Nawaf Salam se refirió a la continuación de algunas misiones de la FPNUL. Baabda anuncia un crédito para préstamos solares a individuos. Kuwait convoca al embajador iraní después de un ataque. Los europeos posponen su decisión sobre la financiación de Ucrania. En Quebec, el Tribunal Supremo confirmó la esencia de la Ley 21.

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Nawaf Salam se refirió a la continuación de algunas misiones de la FPNUL. Baabda anuncia un crédito para préstamos solares a individuos. Kuwait convoca al embajador iraní después de un ataque. Los europeos posponen su decisión sobre la financiación de Ucrania. En Quebec, el Tribunal Supremo confirmó la esencia de la Ley 21.

Sábado 28 de noviembre 2026, edición de medianoche, hora de Beirut.

Líbano: las misiones de la FPNUL pueden continuar durante el retiro

El viernes, Nawaf Salam indicó que Francia estaba preparando un texto para permitir que la FPNUL continuara temporalmente determinadas tareas después del 31 de diciembre, el final previsto de su mandato. El objetivo sería preservar parte del plan durante el retiro, no renovar automáticamente el mandato actual. Por separado, siete parlamentarios recibidos por el Primer Ministro solicitaron seis meses de misiones sin cambios. Todavía no hay nuevo voto en el Consejo de Seguridad ni una decisión sobre la fuerza que pueda seguir.

In Nabatiyah, the Ministry of Interior announced the return of governorate agents to the restored serail. El Ejército Libanés anunció también la entrega de un camión cisterna al sindicato municipal de Chqif con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No se informó de un calendario de distribución de agua.

Préstamos solares: dobles de crédito público, ventana todavía por definir

La Presidencia anunció la Ley No 75, que abre una consignación adicional de 1.700 millones de libras esterlinas para financiar préstamos a personas que llevan proyectos solares. En comité, el proyecto abarcaba 895 millones. El anuncio no especifica la tasa, la cantidad máxima por préstamo, o la organización a la que se pueden presentar los archivos.

Baabda también anunció un texto votado el 12 de noviembre, destinado a la venta y eliminación de bienes en las zonas ocupadas por el ejército israelí. The Presidency has entered the date of 28 November for Law No 81. Queda por verificar su publicación en el Diario Oficial, su entrada en vigor y su alcance preciso.

Golfo: convocación en Kuwait, la carga se detuvo según Washington

Kuwait convocó el viernes al embajador del Irán y le dio una nota de protesta. Las autoridades kuwaitíes atribuyen el ataque del día anterior a Teherán, que mató a dos técnicos italianos e hirió a otros dos. Irán niega su participación. El Ministerio de Kuwait no ha anunciado ninguna medida adicional.

El comando militar estadounidense también afirma haber detenido al portaavionesPacific Archerjueves en el Golfo de Omán. Washington dice que el cargamento de la bandera de Palau había dejado Bandar Abbas a pesar del bloqueo estadounidense. The command ensures that the civilian crew was not injured; La condición del buque no fue confirmada independientemente.

En Islamabad, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía reafirmaron su apoyo a la seguridad del reino ante los ataques de Huthi. Su comunicado de 27 de noviembre no prevé un calendario para la intervención o el envío de tropas. La aprobación del Pacto por Ankara no permite hasta la fecha su entrada en vigor.

Unión Europea: préstamo a Ucrania regresa en diciembre

Veinticuatro Estados Miembros apoyan la propuesta de Ucrania de nuevos fondos, dijo el Presidente del Consejo Europeo António Costa. Bulgaria sólo quiere participar en el componente no militar. La reunión extraordinaria no dio lugar al préstamo propuesto de 45 mil millones de euros ni a un acuerdo sobre el presupuesto europeo 2028-2034. El Consejo anunció que reanudaría el examen de la financiación en diciembre.

Quebec: la ley sobre la secularidad sigue siendo aplicable, con excepción

El Tribunal Supremo de Canadá confirmó el viernes la esencia de la ley secular de Quebec. Quedan en vigor las restricciones al uso de señales religiosas para ciertos funcionarios públicos, incluidos los maestros de la administración pública y los agentes de policía. El Tribunal desestimó el requisito de sentarse cara a cara en la medida en que se aplicaba a los parlamentarios de Quebec: la ley democrática en cuestión no puede descartarse por la cláusula de derogación invocada por Quebec.

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