En esta aldea palestina al noroeste de Ramallah, la comunidad griega-ortodoxa celebra Saint Barbe el 17 de diciembre. La vigilia y el ascenso al santuario están acompañados de otro gesto: el reparto de burbara, un plato de trigo hervido que las familias preparan para los vecinos y parientes.

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En esta aldea palestina al noroeste de Ramallah, la comunidad griega-ortodoxa celebra Saint Barbe el 17 de diciembre. La vigilia y el ascenso al santuario están acompañados de otro gesto: el reparto de burbara, un plato de trigo hervido que las familias preparan para los vecinos y parientes.

En Abud, el Santo Barbo se celebra entre dos lugares. En el pueblo, los fieles se reúnen en la Iglesia de la Virgen. Cerca de un kilómetro oeste, un santuario de piedra se encuentra en una colina. En el festival de diciembre de 2019, después de las vísperas, los participantes ganaron el santuario a pie. Los exploradores del pueblo jugaron gachas en el camino. Ese año se documentó la reunión; No se informó del evento en 2026.

¿Por qué el 17 de diciembre?

El 17 de diciembre del calendario corresponde al 4 de diciembre del calendario juliano, que sigue el patriarcado ortodoxo griego de Jerusalén para esta fiesta. El patriarcado indica las dos fechas en su relato de la celebración del 17 de diciembre de 2024 en Jerusalén. En Abud, la preparación y la vigilia del trigo pueden comenzar el día anterior. La cuenta 2019 nos permite situar estos gestos, sin hacer de la fecha un calendario uniforme para todas las comunidades que celebran Saint Barbe.

Ganado de trigo para parientes y vecinos

Burbara es una preparación de granos enteros cocinados en agua. El Ministerio Palestino de Turismo y Antigüedades describe en Abud un adorno de frutas secas, nueces, pistachos o almendras y canela. En 2019, un residente, Iman Khoury, agregó garbanzos y dulces adornos a su preparación. Los cultivos cambian según las familias; el trigo sigue siendo la base común. El ministerio señala que el plato es llevado a los padres y vecinos el día después de la preparación.

El Padre Emmanuel Awwad, sacerdote griego-ortodoxo en Abud, acercó esta práctica al kollyva, el trigo bendecido en la iglesia durante las conmemoraciones. Este acercamiento ilumina el paso del mismo ingrediente entre la celebración y la mesa familiar, sin hacer cada plato preparado en casa una ofrenda litúrgica.

Una antigua iglesia, una historia pasada al pueblo

Las autoridades del patrimonio localizaron la antigua iglesia de St.Barbe en el siglo VI y describieron un edificio de tres hectáreas cuya fundación se mantuvo principalmente. Varias cavidades se encuentran cerca del sitio. La tradición local combina uno de ellos con el santuario del santo. Esta tradición habla de la memoria del pueblo, pero los restos de la iglesia no permiten establecer que Barbe vivió en Abud. La fotografía que acompaña este artículo muestra el pequeño santuario en 2021, no la procesión.

El calendario local coloca la fiesta el 17 de diciembre. Fuentes del patrimonio describen la vigilia, el ascenso y el reparto del trigo, pero no anuncian un programa público específico para diciembre de 2026.

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