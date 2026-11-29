El Banco Central del Paraguay tiene previsto lanzar sus ofertas la semana del 30 de noviembre. Los nuevos establecimientos notificarán a los clientes una vez que se otorguen lotes.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los clientes de Ueno Bank que sólo recuperaron parte de sus depósitos pronto podrían cambiar bancos sin tener que elegir uno mismo. El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el 26 de noviembre que tenía previsto lanzar, en la semana del 30 de noviembre, el premio por licitación de montones de activos y depósitos. La apertura de este procedimiento no significa que las cuentas ya serán transferidas el lunes.

Los depósitos bancarios de recepción notificarán a los clientes

Después de la asignación de mucho, la institución que toma el poder asumirá los depósitos, préstamos y otros productos incluidos en ese lote. Depende de él, y no de los clientes, tomar la iniciativa del contacto. La PCO afirma que no se requieren medidas en esta etapa para los solicitantes involucrados en transferencias. No ha anunciado una fecha en la que cada cuenta volverá a ser usable.

El banco central estima que esta operación beneficiará a casi el 99% de las personas y empresas con depósitos por encima de 40 salarios mínimos, incluyendo pequeñas empresas. El porcentaje se refiere al número de clientes involucrados, no a la parte del valor de los depósitos a recuperar.

El Banco Ueno fue intervenido el 2 de noviembre. En su informe sobre la estabilidad financiera de noviembre, la OMA afirma que al 11 de noviembre 1,83 millones de depositantes ya habían recibido anticipos por un total de aproximadamente 4 billones de guaraníes. Estos anticipos corresponden al mecanismo de garantía; las licitaciones anunciadas el 26 de noviembre son para que los depósitos restantes sean procesados.

Los fondos de inversión siguen un procedimiento separado

Los titulares de acciones de fondos gestionados por Ueno AFPISA podrán solicitar la redención de sus inversiones hasta 30 millones de garantes por semana, según el calendario anunciado por el regulador del mercado. Ueno AFPISA tendrá que ponerse en contacto con ellos y el pago pasará por el Inversor Casa de Bolsa, sin la obligación de abrir una cuenta allí. El regulador también planea convocar una reunión para decidir sobre la continuación o liquidación de dos fondos Ueno Cash, uno en Guaranis y el otro en dólares.

El Presidente del Banco Central, Jorge Schreiner, también anunció que había transmitido al Ejecutivo un proyecto de ley sobre recuperación de activos del Banco Ueno. El texto tiene por objeto facilitar la gestión de lo que quedará después de las transferencias y permitir que los activos que puedan recuperarse en los tribunales se utilicen para pagar a los acreedores, incluidos los titulares de bonos. No ha entrado en vigor. La Oficina aún no ha nombrado a ninguna institución sucesora.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews