Cinco nuevas regiones de la Francia hexagonal entran en la gripe pre-epidemic, según el boletín del 25 de noviembre de la Public Health France. They joined the Hauts-de-France and Île-de-France. El aumento del asesoramiento de la gripe afecta a todas las edades y es más evidente en la ciudad que en el hospital. Los análisis muestran un predominio de virus de la gripe A, incluyendo el subtipo H1N1. En Mayotte, la vigilancia sigue siendo una epidemia.

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Las consultas del síndrome de Influenza están aumentando a todas las edades en Francia. En su boletín de 25 de noviembre, Public Health France coloca siete regiones hexagonales en estado pre-epidemico. En Mayotte, la epidemia ha continuado desde mediados de octubre.

La gripe en Francia está creciendo en cinco nuevas regiones

Entre el 16 y el 22 de noviembre, la Auvernia-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretaña, Normandía y los Pays de la Loire se trasladaron a la etapa pre-epidemica. Se unieron a los Hauts-de-France y Île-de-France, donde este nivel de vigilancia ya estaba vigente la semana anterior. El boletín nacional no hace que todo el Hexágono sea una epidemia.

El aumento del uso de la atención abarca a todos los grupos de edad. Es más prominente en medicina de la ciudad que en el hospital. En el mismo período del año anterior, los indicadores para el uso del síndrome de gripe fueron menores. Public Health France sigue en particular las consultas de las redes SOS Médecins y Sentinels, así como las visitas de emergencia identificadas por la red OSCOUR.

Virus A(H1N1)pdm09 domina el muestreo positivo

El síndrome de gripe identificado en consulta no es necesariamente una gripe confirmada por laboratorio. Por consiguiente, el Organismo también está examinando la proporción de pruebas positivas. Ha aumentado significativamente en la ciudad y más moderadamente en el hospital. Los virus Tipo A dominan ambos circuitos de muestreo, con una mayoría de virus del subtipo A(H1N1)pdm09. En Mayotte, donde la agencia coloca el comienzo de la epidemia en la semana del 12 de octubre, predomina el mismo subtipo.

La situación en Ile-de-France ilustra la diferencia entre los mapas de vigilancia: la región está en pre-epidemic para la gripe, pero ha llegado a la etapa epidémica para el bronquiolite. Ambos rankings se relacionan con diferentes infecciones.

La campaña de vacunación comenzó el 13 de octubre

La campaña de vacunación contra la gripe comenzó el 13 de octubre en Hexagon, Guadalupe, Martinica y Guyana, después de Mayotte el 8 de septiembre. En vista del aumento de la circulación viral, la Salud Pública Francia recomienda no esperar ser vacunada a las personas expuestas a formas serias, especialmente las personas mayores de 65 años y las personas con ciertas enfermedades crónicas. La agencia también recomienda que las habitaciones sean ventiladas y una máscara usada en caso de síntomas en lugares frecuentes o con personas frágiles.

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