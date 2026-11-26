El Banco de Canadá mantiene su objetivo de inflación del 2% para el período 2027-31 y lanza un panel de precios. Su gobernador, Tiff Macklem, detalló cómo la institución tiene la intención de evaluar las perturbaciones de la oferta y comunicarse sobre la inflación. El nuevo marco mantiene el índice global de precios como punto de referencia y no cambia la tasa de políticas, fijado en un 2,50% desde octubre. La próxima decisión de tasa está prevista para el 9 de diciembre.

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El Banco de Canadá mantendrá su objetivo de inflación del 2% hasta finales de 2031. El gobernador Tiff Macklem presentó el martes 24 de noviembre las conclusiones de la revisión del marco monetario, renovadas con el gobierno durante cinco años. El Banco también ha lanzado un marcador que incluye sus principales indicadores de precios. El discurso no cambió la tasa de política.

El objetivo permanece en medio de un rango de 1% a 3%

El nuevo acuerdo se aplicará de enero de 2027 a diciembre de 2031. El Banco seguirá apuntando a un aumento del 2% en el índice global de precios al consumidor (CPI) en medio de una gama de 1% a 3%. Los límites de esta gama no sustituyen al objetivo central. Las medidas de inflación subyacentes, que ayudan a aislar las tendencias tras las fluctuaciones de los precios, siguen siendo instrumentos de diagnóstico y no objetivos separados.

Es esta distinción que el Banco quiere hacer más legible con su dashboard. El Consejo reúne varias medidas de inflación subyacentes y otros indicadores utilizados por el Consejo de Administración. Sin embargo, la institución tiene la intención de centrar sus comunicaciones en su pronóstico general del IPC y explicar las diferencias entre este pronóstico y los indicadores que sigue.

Responder antes si un shock de suministro amenaza con durar

La Junta considera que todavía es posible pasar un shock temporal de suministro cuando sus efectos se desvanecen rápidamente y las expectativas de inflación siguen siendo estables. Sin embargo, quiere prestar más atención a las perturbaciones persistentes. La interrupción de la oferta puede aumentar los precios y reducir la actividad: la elevación de las tasas disminuye la demanda, pero no restaura las entregas. Una respuesta más rápida puede justificarse, según el abogado, si el precio aumenta o amenaza con cambiar las expectativas del hogar y del negocio.

Para evaluar esta persistencia, el Banco tiene previsto combinar datos, encuestas, observaciones sectoriales y escenarios diferentes con estadísticas oficiales. También distingue el costo de la vivienda, que se incluye en el índice de precios, de la falta de suministro de vivienda. Cuando aumentan las tasas, el interés hipotecario puede aumentar incluso cuando la política monetaria busca frenar la inflación general. El Banco tiene la intención de explicar este efecto sin reemplazar un objetivo inmobiliario con el de precios.

La próxima decisión de la tasa debe presentarse el 9 de diciembre

La tasa de políticas sigue siendo del 2,50%, tras el aumento de 0,25 puntos anunciado el 28 de octubre. El Banco emitirá su próxima decisión el miércoles 9 de diciembre a las 9:45 horas de Ottawa. La renovación del marco establece el objetivo y la forma de evaluar los riesgos; no prejuzga esa decisión.

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