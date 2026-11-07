Caen: tranvías y autobuses adaptados a partir de las 12:30 pm

Vías de tranvía limitadas, bus desviado: Twisto adapta su red a Caen de 12:30 p.m. el sábado.

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En Caen,Twisto adapta su reda partir de las 12:30 p.m., hora de París, este sábado 7 de noviembre de 2026, en previsión del evento en el centro de la ciudad.

Las tres líneas de tranvía limitadas

El boletín del operador, actualizado el viernes a las 5.50 horas, proporciona los siguientes servicios:

T1 correrá entre Hérouville Saint-Clair y Caen Copernicus en el norte, luego entre Ifs Jean Vilar y Caen Presquíle en el sur.

T2 se limitará a Caen Campus 2–Caen Copernicus.

T3 circulará entre Fleury Hauts de l’Orne y Caen Presquíle.

El transbordador del centro no viajará durante la demostración. Se desviarán varias líneas de autobuses, mientras que las líneas 22, 31 y 34 se anuncian sin modificaciones relacionadas con la asamblea.

Estaciones de Vélolib no disponibles

Las estaciones de Vélolib tampoco estarán disponibles, en particular a los dos accesos de la estación ferroviaria y Place de la République. Las desviaciones pueden evolucionar con la procesión: el boletín del operador debe ser consultado antes de un viaje.

CGT pide más movilización

En uncomunicado de prensa publicado el 6 de noviembre y retransmitido por su sindicato local de HérouvilleEl CGT de Calvados pide la participación en la movilización ciudadana el sábado, al tiempo que especifica que no está por iniciativa. Ella anuncia que propondrá una reunión intersindical departamental para organizar el seguimiento del movimiento y desarrollar la huelga.

Esta llamada viene después del 5 de noviembre. Expresa la posición de la organización y no permite medir la participación en la movilización de este sábado.

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