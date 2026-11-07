Nantes: tranvías y autobuses adaptados a partir de las 12:30 h

Evento el 7 de noviembre en Nantes: tres líneas de tranvía, la autopista y varios autobuses están involucrados. Las principales adaptaciones anunciadas.

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En Nantes, las rutas de transporte público se modificarán este sábado 7 de noviembre de 2026, debido al evento anunciado en el centro de la ciudad. El boletín oficial Naolib publicó una alerta de 12:30 p.m., hora de París, hasta las 3:00 a.m. Domingo. Las tres líneas de tranvía, las dos autopistas y varias líneas de autobuses están entre los servicios correspondientes.

Interrupciones en las tres líneas de tranvía

Según las adaptaciones anunciadas por Naolib y retransmitidas el viernes por la prensa local, la línea 1 será interrumpida entre Chantiers Navals y Duchess Anne. La línea 2 terminará en 50 Otages. En la línea 3, el tráfico se corta entre Bretaña y Hôtel Dieu. La autopista 4 se detendrá en Jemmapes, frente a la Ciudad del Congreso.

Nueve líneas de autobús con rutas cortas o cortadas

Las otras adaptaciones anunciadas son las siguientes:

C1: interrupción entre Chanzy y Copernicus; C3: entre Hotel Dieu y Copernicus; C6: entre Delorme y Chanzy.

C2: terminus at Talensac; C8 and line 26: terminus at Delorme.

Línea 11: interrupción entre Pipay y Copernicus; Línea 12: entre Talensac y Pipay; Línea 23: entre Copernicus y Talensac.

El Área de Movilidad Empresarial también se cerrará excepcionalmente.

Una alerta también en el trasbordador del aeropuerto

Naolib reporta el mismo rango de perturbaciones en Busway 5 y el transbordador del aeropuerto. La lista oficial consultada no detalla sus rutas apropiadas. Los viajeros que utilicen estos servicios tendrán que comprobar su servicio antes de salir.

La alerta sigue siendo presentada en el boletín consultado esta mañana. Por lo tanto, esta información describe un plan previsto, no ya identificado interrupciones. El rango de alerta de hasta 3 horas no garantiza que cada línea permanezca perturbada durante este período. Para preparar un viaje o seguir un cambio, la información actualizada está disponible en la sección de información de tráfico de Naolib y su aplicación.

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