Dijon: tranvías reemplazados por autobuses de 12:30 a 7:30 p.m

La movilización anunciada el sábado en Dijon resulta en adaptaciones de red y restricciones en una zona del centro de la ciudad.

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Divia Mobility anuncia la sustitución de tranvías T1 y T2 por autobuses este sábado, 7 de noviembre de 2026, de 12:30 p.m. a 7:30 p.m., hora de París, debido al evento previsto en Dijon.

Servicio alternativo para tranvías

Los autobuses « Plan B » correrán cada ocho minutos en T1 y cada doce minutos en T2. Los retrasos se reportan en los planes finales de la costa y vendajes amarillos en la estación.

Los autobuses tendrán horarios adaptados, excepto L7 y B16, anunciados regularmente. Divia advierte que los itinerarios todavía pueden cambiar dependiendo del evento, incluyendo los de autobuses de reemplazo. Por lo tanto, la información de tráfico debe ser verificada antes de la salida.

Una llamada sindical a las 14.00 horas

Solidaridad 21 renovó el viernes su llamado a protestar el sábado a las 2 p.m., Place de la République, contra la vida cara. El sindicato quiere extender la movilización el 5 de noviembre y pide reuniones generales en el lugar de trabajo para decidir sobre nuevas huelgas y su renovación. Este nombramiento sigue siendo una llamada: no constituye una declaración de presencia ni una figura de participación.

Restricciones en una zona del centro

En su comunicado de 6 de noviembre, la prefectura de Côte d’Or indicó que no se habían declarado manifestaciones relacionadas con esta movilización a sus servicios. Se anuncia la prohibición de las reuniones y reuniones de 8 a.m. a medianoche en un perímetro del centro de la ciudad hasta la estación. La medida se refiere al sector definido por el decreto, no al conjunto de Dijon.

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