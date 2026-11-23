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Lunes 23 de noviembre de 2026, 12 mediodía en Beirut. Further fire was reported in southern Lebanon and a man was injured in a separate incident near Nabatiyah. Una delegación de la Asamblea Nacional Francesa se espera el martes en el Parlamento libanés. En Libia, Kiev reclama los ataques contra dos buques rusos, mientras que en la cumbre de Francia Elegir Francia destaca 14.9 billones de euros de nuevos proyectos de un total de 42.5 mil millones presentados por Bercy.

Líbano meridional: informes sobre incendios y uno herido en un incidente separado

El lunes por la mañana se informó de un incendio intermitente en la zona de Nabatiyah al-Faukah, según la información recogida en el acto por la Agencia Estatal del Líbano. En un punto publicado a las 10.25 horas de Beirut, también reportó disparos cerca de Baraashit y en otras partes del Sur durante la noche. Estos envíos no dan un recuento humano para los disparos. El momento del punto corresponde a la publicación del envío, no al comienzo de todos los incidentes que reporta.

A principios de la mañana, un hombre resultó herido por la explosión de un objeto sospechoso en la zona de Nabatiyah. He was transportd to the hospital and his condition was described as stable at the time of the first report. No hay vínculo entre esta explosión y el fuego.

La agencia oficial libanesa también informó de disparos de artillería en Khiam, que atribuía a Israel. En su despacho de 1149 horas desde Beirut, informa que las fuerzas israelíes quemaron varias casas, sin especificar el tiempo del incidente ni dar un informe humano.

El Parlamento libanés espera una delegación francesa el martes

Está previsto que el Comité de Relaciones Exteriores y Migrantes reciba una delegación del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia a las 11.00 horas del martes 24 de noviembre en Beirut. El programa libanés prevé debates sobre los últimos acontecimientos políticos y diplomáticos y sobre la cooperación entre los dos parlamentos. Esta es una consulta, no un acuerdo.

El mismo comité también modificó el programa de su sesión el miércoles 25. Se mantiene el texto sobre la adhesión del Líbano a la Organización de Cooperación Digital. El proyecto que autoriza un préstamo del Banco Mundial para la transformación digital, incluido en la versión anterior, ya no figura en el programa de la Comisión. Esto no es el rechazo del préstamo ni la decisión de otra comisión.

Off Libya, Kyiv claims the attacks; UN requests investigation

Volodymyr Zelensky dijo el lunes que Ucrania había apuntado a dos barcos rusos cerca de la costa libia. Afirma que un edificio se hundió y el otro fue golpeado. Esta es la versión de Kiev: esta afirmación no es suficiente para establecer una condición humana o definitiva de ambos barcos.

La misión de la ONU en Libia el domingo pidió una investigación inmediata, independiente y transparente de los ataques denunciados en Benghazi y fuera de la ciudad. Su declaración no atribuye los hechos. La misión expresa su disposición a ayudar a las autoridades libias y pide que se respete la soberanía del país.

En París, 81 nuevos proyectos en la edición francesa de Choose France

El Ministerio de Economía francés cuenta con 273 proyectos para 42,500 millones de euros. De ellos, aún no se habían anunciado 81, por un monto de 14.900 millones de dólares. El resto es para proyectos ya presentados. Por lo tanto, el total no representa los gastos efectuados el lunes. El programa prevé una sesión plenaria a las 14.00 horas en París, a las 15.00 horas, en Beirut.

Guadalupe: Atención diferida, emergencias continuas

El CHU activó el plan blanco el domingo después de un ciberataque el día anterior. La administración anuncia el aplazamiento de algunas de las intervenciones, consultas y exámenes de imagen hasta el viernes 27 de noviembre incluidos. El hospital mantiene una atención urgente y prioritaria. Esta fecha establece el fin del período de transferencia reportado, no el del retorno a la normalidad.

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