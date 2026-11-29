El sur de California se está preparando para la lluvia intensa entre el lunes por la noche y el miércoles. Los manifestantes distinguen el riesgo de inundaciones de esta tormenta de la señal estacional de El Niño.

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Se espera que el sur de California experimente su episodio lluvioso más dramático de la semana entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles por la mañana 2 de diciembre, hora local. El servicio meteorológico estadounidense prevé fuertes lluvias, con riesgo de inundaciones repentinas el martes, especialmente en los condados de Los Ángeles y Ventura. El Niño está bien establecido en el Pacífico, pero es la trayectoria de esta depresión que determina dónde se esperan las lluvias más intensas.

Dos pasajes lluviosos, el segundo mucho más fuerte

Se espera que el primer frente llegue al condado de San Luis Obispo el domingo por la tarde, antes de extenderse a la noche hacia Ventura y Los Ángeles. Según la oficina de Los Ángeles-Oxnard del Servicio Meteorológico Nacional, este primer pasaje podría dejar alrededor de 2,5 mm o menos en los condados de Ventura y Los Ángeles. Las lluvias podrían marcar un descanso el lunes por la tarde antes de la llegada del segundo sistema.

El escenario de servicio meteorológico para el lunes y el martes da alrededor de 13 a 64 mm en la costa y en los valles, y 64 a 127 mm o más en algunos relieves. Las acumulaciones más grandes se esperan en los condados de Ventura y Los Ángeles y en el sur del condado de Santa Barbara. Estos rangos se refieren a áreas de pronóstico, no cada barrio. El martes, el Centro de Predicción Meteorológica, el centro nacional de pronóstico, situó una parte del sur de California en riesgo moderado de lluvia excesiva.

Los emisores vigilan las zonas urbanizadas y las pequeñas corrientes de cuencas empinadas, que probablemente aumentarán rápidamente. The National Water Center also reports the possibility of debris flows on burn ground. El riesgo no se limita a estos sectores. En San Diego y zonas vecinas, la oficina regional de meteorología espera principalmente la mayor precipitación entre el martes y el miércoles. Más al este, se espera que partes del suroeste reciban lluvia y nieve a altas alturas los miércoles y jueves.

El Niño da contexto, no el camino de una tormenta

La oficina de San Diego predice que un río atmosférico, un estrecho pasillo donde el viento lleva grandes cantidades de vapor de agua, acompañará la depresión. Cuando este aire húmedo es elevado por el alivio, puede descargar lluvias pesadas en las pistas expuestas. Los emisores estiman la fuerza del corredor de humedad, luego la cantidad de lluvia y el riesgo de inundación por separado: el terreno y la intensidad horaria alteran los efectos sobre el suelo.

El Niño describe un calentamiento sostenible del Pacífico ecuatorial y el cambio asociado en la circulación atmosférica. En su boletín del 12 de noviembre, el Centro de Predicción del Clima señaló que el fenómeno estaba aumentando. Se estimó que la probabilidad de un episodio alto a muy alto superó el 79% en el período comprendido entre enero y marzo de 2027. Esta estimación se refiere al estado del Pacífico durante tres meses; No da la probabilidad de una inundación el martes en Los Ángeles, ni da la acumulación en una ciudad dada.

La próxima síntesis del centro de El Niño está prevista para el 10 de diciembre. Para el episodio de la semana temprana, es la evolución de las previsiones locales entre el lunes por la noche y el miércoles por la mañana y posibles advertencias de inundaciones que indicarán las áreas más expuestas.

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