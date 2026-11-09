Cable CADMOS-2 en Líbano: instalación antes de la puesta en marcha

El barco Sophie Germain llegó al Líbano para aterrizar CADMOS-2, un nuevo enlace submarino con Chipre. El cable debe reemplazar CADMOS-1, activo desde 1995. Ogero espera la terminación del trabajo y las pruebas antes de la apertura. No se anunciaron nuevas tasas ni tasas de débito garantizadas para las personas en esta etapa específica.

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La instalación del cable CADMOS-2 en el Líbano dio un paso concreto. El buque por cable Sophie Germain, operado por Orange Marine, llegó el domingo 8 de noviembre frente a Nahr Ibrahim-Aqaybeh. Ogero anunció el comienzo del trabajo sobre el nuevo enlace submarino con Chipre. Su apertura permanece condicionada al final de la instalación y las pruebas.

El sitio es reemplazar CADMOS-1, que entró en servicio en 1995. Ogero presenta esta operación como la llegada del primer cable internacional nuevo en Líbano desde IMEWE en 2010. El objetivo anunciado es garantizar la fiabilidad de los enlaces y su conexión con las redes europeas. No se incluyen nuevas tasas de suscripción o tasas de débito garantizadas para las personas con este anuncio.

Cable CADMOS-2 en el Líbano: trabajo previo a la apertura

El sistema vinculará el Líbano con Chipre, con dos puntos de llegada en la costa libanesa, según Ogero. Sophie Germain está frente a Nahr Ibrahim-Aqaybeh. La construcción precede a la activación del enlace para el tráfico comercial.

Ogero distingue expresamente el trabajo en el mar de las pruebas necesarias antes de encargarse. Este último paso verificará el funcionamiento del enlace completado. El operador no da una fecha de apertura en su anuncio del 8 de noviembre. Tampoco indica qué capacidad se activará al iniciarse.

La distinción cuenta para los usuarios. Un cable submarino es parte del canal que conecta un suscriptor a un servicio hospedado en el extranjero. Las redes terrestres también deben transmitir datos entre la estación costera, el equipo de operadores y las conexiones locales. Por lo tanto, la terminación del astillero no describe el servicio disponible en cada vivienda.

Un proyecto iniciado con Chipre en diciembre de 2022

CADMOS-2 forma parte de una cooperación anterior entre el Ministerio Libanés de Telecomunicaciones y el operador de Chipre Cyta. El 12 de diciembre de 2022, ambas partes firmaron un acuerdo en Beirut sobre la construcción y mantenimiento del enlace. Cyta presentó el nuevo sistema como complemento, seguido de un reemplazo del cable que conecta los dos países desde 1995.

El calendario inicial preveía la entrada en servicio en 2024. El sitio de construcción anunciado en noviembre de 2026 por lo tanto viene después de este plazo. Ogero no especifica las causas de este retraso o el nuevo calendario de apertura.

En su informe anual de 2024, Cyta todavía describió CADMOS-2 como un sistema en una etapa avanzada de implementación. El operador incluyó este proyecto en el desarrollo de las conexiones internacionales de Chipre.

Enlace adicional preparado en la parte libanesa

El proyecto también tiene un componente documentado en la contratación pública libanesa. Una hoja informativa publicada el 4 de diciembre de 2023 por la Autoridad Pública de Adquisiciones se refiere a un vínculo de rescate adicional asociado con CADMOS-2. La Dirección General de Construcción y Equipo del Ministerio de Telecomunicaciones establece un acuerdo voluntario con Ogero.

El enlace de emergencia forma parte del equipo complementario del sistema internacional. El documento del contrato no especifica las fechas de entrega o aceptación final.

El anuncio del 8 de noviembre hace hincapié tanto en las llegadas costeras como en la flexibilidad de la red. Ogero presenta la sustitución de CADMOS-1 como medio de mejorar su fiabilidad. Sin embargo, los detalles de las protecciones, las capacidades de rescate y el modo de cambio de tráfico no se publican en este comunicado de prensa.

Lo que el proyecto todavía no dice sobre las suscripciones

La renovación de un vínculo internacional puede mejorar las posibilidades de transporte. No establece automáticamente la velocidad de una línea local. También depende de la tecnología de acceso, el equipo, la disponibilidad y el suministro suscrito. No se anuncia ningún programa de reemplazo específico para líneas privadas con la llegada del buque.

La misma precaución se aplica a los precios. El comunicado de prensa no contiene un nuevo calendario de tarifas o compromiso para reducir las facturas. Las condiciones comerciales siguen sin modificarse en espera de posibles decisiones arancelarias.

Para empresas e individuos, el próximo hito será un aviso de comienzo después de las pruebas. La información esperada se refiere a la fecha real, la capacidad activada y los servicios que utilizarán el enlace. El 9 de noviembre, Ogero anunció la llegada del cable y las obras, sin anunciar aún su recepción o puesta en marcha comercial.

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