Nuclear israelí: historia, arsenal y secreto

Israel no reconoce oficialmente su arsenal nuclear, estimado en unas 90 ojivas a principios de 2026. Este dossier rastrea los orígenes del programa, la cooperación francesa, las tensiones con Kennedy y Nixon-Meir alojamiento. Examina Dimona, las revelaciones de Vanunu, las controversias de 1967, 1973 y Vela, luego misiles Jericó, aviones y submarinos. Se distingue de las capacidades documentadas de los supuestos, explica por qué ninguna lista fiable de las ciudades objetivo es pública y presenta las cuestiones jurídicas y regionales de esta opacidad.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El programa nuclear israelí sigue siendo uno de los arsenales más secretos del mundo. Las estimaciones públicas tienen alrededor de 90 cabezas a principios de 2026, sin ningún inventario oficial ni lista de objetivos verificables. Desde la cooperación francesa de los años 50 a los submarinos entregados por Alemania, su historia arroja luz sobre una estrategia basada en la disuasión, la opacidad y la negativa a ver el surgimiento de una energía nuclear rival en el Oriente Medio.

La infraestructura está evolucionando, pero sigue existiendo una política declaratoria. En junio de 2026, el registro internacional de las fuerzas nucleares informó de nuevos trabajos en el complejo Negev. El 1 de septiembre, el fabricante alemán y el Ministerio de Defensa israelí anunciaron la salida del submarino INS Drakon a Israel. Ninguno de estos acontecimientos va acompañado del reconocimiento público de un arsenal nuclear.

Esta aparente contradicción cruza todo el archivo. Existen reactores, antiguos acuerdos han sido desclasificados, se han probado misiles. Pero el número exacto, la distribución, las condiciones de uso y las decisiones de orientación siguen siendo secretas. Reconstituir el programa requiere, por tanto, una distinción entre los documentos preparados, las estimaciones convergentes y las hipótesis que han estado circulando durante décadas.

Programa nuclear de seis puntos de Israel

El estado:Israel no reconoce oficialmente las armas nucleares. Sin embargo, los principales inventarios internacionales lo clasifican entre los nueve Estados que lo poseen. Es el único Estado del Oriente Medio al que atribuyen un arsenal nuclear.

Volumen:alrededor de 90 cabezas a principios de 2026. Este número representa una estimación de las existencias militares, no una declaración israelí. No significa que 90 armas estén continuamente colocadas en misiles o incrustadas en submarinos.

El centro histórico:el complejo nuclear del Negev, cerca de Dimona, construido con ayuda francesa. Soreq, resultado de la cooperación civil estadounidense, es otro centro importante, sujeto a un marco de salvaguardias diferente.

Los vectores:aviones, misiles balísticos de la familia Jericó y un presunto componente naval. La existencia de plataformas está mucho mejor documentada que su equipo nuclear real.

Doctrina:Israel afirma no ser el primero en « introducir » armas nucleares en el Medio Oriente. Esta fórmula no equivale a un compromiso de nunca poseer el arma, ni a una promesa pública de no empleo primero.

Metas:ningún documento público autenticado proporciona un plan completo y actual de ataque nuclear israelí. Una ciudad al alcance de un misil no se convierte, por esta razón, en un blanco designado oficialmente.

Ben-Gourion busca seguro contra la derrota existencial

El proyecto toma forma en los primeros años del Estado de Israel. David Ben-Gourion considera que la superioridad convencional puede variar con el tiempo. El país tiene una población limitada, un territorio estrecho y una baja profundidad estratégica. Sus líderes buscan una capacidad para desalentar una guerra que amenaza la existencia misma del estado.

La memoria de la Shoah ocupa un lugar esencial en esta reflexión. Combina con la experiencia de la guerra de 1948 y las tensiones con los Estados árabes. Esta historia explica las motivaciones de los promotores del programa. Por sí solo no les permite deducir sus elecciones militares posteriores o atribuir una intención nuclear a cada crisis.

La Comisión de Energía Atómica de Israel se estableció en 1952. Ernst David Bergmann juega un papel científico central. Shimon Peres, del Ministerio de Defensa, se convirtió en uno de los principales organizadores políticos del proyecto. El programa reúne así voluntad gubernamental, redes científicas y cooperación industrial extranjera.

La ambición es también reducir la dependencia de las garantías externas que se consideran inciertas. La protección americana o francesa siempre depende de las decisiones de otro gobierno. Una capacidad nacional promete un margen de autonomía, a costa de una inversión considerable y un secreto institucional sostenible.

Francia proporciona un apoyo decisivo en los años 50

La relación con París precede a la crisis de Suez. It is strengthened in a context of military cooperation and confront with Egypt by Gamal Abdel Nasser. La guerra argelina también pesa sobre la percepción francesa del nacionalismo árabe. Los líderes de ambos países ven intereses estratégicos comunes.

En el otoño de 1957, los acuerdos franco-israelí abren el camino para el complejo Dimona. Archivos y obras históricas establecen el papel decisivo de esta cooperación. También muestran que las decisiones se toman en un círculo pequeño, con arreglos cuyos detalles se vuelven accesibles sólo gradualmente.

Sumar el caso con una « bomba ofrecida después de Suez » borra esta historia. Francia proporciona una importante asistencia industrial y científica. Israel organiza un programa nacional, moviliza a su propio personal y continúa sus esfuerzos tras el enfriamiento de las relaciones bilaterales. Por lo tanto, la cooperación no es un mero don de armas completadas ni una relación que ha permanecido inalterada durante varios decenios.

El regreso del General de Gaulle al poder cambió el contexto. París busca enmarcar y luego reducir los aspectos sensibles de su compromiso. Sin embargo, el programa israelí continúa. Esta continuidad explica por qué la cuestión francesa sigue siendo central en sus orígenes, no lo suficiente para describir su desarrollo ulterior.

Soreq y Dimona, dos caminos para separar

Israel también se beneficia del programa estadounidense « Atoms for Peace ». El acuerdo de cooperación concertado en 1955 dio lugar al desarrollo del centro de Soreq. Su reactor de investigación comenzó a funcionar en 1960. Este componente tiene una dimensión civil y científica documentada públicamente.

Dimona es una lógica diferente. El reactor Negev comenzó a funcionar en la década de 1960. Los archivos diplomáticos estadounidenses pronto revelaron sospechas sobre su propósito militar. El centro se convierte entonces, en evaluaciones internacionales, en el centro histórico de la producción de materiales para el arsenal.

Ambos sitios no caen bajo el mismo régimen de verificación. Soreq está cubierto por garantías para instalaciones y materiales designados. Dimona no está sujeta a salvaguardias internacionales amplias. Confundir los dos conduce a dos errores opuestos: decir que no hay control internacional en Israel, o afirmar que todo el programa es inspeccionado.

La investigación nuclear no está más confundida con la producción de electricidad. Se puede utilizar un reactor de investigación para aplicaciones científicas, de capacitación o industriales. La existencia de ese equipo no prueba en sí misma la fabricación de un arma. En el caso de Dimona, la evaluación militar se basa en un conjunto histórico mucho más amplio.

En 1960, los Estados Unidos entendieron la naturaleza del proyecto

Washington no descubre al instante un programa totalmente constituido. La información pasa por varios canales: observaciones, contactos científicos e intercambios diplomáticos. Las primeras descripciones de las construcciones no siempre son suficientes para establecer su función. Las interpretaciones evolucionaron en 1960.

Una estimación estadounidense del 8 de diciembre de 1960 identifica un complejo nuclear en el Negev y considera la producción militar como uno de sus principales objetivos. Los funcionarios estadounidenses están pidiendo explicaciones. Las autoridades israelíes presentaron el proyecto como pacífico.

La dificultad de esta secuencia radica en la diferencia entre ver un sitio y demostrar su uso. Los archivos muestran vacilación, evaluaciones contradictorias e información incompleta. No describen un gobierno de Estados Unidos informado desde el primer día.

El descubrimiento coloca a los Estados Unidos sobre todo ante un conflicto de objetivos. Quieren apoyar a Israel, evitar una raza nuclear regional y preservar sus relaciones con los países árabes. Esta tensión cruza sucesivas administraciones. Todavía no se adquirió alojamiento posterior.

Kennedy intenta imponer cheques regulares

John Kennedy trata el tema como un importante problema de no proliferación. Dos especialistas estadounidenses visitaron Dimona el 20 de mayo de 1961. El presidente se reunió con Ben-Gourion unos días después. Las garantías israelíes no disipan las preocupaciones de Washington.

En 1963 el intercambio se volvió más firme. Kennedy pide visitas regulares, a un ritmo semianual. Quiere información confiable sobre el funcionamiento del complejo. En su correspondencia con Ben-Gourion y Levi Eshkol, vincula explícitamente la confianza bilateral con esta transparencia.

La carta a Eshkol el 5 de julio de 1963 advirtió que el apoyo de los Estados Unidos podría verse seriamente afectado por la falta de información fiable. Esta presión aparece en documentos desclasificados. Recuerda que las relaciones entre Estados Unidos e Israel también han experimentado un enfrentamiento directo sobre las armas nucleares.

Eshkol acepta el principio de las visitas, mientras negocia sus términos. Su respuesta del 19 de agosto deja que se examine la periodicidad subsiguiente. Los documentos también revelan una preocupación israelí: no tranquilizar completamente a Nasser por la falta de capacidad militar. La incertidumbre ya está empezando a servir como instrumento político.

Las visitas estadounidenses continuaron bajo Lyndon Johnson, generalmente una vez al año, hasta 1969. No ofrecen el mecanismo permanente y vinculante buscado por Kennedy. Tampoco son inspecciones internacionales exhaustivas del OIEA.

1967: la supuesta transición al umbral militar

El trabajo histórico generalmente encuentra la aparición de las primeras capacidades militares a finales del decenio de 1960. Los testimonios reunidos alrededor de la Guerra de los Seis Días dieron especial importancia a mayo y junio de 1967. Describen la asamblea de los primeros dispositivos rudimentarios en un clima de gran preocupación.

Es una reconstrucción basada en testimonios y archivos parciales. Israel no publicó un calendario oficial atestiguando hasta el día en que su primera arma se hizo usable. Por lo tanto, la aparente exactitud de ciertas cronologías supera lo que garantizan los documentos.

Some officials reportedly considered a nuclear demonstration in an extreme scenario. Las pruebas disponibles no demuestran una decisión política definitiva sobre el empleo o una explosión realizada. La rápida victoria convencional de junio de 1967 no permitió que todas las preguntas sobre estos preparativos se resolvieran retrospectivamente.

Esta distinción sigue siendo esencial: estudiar una opción, preparar una capacidad y ordenarla para ser utilizada son tres pasos diferentes. Los relatos históricos a veces los malinterpretan en la misma fórmula espectacular.

Nixon y Meir instalan alojamiento en 1969

A finales de la década de 1960, Estados Unidos todavía estaba tratando de frenar el programa. La provisión de aeronaves Phantom se convierte en un punto de discusión. En particular, Washington está tratando de aclarar la promesa israelí de no « introducir » las armas nucleares en la región.

Los negociadores no todos dan el mismo significado a este verbo. Para los estadounidenses, la posesión de un arma puede ser la introducción temida. Los interlocutores israelíes hacen mayor hincapié en la falta de pruebas y reconocimiento público. Por lo tanto, la elección de palabras tiene un verdadero desacuerdo político.

Richard Nixon recibió a Golda Meir el 26 de septiembre de 1969. Su mantenimiento privado se ve generalmente como el punto de inflexión que estabiliza el alojamiento americano. Sin embargo, ningún registro público propio puede utilizarse para citar un tratado nuclear firmado o una lista completa de cláusulas.

Los documentos periféricos y la práctica posterior arrojaron luz sobre el compromiso. Israel mantiene su programa sin proclamación oficial. Washington dejó de presionar a Israel para que aceptara visitas a Dimona y se adhiriera al TNP. Un memorando de 8 de octubre de 1969 se refiere, entre otras cosas, a la interpretación israelí de la no introducción a la falta de pruebas y publicidad.

Ese marco no significa que los Estados Unidos hayan transferido bombas a Israel. Describe una tolerancia política hacia una capacidad nacional no declarada. El grado distingue la alianza estratégica, la asistencia convencional y la condición especial de la cuestión nuclear.

« Amicut », un secreto mantenido en lugar de falta de información

La palabra hebrea « amimut » se refiere a esta opacidad deliberada. El gobierno evita la declaración oficial, mientras que gobiernos extranjeros y especialistas razonan sobre la existencia de un arsenal. El secreto se relaciona así con la ignorancia total que con la ausencia de reconocimiento institucional.

Esta postura mantiene cierta libertad diplomática. Evita una ceremonia de entrada en el club nuclear, un juicio reclamado o una doctrina detallada que podría provocar reacciones inmediatas. También permite a los socios de Israel separar su cooperación bilateral de las solicitudes internacionales de transparencia.

Sin embargo, hay un costo analítico. Previene la comprobación de anuncios en tamaño de stock. complica la evaluación de la modernización. Permite a los opositores interpretar señales cuyo significado exacto permanece desconocido.

Una declaración aislada de un ministro no es suficiente para abolir esta política. Debe distinguirse una fórmula política, una alusión, una amenaza verbal y un cambio formal de doctrina. Ninguno de estos elementos reemplaza un inventario público o un documento gubernamental en términos y condiciones de empleo.

1973: una crisis importante, controvertidas historias nucleares

La guerra de octubre de 1973 alimentó uno de los debates históricos más sensibles. El ataque egipcio y sirio pone a Israel en problemas durante los primeros días. Las cuentas posteriores describen los preparativos nucleares, a veces presentados como un ultimátum para los Estados Unidos.

El registro documental es más matizado. La evidencia retrospectiva indica que Golda Meir rechazó la propuesta de Moshe Dayan para los preparativos de demostración el 7 de octubre. Aclara un debate en la cumbre, pero no constituye un registro completo de las decisiones.

Un amplio estudio histórico publicado en 2013 considera que las medidas de preparación preventiva o defensiva son plausibles. No confirma el escenario de una señal nuclear organizada para obligar a Washington a lanzar su puente aéreo. Las intenciones, la visibilidad y la interpretación estadounidense de las medidas siguen siendo objeto de debate.

La presentación de un « mail nuclear » de 1973 como un hecho definitivo sería, por lo tanto, excesivo. El episodio muestra sobre todo cómo una guerra convencional seria puede llevar la cuestión nuclear a las deliberaciones, sin la posibilidad de restablecer con certeza toda la cadena de toma de decisiones.

Vela, el doble flash que nunca cerró el debate

El 22 de septiembre de 1979, un satélite americano Vela registró un doble flash en una vasta zona marítima del hemisferio sur. La señal evoca, para varios especialistas, una explosión nuclear atmosférica. Causa una investigación americana y diferentes evaluaciones.

Algunos trabajos vinculan el evento con un posible juicio israelí, con posible cooperación sudafricana. Otros análisis, incluidos los de un grupo científico convocado por la Casa Blanca, cuestionan la fuerza de esta conclusión. Siguen oponiéndose interpretaciones técnicas y políticas.

El archivo no permite que un autor identificado sea presentado con certeza. Tampoco justifica transformar la hipótesis de una anomalía instrumental en una explicación definitivamente probada. The available indices have not produced a public consensus equivalent to that which accompanies the tests claimed by other powers.

Por consiguiente, los recientes inventarios internacionales siguen observando la falta de pruebas públicas concluyentes de un juicio israelí. Esta reserva no borra Vela. Ella establece el nivel de certeza en el que se puede contar su historia.

Vanunu rompió el secreto público en 1986

Mordechai Vanunu, ex técnico de Dimona, proporciona información y fotografías sobre las actividades del complejo. Su publicación en la prensa británica el 5 de octubre de 1986 da al público en general un panorama sin precedentes del programa. Los gobiernos extranjeros ya tenían evaluaciones, pero el alcance de la revelación está cambiando.

La información proporciona estimaciones más ambiciosas de la capacidad acumulada. Sin embargo, no constituyen un inventario certificado de las armas terminadas. Un testimonio sobre actividades industriales y una fotografía de taller no permiten contar directamente a todos los jefes disponibles.

Los servicios israelíes capturan a Vanunu en el extranjero y lo llevan de vuelta a Israel. He was sentenced and spent 18 years in prison. Su caso se convierte en símbolo del conflicto entre el secreto del Estado, la alerta pública y la libertad de información.

Para la historia del programa, 1986 marca un punto de inflexión en el conocimiento público, no su nacimiento. Las revelaciones amplían las pruebas disponibles sin eliminar la política oficial de no reconocimiento.

¿Por qué la estimación de 90 cabezas no es una cuenta

La estimación de alrededor de 90 armas, tomadas a principios de 2026, se basa en un rayo de índices. Los investigadores cruzan la historia del programa, los materiales que probablemente se han producido, las plataformas disponibles y las viejas evaluaciones de inteligencia. No tienen un registro israelí accesible al público.

La figura debe estar siempre acompañada por su fecha y naturaleza. Una cantidad estimada no es una cantidad declarada oficialmente. Puede permanecer invariable en un directorio mientras que las armas se mantienen, reemplazan o eliminan. Por lo tanto, la estabilidad de un total no demuestra la ausencia de actividad industrial.

También hay tres categorías: materiales utilizables, armas ensambladas y armas desplegadas. Las evaluaciones de materiales pueden sugerir un potencial mayor que el número seleccionado para el arsenal. No demuestran que este potencial se haya transformado completamente en armas.

Las cifras de 100, 200 o más, a menudo citadas sin contexto, no siempre miden lo mismo. Algunos vienen de viejas suposiciones. Otros corresponden a una capacidad de producción teórica. Agregar o elegir el más alto sistemáticamente crea una precisión engañosa.

Los inventarios de 2026 no incluyen a las ojivas israelíes que se identifican públicamente en el despliegue operacional. Esto no significa que no se pueda preparar ningún arma. La distinción describe las categorías y limitaciones de la estimación, no un certificado de inactividad militar.

Plutonio, tipos de armas y poderes: los límites del conocimiento público

Los inventarios internacionales asocian principalmente el arsenal israelí con una industria basada en el plutonio. Esta apreciación forma parte de la historia del complejo Dimona. No da acceso a las características internas de las armas, sus dimensiones o su poder real.

Las publicaciones a veces distinguen entre las armas de fisión y las supuestas capacidades termonucleares. Los antiguos liberan energía dividiendo núcleos atómicos; Este último también implica reacciones de fusión. Estas categorías describen principios físicos generales. No permiten un catálogo verificado de modelos israelíes.

El rendimiento atribuido a estas armas varía mucho entre los autores. No hay series oficiales de pruebas y declaraciones para confirmarlas. Por lo tanto, sería engañoso anunciar un poder preciso para cada cabeza o misil.

El mismo problema afecta a los términos « arma táctica », « arma estratégica » o « bomba de hierro ». Aparecen en algunas cuentas, pero su repetición no constituye equipo. En este caso, el número estimado de jefes está mejor fundamentado que la composición técnica detallada de las existencias.

Sitios conocidos: lo que existe y lo que se presume

Dimona:el centro nuclear Negev en el sur de Israel es el sitio principal asociado con el programa militar en estudios históricos. Su existencia y origen francés se establecen. La función precisa de cada instalación actual no está disponible públicamente.

Soreq:este centro de investigación está situado en la región costera central. Su historia americana y sus actividades científicas están documentadas. La presentación indiscriminada como base para las armas nucleares eliminaría la diferencia entre la investigación, las salvaguardias internacionales y el supuesto programa militar.

Dot Micha:esta instalación, en el centro del país, retorna en estudios abiertos sobre misiles Jericó. La asociación se basa en análisis externos, no en un inventario nuclear publicado por Israel. No especifica la presencia actual o la disposición de los jefes.

Bases aéreas y navalesen particular, los estudios incluyen a Tel Nof en una posible misión nuclear aérea. Haifa acoge la flota submarino. Estas funciones generales no prueban que un arma nuclear esté en una plataforma determinada en ningún momento dado.

Esta geografía general ayuda a comprender la diversidad del programa. No proporciona un plan de stock o mapa de despliegue. Listas en línea muy detalladas a menudo mezclan instalaciones conocidas, interpretaciones de imágenes y declaraciones que no pueden ser verificadas.

Jericó I: un origen balístico francés documentado

La cooperación francesa también se refiere a los vectores. En 1962 Dassault comenzó a estudiar MD 620 Jericó para Israel. El fabricante indica un objetivo de 500 kilómetros. El primer disparo de un dispositivo de una sola planta ocurrió en febrero de 1965, y un ensayo de dos plantas tuvo éxito en marzo de 1966.

El programa francés terminó en enero de 1969 en el contexto del embargo de armas contra Israel. Continúa el desarrollo israelí. Las síntesis especializadas generalmente colocan al Jericó I en servicio en el decenio de 1970 y su retirada en el decenio de 1990.

Esta primera generación está cubierta por misiles balísticos de corto alcance. Las evaluaciones públicas le atribuyen una fuerte propulsión y capacidad nuclear. Su desempeño sigue siendo mucho más modesto que el de las generaciones posteriores.

El interés histórico de Jericó I reside en esta continuidad industrial. Se vincula un contrato franco-israelí documentado con una familia nacional de misiles que se ha convertido en uno de los presuntos pilares de disuasión. No debe presentarse como arma todavía representativa del arsenal actual.

Jericó II y III: cobertura publicada, desempeño incierto

Jericó II apareció a finales del decenio de 1980. Las descripciones públicas lo describen como un misil balístico de dos plantas usando un propulsor sólido. Los rangos publicados varían significativamente, generalmente de 1.500 a 3.500 kilómetros. Estas diferencias reflejan hipótesis separadas e información incompleta.

El Jericó III es la próxima generación. Los juicios se notifican a partir de 2008. Algunas síntesis ponen su entrada en servicio alrededor de 2011. Los rangos más frecuentemente tomados oscilan entre unos 4.800 y 6.500 kilómetros, pero no proceden de una hoja informativa oficial israelí.

Estos valores son suficientes para comprender el cambio de escala: la capacidad atribuida a las generaciones recientes supera con creces la proximidad inmediata de Israel. No garantizan un alcance preciso para cada configuración. La comparación debe basarse en órdenes de magnitud.

La transición entre Jericó II y III sigue estando mal documentada. Publicaciones antiguas anunciaron un retiro de Jericó II alrededor de 2026. Un pronóstico no constituye confirmación de la retirada real. El número de misiles de cada tipo no puede establecerse con confianza.

La misma precaución se aplica a las declaraciones sobre múltiples cabezas o el rendimiento de precisión. Se presentan en algunas recopilaciones sin suficiente validación pública. Resumirlas como características adquiridas haría una hipótesis técnica un hecho militar.

Aviones: un antiguo componente, una certificación desconocida

La aviación es un componente común del arsenal. Los estudios abiertos se refieren principalmente a ciertas versiones del F-16. Confían en la historia de las fuerzas aéreas y en la posibilidad de adaptar las aeronaves a esta misión. Israel no publica la lista de aeronaves, unidades o equipos interesados.

Hay que distinguir entre un avión de la fuerza aérea y un avión asignado a una misión nuclear. Toda la flota no puede considerarse como una fuerza nuclear. Tampoco la existencia de una versión adaptada en otro país demuestra una configuración idéntica en Israel.

Esta reserva se aplica especialmente al F-35I. Su carácter y presencia modernos en las operaciones convencionales no constituyen la confirmación de una misión nuclear israelí. Las capacidades nucleares anunciadas para ciertas variantes extranjeras de la F-35 no son transferibles automáticamente a todas las aeronaves de la familia.

Tampoco es un radio de acción suficiente para describir una misión real. Varía con condiciones de vuelo y configuración. Para comprender la disuasión, el punto sólido sigue siendo la presunta diversificación de los medios, en lugar de un catálogo de misiones cuyos parámetros permanecen en secreto.

El Delfín y el Drakon: la segunda huelga sigue siendo un premio

El componente naval llama especial atención. Los submarinos familiares delfines, construidos en Alemania, se describen regularmente como capaces de transportar misiles de crucero nuclear. Esta asignación sigue siendo externa: Israel no confirma este armamento ni sus modalidades.

Los nombres de los misiles a veces asociados a esta misión, incluido Popeye Turbo, han estado circulando en estudios durante muchos años. La información pública no permite que todas sus características sean tratadas como establecidas. Un submarino puede realizar misiones convencionales, de inteligencia o de vigilancia sin que exista una carga nuclear.

El 1 de septiembre de 2026 trae un hecho más fuerte. El constructor y el Ministerio de Defensa anuncian la salida de Drakon INS de Kiel. El edificio se presenta como el sexto submarino israelí y el tercero de la serie Dolphin equipado con propulsión aérea independiente.

Esta tecnología no corresponde a la propulsión nuclear. Mejora la autonomía de buceo de un submarino convencional. La confusión entre « submarino nuclear » y « submarino capaz de llevar un arma nuclear » lleva a una descripción errónea de la flota.

Al mismo tiempo, el fabricante confirma la continuación del programa de Dakar, que comprende tres edificios futuros. Estos anuncios demuestran la modernización naval. Sólo ellos no demuestran un aumento del número de ojivas nucleares.

¿Qué significa realmente una segunda huelga

La segunda huelga es la posibilidad de tomar represalias después de un ataque importante. En la teoría de la disuasión, pretende convencer a un oponente de que una ofensiva no podría suprimir ninguna capacidad de represalia. difiere de una mera acumulación de armas.

Los analistas interpretan la diversificación de los vectores israelíes mediante esta lógica. Las capacidades terrestres, aéreas y posiblemente navales pueden proporcionar varias formas de capacidad de respuesta. Pero hablar de una « triada » israelí totalmente verificada iría más allá de la información pública.

Una triada declarada se basa en misiones y equipos oficialmente identificados. En el caso israelí se sigue asumiendo una parte importante de esta arquitectura. Por lo tanto, el término describe a menudo un modelo analítico en lugar de un organigrama confirmado.

El comando nuclear es otro desconocido. Israel no establece mecanismos públicos detallados de concesión de licencias, procedimientos de transmisión o condiciones de disponibilidad. Ninguna narrativa seria puede convertir este silencio en evidencia de un sistema automático, una delegación particular o una decisión ya programada.

Capitales y ciudades dirigidas: ninguna lista confiable es pública

La cuestión suele plantearse: ¿qué capitales están apuntando a los misiles israelíes? La respuesta documental es limitada. No hay una lista pública autenticada de los objetivos nucleares actuales. Los mapas de rango disponibles muestran una capacidad geográfica teórica, no una decisión de huelga.

Teherán aparece frecuentemente en los debates debido a la confrontación entre Israel e Irán. Damasco y El Cairo se registran en relatos históricos de las guerras árabe-israelí. Esta presencia en un análisis no prueba que estas ciudades estén ahora designadas como objetivos nucleares.

La situación política también ha cambiado con el tiempo. Egipto firmó la paz con Israel en 1979 y Jordania en 1994. Un mapa inspirado en los opositores de 1967 no puede ser presentado como un plan contemporáneo. El alcance de un misil a menudo sobrevive la configuración diplomática que ha acompañado su desarrollo.

Los conceptos de huelga contra fuerzas militares y huelga contra centros urbanos pertenecen al vocabulario de estudios estratégicos. No permiten que un plan particular sea asignado a Israel sin pruebas. Listar ciudades en Europa, África o Asia porque caen dentro de un radio teórico produciría una intención a distancia.

Por lo tanto, el dossier puede describir a los oponentes mencionados en la reflexión estratégica y la extensión general de los puestos. Debe dejar claramente abierta la cuestión de los objetivos reales, en lugar de sustituir un secreto militar por una lista inventada.

La doctrina del principio se refiere a las capacidades opuestas

La política de Israel también incluye otro aspecto: evitar que un oponente regional adquiera capacidad nuclear militar. Esta orientación generalmente se asocia con Menachem Begin. El ataque contra el reactor de Osirak iraquí el 7 de junio de 1981 fue particularmente evidente.

El 19 de junio, el Consejo de Seguridad condenó por unanimidad el ataque en su resolución 487. Recuerda el derecho al uso pacífico de la energía nuclear y exhorta a Israel a que ponga sus instalaciones bajo salvaguardias internacionales. Por consiguiente, la justificación israelí no constituye una autorización jurídica universal.

La huelga del 6 de septiembre de 2007 contra un sitio sirio forma parte de esta historia de la contraproliferación. En 2011, el OIEA consideró que el edificio destruido era probablemente un reactor que debía haber sido declarado. Esta evaluación no significa que se haya descubierto una bomba siria completa.

El caso sirio experimentó un avance significativo en septiembre de 2026. Las nuevas declaraciones y verificaciones permiten la colocación de material previamente no declarado bajo garantías. A continuación, el Consejo de Administración retiró el tema sobre la ex no conformidad de su programa. This development does not rewrite the obligations breached under the previous regime.

La doctrina del principio sigue siendo distinta de una doctrina nuclear israelí pública. Se refiere en primer lugar a las acciones encaminadas a oponerse a las capacidades, a menudo con medios convencionales. Consolidar estas dos dimensiones desdibuja el papel asignado al arsenal nacional.

Irán pone la asimetría nuclear en el centro del debate

Los enfrentamientos y ataques entre Israel y Irán contra instalaciones iraníes han revivido la cuestión del trato diferenciado de los programas regionales. Israel presenta la prevención de un arma iraní como un imperativo de seguridad. Sus oponentes enfatizan que él mismo mantiene un arsenal no declarado.

Los regímenes legales son diferentes. El Irán se ha adherido al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y ha concertado un acuerdo de salvaguardias amplias. Israel nunca se ha adherido a este tratado. Esta distinción explica algunas de las diferencias de control, sin eliminar la controversia política.

Por lo tanto, el argumento del doble rasero va más allá de una simple comparación técnica. Cuestiona la credibilidad de la no proliferación cuando ciertos programas están sometidos a una intensa presión, mientras que un arsenal existente permanece fuera de un sistema completo de presentación de informes.

Por el contrario, los defensores de la posición israelí invocan amenazas regionales, falta de confianza y precedentes de programas ocultos. Las dos lecturas se oponen al orden de prioridades: primero reducir las armas o establecer primero un entorno de seguridad que permita esta reducción.

El debate no confunde enriquecimiento, capacidad industrial, arma ensamblada y fuerza operacional. Estos pasos son diferentes para todos los países. Los mismos requisitos de precisión deben aplicarse a la evaluación del programa israelí y a la evaluación de los programas que se propone prevenir.

El TNP no reconoce a Israel como una potencia nuclear

El TNP distingue entre los Estados poseedores de armas nucleares que fabricaron y detonaron un dispositivo nuclear antes del 1o de enero de 1967 y las demás partes. Los cinco estados reconocidos en esta categoría son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Israel no es parte de ella.

Por lo tanto, poseer un arma en la práctica y gozar de la condición de Estado en virtud del Tratado son dos cosas diferentes. El reconocimiento de un arsenal por parte de los investigadores no confiere automáticamente el reconocimiento jurídico en virtud del TNP.

La ausencia de adhesión israelí limita el alcance de las obligaciones derivadas directamente de este tratado. No significa que el Estado esté fuera del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, las normas sobre el uso de la fuerza y el derecho internacional humanitario siguen siendo pertinentes.

Israel ha sido miembro del OIEA desde 1957 y participa en diversas actividades de cooperación. Sin embargo, sus acuerdos de salvaguardias limitadas no confieren al Organismo un mandato general para inspeccionar todo el programa nacional. El Organismo actúa en un marco jurídico: su falta de pleno acceso no puede equipararse con una validación del carácter pacífico de todo el programa.

Pruebas, derecho humanitario y prohibición de las armas nucleares

Israel firmó el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares el 25 de septiembre de 1996 sin ratificarlo. Su condición sigue siendo importante para la entrada en vigor del presente Tratado. La firma no equivale a una declaración de arsenal o reconocimiento de un juicio anterior.

El derecho a utilizar armas no se limita a la adhesión a un instrumento determinado. En su opinión de 1996, la Corte Internacional de Justicia se refirió a los requisitos de la Carta y el derecho humanitario. En particular, destaca las normas aplicables a la protección de los civiles.

La Corte no determina definitivamente la legalidad del empleo en una circunstancia extrema de legítima defensa en la que se plantearía la supervivencia de un Estado. Esta reserva no es una autorización general. No elimina la distinción entre civiles y combatientes u otras obligaciones humanitarias.

Las consecuencias de una explosión nuclear irían más allá del objetivo militar reclamado de efectos inmediatos, daños duraderos en la salud y posibles daños transfronterizos. Por lo tanto, las discusiones sobre « ciudad objetivo » no pueden separarse de su dimensión humana y jurídica.

Se sigue negociando una zona sin armas de destrucción en masa

La propuesta de una zona libre de armas nucleares regional tiene una larga historia diplomática. Se ha ampliado para incluir otras armas de destrucción en masa. El objetivo es tratar conjuntamente las salvaguardias, la verificación y la seguridad de los Estados de la región.

Desde 2019 se ha reunido una conferencia de las Naciones Unidas sobre este tema. El sexto período de sesiones se celebró del 17 al 21 de noviembre de 2025 bajo la Presidencia marroquí. Israel no participó. Los Estados Unidos también estaban ausentes de las facultades de observación.

El desacuerdo se refiere en particular al método. Los promotores de la conferencia quieren avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante. Israel favorece un enfoque vinculado a acuerdos regionales directos, reconocimiento mutuo y seguridad que considera suficiente.

Esta divergencia no es sólo un horario. Determina lo que debe preceder: transformación política regional, reducción de arsenales o compromisos de verificación. Las discusiones técnicas pueden progresar sin resolver este bloqueo estratégico.

Para el Líbano y otros Estados no poseedores de armas nucleares en la región, las acciones van más allá de la posesión de un arma nacional. Se refiere a la prevención de la escalada y las consecuencias de un accidente o empleo cuyos efectos no respetarían las fronteras.

Los límites de disuasión en las guerras contemporáneas

Una supuesta capacidad nuclear no suprimió las guerras de Israel, los ataques contra su territorio o los conflictos con grupos armados. Esta observación no es suficiente para demostrar el fracaso de ninguna disuasión. Muestra que los objetivos atribuidos a la energía nuclear no se confunden con la prevención de cada acto hostil.

Las teorías de la disuasión distinguen una amenaza existencial y una confrontación más limitada. De hecho, la frontera puede ser incierta bajo la presión de una crisis. El riesgo entonces depende de las percepciones, la interpretación errónea y la capacidad de los administradores para mantener intercambios fiables.

La confidencialidad puede aumentar la incertidumbre buscada en el oponente. También puede prevenir la comprensión de los umbrales que todos consideran decisivos. Estos dos efectos coexisten: la opacidad no es garantía automática de estabilidad ni prueba de que el empleo es inminente.

Modernizar los medios convencionales complica aún más el análisis. Un misil, aeronave o submarino puede tener varias misiones. La observación de un movimiento o prueba no es suficiente para concluir que se está preparando una preparación nuclear. Las alertas espectaculares basadas en un único índice deben ser examinadas con precaución.

« Samson opción » no reemplaza la doctrina oficial

El término « Samson option » se refiere, en parte de la literatura, a la hipótesis de una respuesta definitiva a una amenaza existencial. La referencia bíblica evoca una destrucción cuyas consecuencias sufriría el propio autor. El término se impuso en el debate público sobre la energía nuclear israelí.

This is not the title of a published government document setting out thresholds, targets and procedures. Utilizar un plan determinado como sinónimo lleva a las autoridades a recibir una doctrina cuyos detalles no son accesibles.

Esta distinción es particularmente pertinente cuando los comentarios describen una amenaza de destrucción de capitales extranjeros. Sin documentos autenticados, estas cuentas siguen siendo interpretaciones o especulaciones. No pueden servir de base para una lista de objetivos o una previsión de empleo.

Lo que los acontecimientos de 2026 permiten afirmar

El balance disponible conserva tres puntos sólidos. El orden de magnitud elegido para el arsenal sigue siendo de unos 90 cabezas. Continúa el trabajo en el complejo nuclear Negev. La flota submarina continúa renovando con el programa Drakon y el Dakar.

Ninguno de estos hechos hace posible establecer un aumento cuantitativo del stock. Las construcciones visibles pueden satisfacer varias necesidades industriales. Una entrega naval no revela sus posibles armas nucleares. El mantenimiento de una antigua capacidad también puede producir una actividad significativa sin cambiar la plantilla total estimada.

La siguiente información decisiva no será necesariamente imágenes adicionales. Pueden provenir de archivos desclasificados, cambios declaratorios, evolución de las salvaguardias internacionales o datos suficientemente sólidos para revisar las estimaciones. Mientras tanto, el programa nuclear israelí sigue siendo una potencia ampliamente reconocida por el análisis, pero aún exenta de un inventario público amplio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews