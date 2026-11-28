WWE anunció la muerte de Jermaine Haley, conocido en los anillos como Bronson Reed, a los 38. El luchador australiano ganó el título NXT norteamericano en 2021 y la batalla real en homenaje a André le Géant en 2024, después de una visita a Japón.

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WWE anunció la muerte de Jermaine Haley, conocido en los anillos como Bronson Reed, a los 38. El luchador australiano ganó el título NXT norteamericano en 2021 y la batalla real en homenaje a André le Géant en 2024, después de una visita a Japón.

Jermaine Haley, el luchador australiano conocido por los espectadores de WWE como Bronson Reed, murió el viernes 27 de noviembre a la edad de 38. WWE anunció su muerte y la atribuyó a complicaciones médicas, sin especificar la naturaleza de ella. No dio lugar ni tiempo.

Primer título de NXT contra Johnny Gargano

Originalmente de Australia del Sur, Reed se unió al WWE en 2019 después de luchar en varios circuitos. Se hizo conocido por NXT, una rama WWE con sus propios espectáculos y campeonatos. El 18 de mayo de 2021, ganó a Johnny Gargano en un juego de jaula para ganar el título norteamericano. Se quedó en el cinturón hasta el 29 de junio, cuando derrotó a Isaías « Swerve » Scott.

En Japón, la victoria sobre Kazuchika Okada

En 2022, bajo el nombre de Jonah, jugó el G1 Climax del Nuevo Japón Pro-Wrestling. En Osaka, ganó a Kazuchika Okada en el torneo. Esta victoria no fue una conquista del título: llevó a la federación japonesa a programar una nueva lucha entre los dos hombres en su reunión de octubre.

El regreso a WWE y la victoria del 5 de abril de 2024

Volviendo a la WWE bajo el nombre de Bronson Reed, ganó la Batalla Real el 5 de abril de 2024 en homenaje a André le Géant, durante elSmackDown. Su captura final, el « Tsunami », fue uno de los signos distintivos de su carácter. En mayo de 2025 regresó a la pantalla durante laEvento Principal de las noches del sábadoEn una alianza que lo colocó junto a Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman.

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