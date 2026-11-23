TotalEnergys ha firmado un nuevo acuerdo con Continental Resources en gas natural estadounidense. El grupo espera un suplemento neto de producción de 150 millones de pies cúbicos estándar por día en 2032. No especifica el precio de la transacción o la parte adquirida en los activos.

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TotalEnergy anunció el lunes 23 de noviembre un nuevo acuerdo con Continental Resources para participar en activos de producción de gas natural estadounidense. El grupo francés estima que la operación añadiría unos 150 millones de pies cúbicos estándar por día a su producción neta en los Estados Unidos para 2032. Esta figura es una proyección, no un volumen entregado hoy.

Un nuevo acuerdo separado del 2025

Continental Resources es el socio y operador estadounidense de la región, según TotalEnergys. En el nuevo comunicado no se especifica el precio de la transacción, el porcentaje de tenencias o los activos interesados en detalle. No presenta el acuerdo como transferencia de la conducta de las operaciones a TotalEnergys.

Los grupos ya habían anunciado en septiembre de 2025 un acuerdo sobre una participación del 49% en activos en la Cuenca de Anadarko, Oklahoma, propiedad y operado por Continental. Este porcentaje se refiere al contrato de 2025. Nada en el anuncio del lunes hace posible aplicarlo a la nueva transacción. El grupo francés también opera activos en Barnett, que incluye en su proyección para los Estados Unidos.

Producción neta y exportaciones de GNL miden dos cosas diferentes

TotalEnergy apunta aproximadamente 850 millones de pies cúbicos estándar por día de producción de gas neto en los Estados Unidos a partir de 2032. Los 150 millones previstos en el acuerdo forman parte de esta proyección total; No lo agregan por segunda vez. La producción neta aquí se refiere a la participación del grupo en sus activos, no a la producción bruta de todos los sitios interesados.

El grupo incluyó este acuerdo en una estrategia que vincula la extracción de gas a la venta de gas natural licuado. La administración energética estadounidense distingue estos pasos: antes de que el gas pueda ser exportado en forma líquida, debe pasar a través de instalaciones de licuefacción. El anuncio no crea capacidad de licuefacción y no asigna ningún volumen futuro de este contrato a un destino. Por lo tanto, no permite anunciar nuevas entregas a Europa ni una caída de los precios del gas para los hogares.

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