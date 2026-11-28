Las fuertes lluvias inundaron Piura y varias localidades del norte del Perú. Vivienda, escuelas y carreteras han sido dañadas. El Ombudsman denuncia la demora en poner las bombas en servicio. Más al norte, el flujo del río Tumbes superó el umbral de alerta roja. Los servicios meteorológicos pronostican nuevas lluvias hasta el domingo 29 de noviembre, en un episodio costero de El Niño anunciado como excepcional.

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Las fuertes lluvias han inundado viviendas, escuelas y calles en la región de Piura del norte del Perú. El 27 de noviembre, el Ombudsman marcó el retraso en la puesta en servicio de las bombas. Más al norte, el río Tumbes ha superado su umbral de alerta roja, mientras que se espera más precipitación hasta el domingo.

En Piura, las inundaciones comenzaron el jueves 26 de noviembre aproximadamente a las 17.40 horas hora local, según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COEN). Las conclusiones iniciales indican los daños causados a la vivienda, las escuelas y una comisaría. El Ministerio del Interior peruano informó de interrupciones de tráfico en las rutas de Sánchez Cerro, Loreto, Don Bosque y Cinco Esquinas. No identificó a una víctima en su primera encuesta. La evaluación municipal de daños aún estaba en curso el viernes por la mañana.

La ciudad de Piura no es la única afectada. COEN reportó daños en tres sectores de Sullana, Los Olivos, 9 Octubre y Villa Primavera. En Salitral, en la misma provincia, las aguas afectaron viviendas y carreteras en Cabo Verde, Miraflores, Puerto Rico y Praderas. Estas conclusiones se refieren a varias localidades distintas: no constituyen un balance consolidado para todo el departamento.

Inundaciones en Perú: Por qué las bombas retrasadas

En una reunión de la plataforma regional de defensa civil celebrada el 27 de noviembre, el representante local del Ombudsman pidió a los alcaldes y al gobierno regional que coordinaran el envío de bombas a los barrios aún inundados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, las aeronaves disponibles no comenzaron a evacuar el agua a tiempo en varios sectores. The Ombudsman requested that fuel availability, pipe condition and the presence of trained personnel be checked at each site. También pidió al ejército y a la fuerza aérea que prepararan sus propias bombas donde los recursos municipales eran insuficientes.

La prioridad establecida el viernes es las calles donde el agua amenaza la vivienda o bloquea la ambulancia y el acceso de emergencia. Estas inundaciones no implican necesariamente el desbordamiento de un río: en Piura y Salitral, la defensa civil documenta una acumulación de lluvias que los sistemas de suelo y drenaje ya no podían absorber.

En Tumbes, el río supera el umbral rojo

Al mediodía del viernes, el flujo del río Tumbes superó los 1.800 metros cúbicos por segundo en la estación de El Tigre, en el distrito de San Jacinto, según el centro de operaciones regionales de emergencia. Esto estaba por encima del umbral rojo. El Ombudsman supervisa las medidas de protección en las zonas expuestas, incluidas las bombas y los sacos de arena. Pidió al municipio que restringiera el acceso al paseo marítimo junto al río, donde sus equipos encontraron que los visitantes seguían viajando. Esta solicitud no vale la pena dejar de cerrar.

El boletín meteorológico No 486, válido hasta el domingo 29 de noviembre, proporciona entre 5 y 100 milímetros de lluvia por día dependiendo de las zonas de la costa norte. Coloca el mayor riesgo en Tumbes y partes de la llanura costera de Piura. Estos son pronósticos de un área extendida, no ya medido acumulaciones en cada ciudad.

La comisión científica peruana para seguir a El Niño estima que el episodio costero, que comenzó en marzo de 2026, podría conservar una intensidad excepcional hasta febrero de 2027. Esto corresponde a un calentamiento anormal de la superficie oceánica cerca de Perú y Ecuador. The Panel predicts higher than normal flows in several streams on the north coast. En Tumbes, los equipos locales aún no han completado el censo de los afectados y han dado prioridad a las aldeas aisladas para la prestación de ayuda.

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