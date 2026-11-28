En una visita oficial a Caracas, Tedros Adhanom Ghebreyesus discutió con el Presidente interino Delcy Rodríguez una cooperación sanitaria que ya no se limita al alivio después de los terremotos de junio. Las prioridades anunciadas incluyen la atención comunitaria, laboratorios, reglamentos de salud y producción local de drogas y vacunas. Al final de las reuniones del 27 de noviembre no se publicaron cantidades ni calendarios precisos.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus se reunió con el presidente venezolano Delcy Rodríguez el viernes 27 de noviembre en Caracas. Tras esta primera visita oficial de un Director General de la Organización Mundial de la Salud a Venezuela, la OMS y su oficina regional anunciaron su intención de ampliar su cooperación más allá de la ayuda de emergencia desplegada después de los terremotos del 24 de junio.

En el Palacio de Miraflores, los debates se centraron en la rehabilitación de los servicios de salud y el apoyo a largo plazo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que representa a la OMS en la región, tiene la intención de incluir este apoyo en su plan 2026-2031. El informe no indica los recursos que se destinarían a Venezuela. No establece un calendario para rehabilitar el trabajo o la lista de establecimientos.

En Petare, la prioridad para la atención comunitaria

Antes de su reunión con Delcy Rodríguez, Tedros visitó el centro de diagnóstico integrado de San Miguel Arcángel en Petare con el Ministro de Salud de Venezuela Carlos Alvarado. Estos centros combinan varios servicios en una institución. El Director General presentó su fortalecimiento como medio de limitar los viajes de pacientes y hacer más accesible la atención de primer curso.

La visita se completó en las zonas afectadas por los dos terremotos del 24 de junio, de las magnitudes 7.2 y 7.5 según la OPS. In its report of 3 September, the organization reported that 14 of the 26 facilities surveyed in August had functional operating blocks and 14 had access to drinking water. Sólo siete tenían una gestión adecuada de desechos. Estas cifras describen las instalaciones examinadas en agosto, no todo el sistema de salud venezolano o su condición a finales de noviembre.

Drogas y vacunas: lo que la OMS propone

En el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Tedros anunció la cooperación en tres áreas: investigación, producción de drogas y vacunas y promoción de la salud. Carlos Alvarado también citó el fortalecimiento de la red de laboratorio y la asistencia técnica para la certificación del regulador. Ambas partes no han identificado ninguna vacuna o fármaco que se produciría como una prioridad.

Tedros también pidió levantar las sanciones contra Venezuela, que describió como un obstáculo para el progreso del país, particularmente en salud. Esta es una posición adoptada por el Director General, distinta de los compromisos técnicos discutidos con Caracas. El informe de la OPS no menciona ninguna decisión sobre sanciones.

Tras los terremotos, la OPS había desplegado equipos, evaluado la capacidad hospitalaria y apoyado la entrega de equipo y medicamentos. La visita de noviembre amplía el alcance de esta cooperación para incluir laboratorios y producción local. El comunicado de prensa no especifica cuándo comenzará el primer proyecto o cómo se financiará.

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