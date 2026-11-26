En ausencia de suficiente frío para nevar la ruta, el complejo de Quebec de Mont-Tremblant canceló los dos eslamos de la Copa Mundial de Mujeres gigantes programados para el 5 y 6 de diciembre de 2026. Los organizadores anunciaron el 25 de noviembre el reembolso automático de las entradas y cancelación de las fiestas. La estación también se estaba preparando para la apertura de dos pistas al público. Alpine Canada espera reunirse con el circuito femenino de Quebec en diciembre de 2027.

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La estación de Mont-Tremblant en Quebec no dará la bienvenida a los dos eslamos gigantes de la Copa Mundial de Mujeres programados el 5 y 6 de diciembre. El comité organizador anunció la cancelación el 25 de noviembre, por falta de cubierta de nieve suficiente en la ruta.

La falta de frío impide la preparación del curso

El comité organizador evaluó las posibilidades de producir nieve antes de renunciar. Nicholas Cogger, director del evento, explicó que los períodos de nieve habían sido demasiado cortos en las últimas semanas para preparar una pista que cumplía los requisitos de una Copa Mundial. Los dos eventos, cada uno en dos rondas, estaban en el calendario de la Federación Internacional de Ski y Snowboard (FIS).

La cancelación de la competencia no se refiere a toda la estación. El 25 de noviembre, Tremblant anunció que se centraría en posibles operaciones de nieve en las pistas La Crête y P Esta apertura planeada no es válida para la ruta de la Copa del Mundo.

Billetes reembolsados, Fiestas Mont-Tremblant canceladas

El comité organizador anuncia el reembolso automático de las entradas en los días siguientes, sin ninguna acción de los espectadores. También cancela las animaciones y conciertos previstos durante el evento. El alojamiento, reservado por separado, no está sujeto a este reembolso automático: la estación pide a los clientes que deseen cambiar o cancelar su estancia para contactarlo directamente.

El circuito femenino pierde su etapa de Quebec

Mont-Tremblant organizó dos eventos en la disciplina en 2023 y 2025. La falta de nieve ya había conducido a la cancelación de la edición 2024. Alpine Canada planea regresar a la estación en diciembre de 2027. Los organizadores anunciaron en su comunicado de prensa el 25 de noviembre ningún lugar de reemplazo para las dos razas del 2026 de diciembre.

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