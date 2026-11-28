El regulador de B.C. impone 4,9 millones de dólares canadienses en sanciones a los socios básicos de capital y a cuatro personas. En enero concluyó que dos bolsas habían sido infladas artificialmente. Todavía tiene que decidir si devolver alguna ganancia de estas operaciones de manipulación.

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El regulador de B.C. impone 4,9 millones de dólares canadienses en sanciones a los socios básicos de capital y a cuatro personas. En enero concluyó que dos bolsas habían sido infladas artificialmente. Todavía tiene que decidir si devolver alguna ganancia de estas operaciones de manipulación.

The B.C. Securities Commission announced on Friday, November 27, administrative sanctions against Core Capital Partners and four related individuals. La Orden, de fecha 25 de noviembre, fija la pena total en 4,9 millones de dólares e impone restricciones de acceso a los mercados. Sigue las conclusiones de enero de 2026 sobre operaciones entre 2017 y 2019.

Dos precios artificialmente inflados

The case concerns the securities of Block One and d-Integrated/CNRP, two listed companies in British Columbia. El dictamen de la Junta determinó que las transacciones habían contribuido a una apariencia engañosa de actividad o un precio artificial. Señaló, según los participantes, la ocultación del control real de las empresas, la difusión de comunicados de prensa engañosos y el uso de campañas de promoción igualmente engañosas.

El proceso, llamadobomba y vertedero, consiste en inflar artificialmente el precio de una seguridad y luego vender acciones a ese precio. Los compradores pueden entonces pagar un curso que refleja principalmente el efecto de la campaña, en lugar de las perspectivas de la empresa. La Comisión ha distinguido las funciones de cada uno en los hechos que ha elegido.

Dos prohibiciones permanentes, tres duraciónes separadas

Core Capital Partners es necesario para aportar un millón de dólares canadienses. En particular, la Comisión prohíbe la intervención en mercados de valores y derivados o la promoción de valores. También emitió restricciones permanentes contra Kamaldeep Thindal, el socio gerente de la empresa y su único director, y una multa de 1,7 millones de dólares.

Amandeep Thindal, Jefe de Finanzas de Core Capital, es responsable de un millón de dólares canadienses. La Comisión ha establecido sus prohibiciones en 25 años. Yazan Al Homsi, ex Vicepresidente de Inversiones, está sancionado con una suma de 850.000 dólares y está sujeto a restricciones de 20 años. Aarun Kumar, también conocido como Aaron Rai Kumar, está obligado a pagar C$350.000 y está sujeto a restricciones de cinco años.

Para estas tres personas, el plazo es desde la fecha de la orden o el pago completo de la pena, que sea más tarde. Las restricciones abarcan, entre otras cosas, el ejercicio de funciones ejecutivas, asesoramiento y promoción de valores. La orden mantiene excepciones limitadas para ciertas inversiones personales realizadas a través de un corredor registrado y en las cuentas registradas previstas en la decisión.

Queda por decidir la restitución de los ingresos

Los 4,9 millones de dólares canadienses son sanciones administrativas pagaderas a la Comisión. No representan un reembolso a los inversores o la cantidad de beneficios que las personas sancionadas serían necesarias para regresar. La Comisión reservó su decisión sobre el reembolso y anunció que publicaría los motivos detallados para sus sanciones. No dio una fecha para esta etapa.

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