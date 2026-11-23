La prensa árabe revisó el 23 de noviembre las condiciones para el regreso al sur del Líbano, las reacciones al discurso de Joseph Aoun y las discusiones sobre post-FINUL. La revisión distingue la confiscación de Qaa de las suposiciones sobre su receptor, así como los daños encontrados en Jartum y Benghazi de las supuestas responsabilidades. El papel de los laboratorios en Gaza, los presupuestos deportivos de La Sabiduría y el regreso al cine con Manal Issa.

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En primera página: Soberanía libanesa después de la independencia

Debel y el regreso de los habitantes plantean dos preguntas distintas

Tras el 83o aniversario de la Independencia, el debate libanés pasó de las ceremonias a las condiciones concretas para regresar al Sur. El 22 de noviembre, Nawaf Salam condenó la presentación de estudiantes de la Escuela Pública de Debel en un video del ejército israelí. The Ministry of Education reported that the filmed visit was more than a month old and had taken place without any information. La difusión alrededor de la Independencia por lo tanto no fecha el tiroteo. El municipio de Bint Jbeil, por su parte, pidió a los habitantes que no siguieran los llamamientos no oficiales a su regreso. No reabrió ni anunció un horario.

Al Sharq Al Awsat, el 23 de noviembre de 2026, observó la misma brecha entre las vacaciones nacionales y la situación en las localidades meridionales donde las familias se habían retirado. In Zawtar and Nabatiyah al-Faukah, the reported scenes are not worth investigating all the displaced. Por otra parte, muestran que las declaraciones a cambio no se resuelven por sí mismas: un hogar puede estar a corta distancia de su ciudad natal y puede que no pueda regresar. Esta es una cuestión de seguridad y una cuestión de cómo reanudar la vida cotidiana.

Zawtar y Nabatiyé: el lugar de la asamblea no es el lugar de retorno

En su edición del 23 de noviembre de 2026, Al-Quds Al-Arabi informa de la destrucción en Zawtar al-Sharqiyah y en la zona de Kfar Tebnit el domingo 22. Al Sharq Al Awsat, fechado el mismo día, describe una reunión de personas de Zawtar al-Sharqiyah en Zawtar al-Gharbiyah. También llevó una marcha a Nabatiyah al-Faukah. Estas historias hablan de diferentes lugares y hechos. No permiten la adición de edificios dañados o la deducción de un movimiento general de retorno. Una reunión organizada en una ciudad anfitriona no constituye la reapertura de la ciudad original.

Política local: exclusividad de las armas, declaración y actos aún separados

Annahar, en su edición libanesa del 23 de noviembre de 2026, recuerda el discurso de Joseph Aoun en Nahr el-Kalb el sábado, 21. El Presidente citó dos impedimentos a la soberanía: la ocupación israelí de parte del territorio y la influencia, según él, ejercida por elementos del régimen iraní sobre decisiones y armas fuera del Estado. In the same speech, he called for Israeli withdrawal, the release of detainees and the handing over of arms to the public authority. La cobertura del periódico no muestra un calendario de ejecución. Las interpretaciones dadas a los círculos políticos anónimos no son una decisión.

El diario reporta varias reacciones. Samir Geagea quiere que el discurso sea seguido por la acción. Mufti Ahmad Qabalan y Sheikh Ali al-Khatib desafiaron ciertos pasajes. Nabih Berri entregó las felicitaciones de la Independencia en solidaridad con las localidades del sur, según Annahar. Estas posiciones no constituyen un acuerdo entre las partes sobre el orden, el ritmo o las condiciones de la entrega de armas.

Citas y discursos: el luto de Georges Khodr y las lecturas de su trabajo

Annahar, 23 de noviembre de 2026, distingue el anuncio de la muerte del antiguo metropolitano griego-ortodoxo Georges Khodr, hecho el día anterior por el patriarca Juan X, de los homenajes y textos de la memoria. Según el periódico, Joseph Aoun insistió en la fe, el conocimiento y el pluralismo. Nawaf Salam recordó haberlo conocido joven y habló de su conocimiento del Islam y su apego a la lengua árabe. Estos son testimonios sobre el hombre y su lugar en el debate libanés, no elementos de la agenda política.

El mismo número reproduce pasajes de escritos espirituales y publica un homenaje a Ziad Baroud, quien revisa la relación de Khodr con Ghassan Tueni. Podemos leer, lado a lado, textos del metropolitano y cómo sus contemporáneos interpretan su trabajo. La existencia de un escrito no hace idénticas las palabras del autor, los recuerdos familiares y el reconocimiento retrospectivo. Los artículos sobre la desaparición y los archivos del pensamiento público de Khodr son dos objetos separados.

Diplomacia: después de la FPNUL, un plazo fijo pero ningún sucesor decidió

Al Araby Al Jadid, el 23 de noviembre de 2026, publicó un análisis de los arreglos previstos después de la FPNUL y el posible lugar del ejército libanés y los asociados internacionales. Es una lectura de los debates, no el texto de una nueva resolución. La solicitud hecha por Nawaf Salam el día anterior es específica en un punto: el Primer Ministro quiere preservar una presencia internacional y los vínculos humanitarios entre el resto del país y las aldeas del Sur que mencionó. En su comunicado no se designa una fuerza sucesora a la misión.

El texto actual, resolución 2790, establece el 31 de diciembre de 2026 como final del mandato actual. La retirada debe organizarse durante un período de hasta un año. El Consejo autoriza funciones limitadas durante esta fase. Por lo tanto, no es necesario imaginar una salida completa en la noche del 31 de diciembre, ni leer el calendario de retiro como la ampliación de las operaciones regulares. Se seguirá examinando una propuesta de misión separada en su propio texto, mandato y responsabilidades.

La mediación y la amenaza no son dos decisiones concurrentes

Al Sharq Al Awsat, en su edición del 23 de noviembre de 2026, informa que el Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, defiende la posibilidad de un avance decisivo entre Washington y Teherán. Al-Quds Al-Arabi, fechado el mismo día, da la palabra al jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelatty, en coordinación con Qatar. Describe los intercambios dirigidos a relanzar las discusiones. Esto no significa que los Estados Unidos e Irán hayan acordado reanudar las negociaciones oficiales en una fecha determinada.

La edición internacional de Annahar el 23 de noviembre presenta escenarios debatidos en los Estados Unidos, que van desde mantener la presión hasta una nueva escalada. Parte de su lectura se basa en interlocutores o información indirecta. Aparte de los comentarios públicos de los mediadores, deben mantenerse las suposiciones de prensa sobre las decisiones estadounidenses y las reivindicaciones militares iraníes. El acercamiento entre estas tres categorías explica el clima político; No confirma ningún nuevo acuerdo o orden de huelga.

Política internacional: Aden bajo presión y negociaciones climáticas sin acuerdo general

Al Araby Al Jadid, el 23 de noviembre de 2026, describe un aumento de la presión sobre Aden y nuevos intercambios de acusaciones entre los Houthis y la coalición liderada por Arabia Saudita. Los diarios reportan declaraciones de ambas partes sobre huelgas e interceptaciones. Estas declaraciones no constituyen una cuenta independiente de las operaciones. In Aden, the key risk for civilians is that fighting will disrupt displacement, aid delivery and supplies. El periódico evoca el riesgo de un círculo; No ve a la ciudad tomando.

In Antalya, Al Araby Al Jadid, on 23 November, noted that COP31 had been completed without agreement on the political texts submitted by the Presidency. El Secretario Ejecutivo de la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas, Simon Stiell, también reconoció este desacuerdo en la sesión de clausura del 22 de noviembre. Recuerda, sin embargo, que se han adoptado otras decisiones, incluso sobre la transición justa. La ausencia de compromisos en dos textos centrales no conduce a la conclusión de que las delegaciones no han adoptado ninguna decisión. Por el contrario, estas decisiones separadas no restablecen el compromiso político deseado.

In Khartoum and Benghazi, damage reports do not identify those responsible

Al Sharq Al Awsat, on 23 November 2026, reports that Denise Brown, the United Nations humanitarian coordinator in Sudan, confirmed the attack on 22 November at an organization building in Khartoum. Al-Quds Al-Arabi, el mismo día, también informó sobre las huelgas en la aglomeración. La conclusión de las Naciones Unidas no confirma las imputaciones que circulan sobre su origen. Tampoco es necesario incluir en este expediente la evaluación publicada en Sudán del Sur, que se refiere a otro Estado y otro acontecimiento.

In Benghazi, Al-Quds Al-Arabi and the international edition of Annahar, on 23 November, highlight the reported damage on a Russian ship. Las cuentas concurrentes de las autoridades libias no dan una atribución común. Una imagen del daño puede documentar la condición de la nave; No es suficiente designar al autor o establecer un vínculo con la guerra en Ucrania.

Economía: desde los precios del petróleo hasta las presiones de vencimiento

Al Araby Al Jadid, 23 de noviembre de 2026, describe los hogares jordanos que reducen sus compras de aceite de oliva, o reemplazan la compra de una lata grande con cantidades más pequeñas. El informe distingue los gastos de transporte y embalaje, citados por profesionales, del poder adquisitivo del hogar. Una cosecha más abundante puede aumentar la oferta sin reducir cada costo de venta, y el precio observado en un punto de venta no es suficiente para medir todo el mercado.

En la misma cuestión, el periódico examina la carga del servicio de la deuda en Egipto. El reembolso del capital, el pago de intereses y los ingresos presupuestarios no tienen el mismo alcance. Comparelos sin especificar el año y la moneda puede dar una imagen engañosa. El tema es distinto de las comparaciones regionales de la deuda en el Golfo, donde los ingresos, los gastos y las posibilidades de refinanciación varían de un Estado a otro.

Vivienda financiera, no financiar una promesa

La edición internacional de Annahar, el 23 de noviembre de 2026, mira la vivienda en Europa con iluminación española. The newspaper juxtaposes the rise in household costs, the shortage of certain housing and the financing instruments discussed at European level. Al Sharq Al Awsat, en la misma fecha, informa sobre medidas sauditas en tierras no construidas en Riad. Estos son instrumentos diferentes: la financiación de un proyecto todavía no trae vivienda al mercado; Tampoco prueba que la construcción haya comenzado.

Justicia: La convulsión de Qaa no es un patrocinador

Al Araby Al Jadid and Al Sharq Al Awsat, on 23 November 2026, recaptured in the Qaa el sábado 21 de noviembre. El ejército libanés anunció unos 264 kilos de material explosivo y la detención de tres personas sospechosas de participar en la trata. Coloca la fuente de la carga en Siria. El comunicado de prensa no designa un patrocinador. Las personas detenidas siguen siendo sospechosas; la cantidad incautada no establece su responsabilidad final ni la de una organización.

También se informa de una incautación separada anunciada por las autoridades sirias cerca de Damasco. Dicen que interceptaron un envío al Líbano. En ausencia de confirmación oficial, estos dos casos no deben vincularse. Asimismo, una referencia a las incautaciones anteriores proporciona información sobre los precedentes mencionados en la prensa, no sobre el destino del envío o sobre el estado de una investigación judicial. La investigación debe responder a estas preguntas.

En la Ribera Occidental se anunciaron denuncias, investigaciones y se estableció la rendición de cuentas

Al-Quds Al-Arabi, on 23 November 2026, reported vehicles burn in Kafr Malik and Palestinian and Jordanian reactions. El periódico distingue los actos denunciados del anuncio de una investigación del ejército israelí. Al Sharq Al Awsat, de la misma fecha, cita a Gadi Eisenkot, quien describió la violencia de los colonos contra los palestinos como terroristas. Es una posición pública, no una cualificación judicial de los hechos de Kafr Malik. Las sanciones emitidas por gobiernos extranjeros, cuando se dirigen contra determinadas personas o entidades, no sustituyen una decisión judicial en un caso particular.

Society: In Gaza, care also faces lack of analysis

Al Araby Al Jadid, 23 de noviembre de 2026, describe los efectos de la falta de reactivos y equipo en los laboratorios de Gaza. Sahar Ghanem, jefe de la unidad de laboratorio y banco de sangre del Ministerio de Salud de Gaza, informó al periódico que cinco laboratorios hospitalarios del Ministerio prestan servicios, además de laboratorios de atención primaria que funcionan parcialmente. Esta zona no incluye todas las instalaciones médicas de Gaza. Tampoco corresponde al número total de pruebas que los pacientes pueden obtener.

En el informe se describe el caso de una familia cuyo hijo no puede llevar a cabo el seguimiento necesario de una decisión de seguimiento. Muestra la diferencia entre el acceso a la consulta y la posibilidad de completar el diagnóstico o la adaptación del tratamiento. El mismo tema se refiere al transporte escolar en Argelia desde un ángulo diferente: la existencia de una escuela no es suficiente para hacer regular la presencia del estudiante si el acceso a la escuela sigue siendo difícil. Las situaciones no son comparables en gravedad; Cada una distingue un servicio anunciado de su uso real.

Clases de música mantenidas a pesar del desplazamiento

Annahar, en su edición internacional del 23 de noviembre de 2026, informa sobre la continuación de los cursos de instrumentos en Deir al-Balah en la Franja de Gaza, a pesar de la falta de equipo. La historia se basa en lo que un maestro y un estudiante describen. Muestra que una práctica continúa en condiciones precarias, sin probar que afecta a todos los niños de la zona o que tiene un efecto terapéutico. Es la continuidad de la enseñanza, el préstamo o la reparación de instrumentos y el acceso de los estudiantes a las sesiones que un seguimiento puede documentar.

Cultura: Pabellón rico y prácticas artesanales en primer plano

En Doha, Al Araby Al Jadid, 23 de noviembre de 2026, regresa a la apertura de un pabellón permanente diseñado por Gerhard Richter en el parque del Museo de Arte Islámico. El artista transpone su obra sobre los motivos obtenidos dividiendo y repitiendo fragmentos de pintura. Esta no es una exposición itinerante. El edificio se compone de las paredes y superficies reflectantes del lugar, mientras que el futuro museo de los antiguos molinos sigue siendo un proyecto separado.

En su edición internacional del 23 de noviembre, Annahar cuestiona al diseñador Emirati Khalid al-Shafar acerca de un proyecto que combina un taller del consejo de Irthi y artesanos del talli trenzado con una casa de moda. El diseñador describe la traducción de un motivo en el trabajo textil. El archivo establece el papel de los artesanos en el proyecto como se relaciona, pero no permite la medición de la remuneración o el volumen de producción.

Deporte: para la Sabiduría, baloncesto y fútbol no hacen la misma pregunta del presupuesto

En Annahar, 23 de noviembre de 2026, Ragheb Haddad, presidente de La Sabiduría, presenta prioridades distintas para los equipos de baloncesto y fútbol. En baloncesto, se negó a asimilar la derrota en la final contra Al Riyadi a un fracaso y retuvo una meta de título. Para el fútbol, explica que una caída en el presupuesto ha apretado el objetivo alrededor del mantenimiento. El periódico informa de su posición sobre el pago progresivo de los salarios. No publica cuentas completas para determinar la cantidad de pagos.

El Presidente también se refirió a una etapa y a posibles rutas de contratación. No proporciona un horario de trabajo o un anuncio final de firma. El desarrollo del equipo de baloncesto femenino, después de unirse a la élite, es otro objetivo. Por lo tanto, la comparación entre las disciplinas es más interesante que la mera lectura de los resultados: permite distinguir la ambición deportiva declarada, los recursos que un club afirma tener y los cargos que las cuentas publicadas pueden medir.

Tecnología: falla de la plataforma y sospechas de exportación no están bajo el mismo control

Al Araby Al Jadid, 23 de noviembre de 2026, se refiere a sospechas de transferencia avanzada de chips a pesar de las restricciones de exportación estadounidenses. El periódico distingue entre un número final de destino y un componente contable. La iniciación o divulgación de una investigación no establece la circunvención real por una empresa determinada o un delito contable. A los efectos del seguimiento, será necesario separar las normas de exportación realmente publicadas, las decisiones de investigación y las denuncias denunciadas.

Fallo del servicio y responsabilidad del proveedor

Annahar, en su edición internacional del 23 de noviembre de 2026, examina el caso de los servicios de Microsoft en términos de contratos. El periódico distingue el crédito concedido cuando un servicio no cumple con el nivel esperado de disponibilidad y la reparación de otras pérdidas, dependiendo de diferentes condiciones. No reporta un juicio estableciendo la responsabilidad de Microsoft. El desafío concreto para una empresa es saber qué servicio ha dejado de funcionar, cómo su contrato define su disponibilidad y lo que se prevé en una solución de respaldo en caso de fallo común con varias herramientas.

En la misma edición, el archivo de Antrópico plantea una pregunta diferente: ¿quién tiene los votos después de la apertura del capital? La proporción de capital, los derechos de voto y el poder en ciertos escaños del Consejo no miden lo mismo. Las cifras de introducción y las estimaciones de la riqueza no son suficientes para leer las disposiciones de gobernanza. Es el documento de intercambio de valores aplicable que establece la clase de valores y el alcance de los derechos, en lugar del mercado de valores único.

Personalidades: Manal Issa, el cine del exilio y la razón para regresar

Al Sharq Al Awsat, 23 de noviembre de 2026, publica una entrevista con la actriz libanesa Manal Issa sobre la Pastos de veranoEl diario da el premio recibido en el Festival Internacional de Cine de El Cairo y regresa a Hana, una anfitriona libanesa en los Alpes. Manal Issa trae el tema de vuelta a su propia experiencia. La situación del personaje sigue siendo una ficción, y los comentarios de la actriz se refieren a su relación con el papel, no el origen de todas las escenas.

Al-Quds Al-Arabi, el mismo día, vuelve a rendir homenaje a Ahmad Kaabour en la Universidad Árabe de Beirut. El informe cita a todo el Conservatorio y al Jefe André Hage. Como el concierto ya ha tenido lugar, no es un anuncio de la agenda. Más bien, nos permite medir el lugar de este repertorio en la memoria urbana y cómo todo lo transmite en un contexto distinto al de su primera transmisión.

En el mismo número, el cantante libanés Ragheb Alama le dice a Al Araby Al Jadid que utiliza las plataformas para transmitir su música, pero que no utiliza la compra de vistas. Se distingue la inteligencia artificial como ayuda para buscar ideas para reemplazar el papel humano en la creación. Estas palabras son las del artista. No informan por sí solos sobre la frecuencia de la compra de vistas en la industria musical. Por otra parte, abren una discusión sobre los indicadores con los que artistas, productores y el público miden la circulación de una canción.

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