Los ingresos reales desechables aumentaron un 0,5% en octubre, según la Oficina de Análisis Económico. Los gastos aumentan en un 0,3% en dólares corrientes, pero siguen siendo casi inalterables tras los ajustes de precios.

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Los ingresos desechables de los hogares estadounidenses aumentaron un 0,5% en octubre después de ajustarse a la inflación. El consumo real cayó ligeramente por menos de 0,1%. Las cifras publicadas el 25 de noviembre por la Oficina de Análisis Económico (BEA) muestran una inversión de los ingresos después de la caída en septiembre, sin la reanudación de las compras de volumen.

Aumento de los gastos en dólares, no en volumen

Los ingresos desechables, calculados después de los impuestos actuales, aumentaron un 0,8% en dólares corrientes. El gasto de los consumidores aumentó en un 0,3%, es decir, 63.800 millones de dólares anuales. De esta cantidad, 52,1 mil millones son servicios y 11.800 millones son bienes. Los aumentos del precio del consumidor medidos por la BEA también alcanzaron el 0,3% por mes.

Tras la corrección de precios, la BEA observó una disminución de 5.800 millones de dólares en las tasas anuales de gasto de consumo. Es lo suficientemente bajo como para redondear hasta 0,0% en la mesa mensual. En septiembre, las cifras revisadas indican una disminución del 0,2% en los ingresos reales desechables y un aumento del 0,1% en el consumo real.

Salarios, dividendos y reembolsos de primas

La remuneración de los empleados privados contribuyó al aumento de los ingresos en octubre. La BEA también observa un aumento de dividendos y beneficios públicos, que fueron apoyados en parte por pagos únicos de primas relacionadas con Medicare. La tasa de ahorro del hogar fue del 4,1% de los ingresos desechables.

Precios de consumo hasta un 3,8% al año

El índice de gastos de consumo, o ECP, aumentó un 0,3% en octubre, frente al 0,5% en septiembre. Sin alimentos y energía, su aumento mensual se mantuvo en 0,3%. Durante un año, los precios medidos por el ECP aumentaron en un 3,8% y un 3,3%, excluyendo los alimentos y la energía. El BEA publicará las cifras de noviembre el 23 de diciembre.

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