La circular del 23 de noviembre mantiene una cobertura del 100% de los actos aprobados en público para el Líbano sin aseguradores. El contrato privado se remonta al procedimiento de preguerra.

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El Ministerio de Salud Pública del Líbano mantiene una cobertura del 100% de los actos aprobados en los hospitales públicos para pacientes libaneses sin asegurador. La circular firmada el lunes 23 de noviembre por el Ministro Rakan Nassereddine cita cuidados intensivos neonatales y pediátricos, así como parto. En los hospitales privados contratados, restableció el procedimiento de preguerra sin fijar las tasas de tratamiento.

En el hospital público no quedan cargos por actos aprobados

En la circular se afirma que el Ministerio sigue financiando plenamente los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios que aprueba en el sector público para los pacientes libaneses que no están bajo control de ninguna agencia de seguros. The institution shall not charge them part of the cost of such acts.

El texto menciona expresamente los servicios de reanimación de recién nacidos y niños, así como los beneficios relacionados con el parto. La norma se aplica a los actos aprobados por el Ministerio: no hace todos los cuidados, servicios auxiliares o se mantiene libre.

In the private contract, return to the previous procedure

En los hospitales privados contratados con el Ministerio, la circular restablece el procedimiento de admisión y cobertura previa a la guerra. Se dirige a pacientes libaneses sin un asegurador y también menciona a pacientes en atención de emergencia. No da un porcentaje para el sector privado: la tasa del 100% indicada para los actos aprobados en el público no se puede aplicar por deducción.

La distinción cuenta porque en julio el Ministerio había confirmado un sistema de guerra que abarcaba también el 100% de ciertos cuidados en hospitales privados que habían aceptado un límite máximo establecido por sus servicios. La nueva circular no incluye esta tasa para estas instituciones. Entrará en vigor tan pronto como sea emitido y derogará las disposiciones contrarias de la circular anterior.

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