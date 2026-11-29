El Partido Demócrata condiciona el acceso a sus debates a un compromiso contra ciertos anuncios de grupos externos. Las cuentas del Comité relacionadas con el debate de AI muestran lo que esta regla cubre y deja fuera.

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Los candidatos a la Primaria Democrática de 2028 tendrán que denunciar ciertos anuncios pagados por grupos externos si quieren participar en los debates oficiales del partido. Presentada en noviembre por el Comité Nacional Democrático (DNC), esta norma no cierra los caisses Super PAC. Las cuentas de las organizaciones involucradas en el debate sobre reglas sobre inteligencia artificial muestran por qué: decenas de millones de dólares circulan entre comités antes de financiar, o no, una campaña publicitaria.

Qué candidatos tendrán que informar

El DNC pide a los demandantes que firmen y respeten el compromiso de acceder a los procedimientos que autoriza. El texto se refiere a los anuncios a favor de un candidato para la escuela primaria o contra uno de sus rivales, cuando fue comprado por un super CAP federal o por una organización tax-status 501(c)(4). Se aplica a la televisión, la radio, Internet, las vallas y el correo.

Un representante designado por una campaña de firmas puede informar de un gasto a la DNC. El comité examinará el expediente e indicará, antes del período de calificación para el debate, si se requiere una denuncia u otra acción. No puede prohibir que estos grupos publiquen publicidad. Una campaña que se ocupa únicamente de una cuestión de política pública o que sólo se dirige a un candidato republicano no está bajo esta disposición.

Otro componente proporciona un marco para las relaciones con las estructuras del partido. Prohíbe que una campaña concluya un acuerdo conjunto de reunión con un comité democrático antes de que su candidato esté en proceso de obtener la candidatura. También prohíbe que busque o apruebe ciertos anuncios pagados por los comités del partido local que lo beneficiarían en la escuela primaria.

Liderando el futuro: 47 millones de dólares a otros comités

El liderazgo del futuro ilustra esta arquitectura financiera. Grabado en agosto de 2025, este super PAC tiene casi $ 75,98 millones en ingresos. La declaración de la Comisión Federal Electoral (FEC), consultada el 3 de noviembre, abarca el período hasta el 14 de octubre de 2026.

Sus desembolsos alcanzan 52,16 millones de dólares. Sin embargo, incluyen 47 millones de contribuciones a otros comités. La presentación del todo como gasto publicitario directo sería, por lo tanto, inexacta. La sección de gastos electorales independientes del propio comité muestra cero en esta síntesis.

Esta síntesis periódica excluye las declaraciones específicas de 24 y 48 horas. Por lo tanto, no mide toda actividad de red. Agregar una transferencia y luego gastar con ese dinero contaría el doble de la misma cantidad.

El comité todavía tenía 23,82 millones de dólares al final de este período. Esta cantidad es un saldo reportado el 14 de octubre, no una fotografía de su dinero en el día de la votación.

Una ambición que supera un voto

En su sitio web, Leading the Future reclama apoyo a los candidatos que están a favor de la innovación en inteligencia artificial. Su proyecto se refiere tanto a instituciones federales como estatales. La organización quiere construir una fuerza política sostenible en torno al liderazgo tecnológico estadounidense.

También se organizó el campamento para obtener más garantías. En la declaración de lanzamiento publicada en el sitio web de la Primera Acción Pública, los antiguos miembros electos Chris Stewart, Republicano y Brad Carson, Demócrata, presentan a Public First como una iniciativa que supera a los partidos. Sus arreglos distinguen una organización de información y dos comités electorales, uno orientado hacia los republicanos y el otro hacia los demócratas.

Su objetivo declarado es la transparencia, la vigilancia del riesgo y la protección pública. Por lo tanto, este desacuerdo no se limita a la oposición entre partidarios y opositores de la tecnología. Se refiere a las obligaciones impuestas a los desarrolladores y a las instituciones responsables de su control.

Las donaciones de Antrópico no se confunden con las compras electorales

En un comunicado de prensa del 21 de julio de 2026, Anthropic anunció una nueva donación de 20 millones de dólares a la Primera Acción Pública. Con un primer pago anunciado en febrero, su apoyo alcanzó $40 millones.

La empresa hace un punto importante: estas dos donaciones financian exclusivamente la información pública y la misión de política pública de la organización. Afirma que no pueden utilizarse para influir en la elección de un candidato, independientemente del paso electoral.

Por lo tanto, sería engañoso incluirlos automáticamente en un total de anuncios para o contra los candidatos. Esta restricción declarada por sí sola no permite reconstruir todos los movimientos financieros de la red.

Otra estructura, el Super PAC Public First, tiene su propio identificador federal. Sus cuentas publicadas por la CEF y publicadas al 30 de septiembre de 2026 muestran ingresos de 4,91 millones de dólares y desembolsos de 4,43 millones de dólares. Estos incluyen 4,34 millones de contribuciones a otros comités. Estas cifras no constituyen el presupuesto consolidado de la Primera Acción Pública y todas las organizaciones asociadas.

En los Estados Miembros también se están celebrando reglamentos

Las reglas no sólo se deciden en el Congreso. El gobernador de Nueva York Kathy Hochul anunció la firma de la Ley de RAISE el 19 de diciembre de 2025. Según el registro legislativo del Senado del Estado, el texto de enmienda S8828 fue firmado el 27 de marzo de 2026 y revisó este marco de transparencia y seguridad. Incluye la publicación de funciones de seguridad y la presentación de informes sobre incidentes críticos por parte de los desarrolladores interesados.

Así pues, los legisladores estatales participan en requisitos que afectan directamente a las empresas del sector. Por lo tanto, las organizaciones políticas tienen una razón concreta para seguir también las elecciones locales, más allá de la mayoría federal.

La Comisión Electoral también distingue un gasto independiente de una subvención al candidato. El primero apoya o combate su candidatura sin coordinación con su campaña. Debe estar sujeto a declaraciones específicas. Para la primaria 2028, es el uso del dinero que determinará si el DNC puede solicitar una denuncia. Las cuentas de octubre registran los pagos efectuados durante el ciclo electoral de 2026, no las compras publicitarias para las próximas elecciones presidenciales.

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