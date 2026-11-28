Télé-Québec anuncia una temporada final para « Awesome! « Dos hombres en oro y Rosalie » y « Epic » de enero de 2027. Otros títulos, incluyendo Passe-Partout, permanecen en el aire. La emisora pública quiere desarrollar sus formatos digitales para el público joven sin abandonar su canal de televisión.

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Télé-Québec anuncia una temporada final para « Awesome! « Dos hombres en oro y Rosalie » y « Epic » de enero de 2027. Otros títulos, incluyendo Passe-Partout, permanecen en el aire. La emisora pública quiere desarrollar sus formatos digitales para el público joven sin abandonar su canal de televisión.

Télé-Québec anunció el viernes 27 de noviembre que tres programas regresarían este invierno para una temporada final: el juego científico¡Genial!, la reunión de entrevistasDos hombres en oro y Rosaliey competenciaÉpicaLas emisiones no desaparecen inmediatamente de la red. La programación publicada incluye el regreso de los dos últimos el viernes 8 de enero, a las 8 p.m. y a las 9 p.m., hora de Quebec.

Los títulos que dejan la rejilla y los que permanecen

La emisora también anuncia el fin deWorld at Mass,Mad times,Pruebe,Public Piano,Más allá del sexoyKebec. El comunicado de prensa no proporciona una fecha de lanzamiento final para cada uno de estos seis títulos. Los distingue de los tres programas cuyas temporadas finales se anuncian a partir de enero.

Sobre las renovaciones,Hermosa y Bumreanudar este invierno con Normand Brathwaite y debe regresar la próxima temporada para una temporada 25.Comienzo curioso,De servicio 24/7yIngenieríase espera en otoño de 2027. Télé-Québec también confirmaMcSween,Un gran tiempo,Por una vez,Kamikazes!,En los mediosyEl Salónpara 2027-2028.

Para los jóvenes,Pass-Part,Top CornichonyMuy ingeniosocontinúa. The planned withdrawal of¡Genial!por lo tanto, no significa que el canal abandone los espectáculos científicos para los niños. Ella sigue anunciando nuevos episodios deMuy ingeniosoen su puerta de invierno.

La cadena quiere producir más para las otras pantallas

En vísperas del anuncio de sus programas, Télé-Québec había presentado una estrategia que se centraba en contenidos diseñados principalmente para fines digitales. La dirección distingue a los niños de 0 a 8, 9 a 14 y 15 a 17 años. Planea combinar series horizontales y verticales, vídeos de diferentes duraciónes, podcasts y directos. Estos formatos incluyen música, deportes, ciencia y asuntos públicos.

La televisión permanece en la oferta anunciada. Los dos comunicados no proporcionan una imagen cuantitativa de los ahorros, la asistencia prevista o los medios reasignados a la producción digital. Tampoco especifican qué nuevos programas ocuparán el lugar de los títulos que se detienen.

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