El juicio se refiere a la organización de la atención en la provincia. No cambia los criterios de elegibilidad canadiense para la muerte asistida.

In Vancouver, a remedy arising from the transfer of Sam O

En el Hospital St. Paul, una instalación católica de Vancouver administrada por Providence Health Care, los pacientes pueden ser evaluados in situ por actores externos. Sin embargo, aquellos cuya solicitud de asistencia médica se acepta en la muerte deben dejar los locales operados por la Providencia para recibir el servicio.

En febrero de 2023, Sam O El 4 de abril, fue trasladada a otra instalación en Vancouver. El equipo puso bajo sedación debido al dolor que experimentó. No recuperó la conciencia. Sus parientes describieron una precipitada salida y consideraron que la transferencia había añadido a su sufrimiento. The court did not consider this causal link to be established.

Su madre, Gaye O Neill, presentó la apelación en 2024 con el médico de cuidados paliativos Jyothi Jayaraman y Dying With Dignity Canada. Los solicitantes no exigieron que el personal católico se viera obligado a prestar asistencia para morir. They suggested that outside teams could intervene on the spot, including in institutions that refused to practice it themselves.

Lo que el juez decidió en ayuda médica para morir

El Presidente Ronald Skolrood revisó las políticas del Ministerio de Salud provincial, la Dirección de Salud Costera de Vancouver y la Salud de la Providencia. Los solicitantes invocan la libertad de conciencia y religión, así como el derecho de los pacientes a la vida, la libertad y la seguridad personales, protegidos por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

Para la Corte, el caso difiere de la sentenciaCarterde 2015. The Supreme Court of Canada then invalidated a criminal prohibition that prevented access to aid in death. Las políticas impugnadas en Vancouver definen dónde se proporciona el servicio. The judge noted that the four patients whose cases had been examined had all received medical assistance in death on or shortly thereafter. It did not consider that the evidence produced allowed for an infringement of the rights invoked.

También concluyó que estas reglas no obligaban a los pacientes a adherirse a las creencias católicas. Para los médicos, el juez consideró que la libertad de conciencia no les daba derecho a exigir que practicaran la asistencia a la muerte en el establecimiento de su elección. El fallo no resuelve la cuestión planteada en la alternativa por la Providencia de someter su propia política a la Carta: el rechazo de las reclamaciones hizo innecesario este examen.

Una unidad cerca del hospital desde enero de 2025

La ruta impuesta a pacientes en San Pablo ha cambiado desde el caso O-Neill. En enero de 2025, Vancouver Coastal Health abrió la unidad Shoreline. Se une al hospital y se une desde un pasillo interior. Los pacientes generalmente se pueden tomar sin una ambulancia. La autoridad sanitaria, no el hospital católico, opera esta unidad y coordina las transferencias.

Basándose en los hechos registrados por el tribunal, todos los pacientes evaluados y declarados elegibles para San Pablo han sido atendidos allí desde la apertura de Shoreline. Este acuerdo no elimina la transferencia y no describe la situación en otras instituciones denominacionales de la provincia. El fallo del 27 de noviembre mantiene la norma que permite a estas instituciones no ofrecer asistencia médica para morir en el acto.

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