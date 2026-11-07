Paraguay: Peña transferida al complejo militar

Santiago Peña dejó su casa en Asunción para el Regimiento Presidencial en la noche del 6 al 7 de noviembre. Había habido enfrentamientos frente a su residencia, donde los manifestantes exigían su encarcelamiento. La policía presentó el traslado como medida de seguridad. El ex presidente, despedido el viernes, sigue sujeto a la investigación del Banco Ueno. Su presentación a la fiscalía pública se anuncia el sábado a las 11 a.m. hora local. Quedan por especificar las condiciones legales exactas para su estancia en el complejo militar.

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Santiago Peña fue trasladado de su casa al Regimiento Presidencial en Asunción la noche del 6 al 7 de noviembre de 2026. Este desplazamiento ocurrió después de enfrentamientos en frente de su residencia, unas horas después de su expulsión. Según la prensa paraguaya, los servicios de seguridad consideraban que ya no podían proteger los locales. The former President remains concerned by the detention order issued in the Ueno Bank case.

El traslado de Santiago Peña después de los enfrentamientos

Un convoy de vehículos abandonó la residencia a medianoche en hora local. Protesters gathered in the area to demand his imprisonment, rather than keeping him at home. Los objetos fueron arrojados a los vehículos mientras se fueron, reportando varios medios paraguayos.

El traslado de Santiago Peña cambia el lugar donde pasa la noche. However, the information available does not clarify all the legal conditions for his stay in the military compound. Tampoco documentan la decisión de un juez de poner a una persona bajo custodia.

The Presidential Regiment is a unit responsible for protecting the authorities and former heads of state. El desplazamiento se presenta como medida de seguridad. No constituye una liberación ni una condena en el expediente bancario.

Comisario herido, fuego proyectil de goma

The incidents took place between participants in the rally and the police officers deployed around the house. Según la prensa local, los agentes utilizaron proyectiles de goma para dispersar a la multitud. Un comisario, Pedro Babera, fue herido en la cara por una piedra. Una ambulancia fue llamada para ayudarlo.

The police officer claimed that outside groups had joined the demonstrators and caused unrest. Esta acusación sigue con la policía. The information consulted does not establish the identity of the persons concerned or confirm the existence of organized infiltration.

Antes de la salida de Peña, Babera había anunciado un fortalecimiento del esquema. También recordó que el ex presidente estaba privado de libertad y debía presentarse a la fiscalía. En los informes examinados no se disponía de un registro completo de los heridos durante los enfrentamientos.

La orden de enjuiciamiento sigue separada del juicio político

El 6 de noviembre, la Fiscalía anunció que había ordenado la detención de Santiago Peña y Carlos Carvallo, ex presidente del banco central. La Resolución No 7 se refiere a la investigación penal No 92/2026, abierta por presunto abuso de confianza y otros delitos.

En este documento, la fiscalía planeó inicialmente mantener a Peña en casa hasta que se presentó ante la unidad especializada en la delincuencia económica y la corrupción. El turno de noche tiene lugar después de esta decisión. En esta etapa, las comunicaciones consultadas no especifican qué autoridad ha validado formalmente el cambio de ubicación.

Carlos Carvallo se presentó a la policía el viernes por la noche, acompañado por su abogado, según la prensa paraguaya. Ambos hombres deben responder a la investigación de acuerdo con sus derechos. The suspicions examined by the investigators are not judicially established facts.

Una presentación en la fiscalía anunció el sábado

Esta secuencia sigue la eliminación de Peña por el Senado el viernes 6 de noviembre. Pedro Alliana fue jurado para tener éxito. El procedimiento parlamentario se refiere al ejercicio de las funciones presidenciales. difiere de la investigación criminal relacionada con la crisis del Banco Ueno.

Según la prensa paraguaya, que cita fuentes oficiales, Peña será llevada a la Fiscalía el sábado 7 de noviembre a las 11 horas, hora de Asunción. Esta presentación se anuncia, aún no terminada en la información verificada. The next expected clarifications concern his hearing, the measures decided by the court and the conditions for his detention.

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