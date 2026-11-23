El Museo Bsous Silk mantiene una historia de trabajo y conocimiento. Su sitio anuncia un cierre para la temporada 2026.

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En Bsous, en la Caza d’Aley, el Museo de la Seda conserva la memoria de una actividad que asocia plantaciones de mora, cría de gusanos, hilado y tejido. Su interés reside no sólo en telas: permite encontrar los gestos y la organización del trabajo detrás de una antigua producción del Monte Líbano. Nota sin embargo: su sitio web oficial, consultado el 18 de noviembre de 2026, anuncia un cierre para la temporada 2026, sin fecha de reapertura.

Una antigua fábrica se convirtió en un lugar de transmisión

Según la historia publicada por la institución, George y Alexandra Asseily adquirieron la propiedad de la familia Fayad en 1973. La fábrica había operado allí durante aproximadamente medio siglo, hasta 1945. Por lo tanto, la transformación ulterior del sitio no implicó inventar una decoración industrial, sino mantener un edificio utilizado para la producción.

La restauración de las terrazas comenzó en 1998, antes de la del edificio en 2000. El museo cita al arquitecto Jacques Abu Khaled y Sami Feghali para esta última etapa. En 2001, una primera reunión de seda acompañó el desarrollo del proyecto. El conjunto es gestionado por la Asociación Mémoire et Développement, conocida como aMED.

El trabajo de las mujeres detrás de los capullos

La presentación del ecomuseo hace hincapié en el papel de la mujer en la sericultura libanesa. Recibir huevos, alimentar y monitorear gusanos, luego recoger capullos formaron una línea exigente de tareas. Por lo tanto, la seda no era sólo un producto comercial: entrañaba una organización laboral nacional y de aldea.

Weaving también involucró a muchas familias. El museo recuerda la existencia de cientos de comercios de seda a principios del siglo XX. Su enfoque vincula tres dimensiones: una población, un territorio y un período histórico. Por lo tanto, invita al lector a leer objetos técnicos junto con las condiciones en que se utilizaron.

Una historia industrial inscrita en un paisaje

En su carrera educativa, el museo ubicado en Btater en 1841, la instalación de una filatura asociada a Portalis y evoca el papel de los spinners franceses en la formación de los trabajadores locales. Esta circulación de técnicas completa la historia del comercio: también se pasaron habilidades entre las dos orillas del Mediterráneo.

Jardines y terrazas participan en esta lectura de patrimonio. Su restauración, descrita en el museo, conserva olivos y otras plantaciones mediterráneas en lugar de separar artificialmente la antigua fábrica de su entorno. Para una futura visita, sigue siendo esencial esperar los anuncios de apertura: la información histórica y los viejos acontecimientos que aún se publican en línea no valen la pena confirmar una bienvenida actual.

Ilustración: tela satinada fotografiada en 2020, imagen genérica sin vínculo documental con Bsous o con colecciones de museos. Foto: Anete Lusina / Pexels.

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