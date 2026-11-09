Mitsui Chemicals firma adquisición de JSR

Mitsui Chemicals firmó un acuerdo el 9 de noviembre para tomar el control de JSR, un especialista en material semiconductor japonés. La suma prometida es de 1.840 millones de yenes, incluida la deuda y otros artículos. DBJ participará en la financiación, mientras que Mitsui prevé un crédito de relé y una posible cuestión de acciones. El acercamiento implicaría a varias familias de materiales utilizados en la fabricación de chips. Sigue sujeto a las autoridades reguladoras, con un logro previsto entre octubre de 2027 y marzo de 2028.

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Mitsui Chemicals firmó un acuerdo el lunes 9 de noviembre de 2026 para tomar el control de JSR, un proveedor japonés de materiales esenciales para la fabricación de semiconductores. La operación alcanzó 1.840 mil millones de yenes, incluyendo deuda y otros artículos, o alrededor de 11.600 millones de dólares. El Banco de Desarrollo del Japón (DBJ) participará en la financiación. La reconciliación sigue estando sujeta a las autoridades reguladoras.

Mitsui Chemicals objetivos materiales chip

JSR confirma que los fondos administrados por JIC Capital han concertado un contrato que abarca todas sus acciones comunes. Después de convertir y convertir valores DBJ en acciones preferenciales sin derecho de voto, Mitsui Chemicals tendrá todos los derechos de voto. JSR se convertirá en una subsidiaria consolidada del grupo.

El fabricante tiene la intención de continuar su estrategia centrada en materiales electrónicos, pantallas y aplicaciones ópticas. Presenta un acercamiento como medio de fortalecer la investigación, el desarrollo de productos y la capacidad de oferta mundial.

Su papel es el de arriba de los procesadores terminados. Las resinas fotosensibles, o fotoresistas, se utilizan para transferir motivos de circuito a placas de silicio. La exposición a la luz cambia su comportamiento químico localmente. El desarrollo permite entonces mantener el diseño buscado antes de los pasos de grabado. JSR ofrece productos adecuados para la litografía ultravioleta extrema, utilizado para chips avanzados.

Mitsui Chemicals quiere asociar estas resinas con sus propios materiales. Su cartera incluye las membranas protectoras de máscaras litográficas y cintas utilizadas en el procesamiento de placas. De esta manera, el grupo busca ampliar su oferta en varias etapas de fabricación, en lugar de convertirse en un diseñador de procesadores.

Un precio que incluye la deuda

Los 1.840 mil millones de yenes anunciados no es sólo el precio de las acciones. La configuración distingue 1.392.100 millones de dólares en valor de equidad y 447.900 millones en deudas que generan intereses y otros artículos. DBJ traerá 200 mil millones de yenes. La cantidad final se ajustará al cierre.

Para financiar el conjunto, Mitsui está planeando un préstamo de relé de 1.640 mil millones de yenes, complementado por la inversión de DBJ. El grupo consideró entonces préstamos bancarios, bonos e instrumentos de financiación intermedia. Grabó un programa para elevar hasta 150 mil millones de yenes en acciones comunes. Aún no se ha acordado el calendario y las modalidades para tal levantamiento.

Ganancias industriales aún por realizar

En su presentación a los inversores, Mitsui Chemicals establece un objetivo de unos 40 mil millones de yenes de ganancias anuales adicionales durante el ejercicio económico 2035. Estos logros previstos se basan en el desarrollo comercial y el ahorro de reconciliación. No se logran.

La financiación pesará primero en el balance. Se prevé que la relación entre la deuda y la EBITDA supere temporalmente cuatro veces. El grupo tiene como objetivo el alivio de la deuda durante tres años y quiere mantener la fuerza financiera consistente con una categoría A. Los accionistas también tendrán que evaluar la dilución relacionada con posibles emisiones.

El mercado acogió con cautela el anuncio: la acción Mitsui Chemicals perdió alrededor del 8,5% el lunes en Tokio, según una agencia de noticias. El precio y el uso de la deuda están entre las preguntas planteadas sobre esta transformación industrial.

JSR advierte que las autorizaciones para la competencia y el control de la inversión extranjera pueden cambiar el tiempo o incluso prevenir la transacción. Mitsui Chemicals tiene como objetivo una producción entre octubre 2027 y marzo 2028. Por lo tanto, la firma de noviembre todavía no corresponde a la transferencia real de control.

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