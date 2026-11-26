Un consorcio liderado por Eldridge anunció un acuerdo para adquirir Lukoil International, que reúne activos de petróleo y gas fuera de Rusia. La Agencia de Finanzas de Desarrollo de EE.UU. y un inversor Emirati están entre los socios. La asamblea anunciada se basa en un intercambio de valores, sin pago directo en efectivo a Rusia. La transferencia todavía requiere autorización separada del Tesoro de los Estados Unidos y otras aprobaciones. No se anunció la fecha de precio y transferencia.

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El grupo de inversión Eldridge, liderado por Todd Boehly, anunció el miércoles 25 de noviembre un acuerdo para adquirir Lukoil International GmbH. The operation concerns the subsidiary holding oil and gas activities outside Russia, not the Russian parent company. El consorcio involucra al organismo financiero de desarrollo público estadounidense (DFC), el inversor Emirati Catena Investment Holding y Xtellus Partners. El anuncio no vale la pena transferir bienes: permanece sujeto a una luz verde del Tesoro de Estados Unidos.

Lukoil International: desde el petróleo crudo hasta las estaciones de gas

Según los compradores, la filial produce alrededor de 350.000 barriles de petróleo equivalente al día en once países. También tiene intereses en tres refinerías: Bourgas, Bulgaria, Zeeland, Países Bajos y Petrotel, Rumania. El consorcio tiene una capacidad total de unos 350.000 barriles diarios. Esta capacidad de refinación es distinta de la producción de depósitos.

El perímetro anunciado también incluye Litasco, la rama comercial, y más de 2.000 estaciones de gas en dieciséis países. Para los compradores, la continuidad de la actividad y la reactivación de las capacidades de refinación están entre los objetivos. No publicaron un calendario por sitio ni especificaron el alcance detallado de cada participación.

Un cambio de valores en lugar de un pago en efectivo

El consorcio propone adquirir el 100% de la filial a cambio de valores rusos restringidos, incluyendo acciones de la empresa matriz de Lukoil. Indicó que la consideración se celebraría en una cuenta restringida durante cinco años o hasta que se levantaran las sanciones. El DFC recibiría un interés sin una inversión inicial del contribuyente estadounidense, según el comunicado de prensa de los receptores. No publica el valor de los valores intercambiados o la distribución de capital entre socios.

Tesoro autorizado para negociar, no para concluir la venta

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed sanctions on Lukoil on 22 October 2025. Su licencia general 131L permite la negociación y firma de contratos condicionales hasta el 19 de diciembre de 2026. Por sí solo no permite la venta o transferencia de activos. La OFAC afirma que la operación debe estar sujeta a una autorización separada.

Los criterios publicados por el Tesoro incluyen una ruptura completa con la empresa matriz, el bloqueo de las sumas debidas a Lukoil mientras se apliquen las sanciones y la ausencia de ventaja inmediata para el grupo ruso. El Tesoro menciona el comercio de valores como uno de los mecanismos que pueden proporcionar tal ventaja. La ausencia de pagos directos en efectivo, presentados por los compradores, por lo tanto no prejuzga la opinión del regulador sobre los valores redimidos.

Lukoil ya había anunciado en enero un contrato con Carlyle para la misma filial. El contrato no era exclusivo y excluía los bienes kazajos, según la empresa matriz. El comunicado de prensa Eldridge menciona activos en Asia Central sin especificar el tratamiento de cada accionariado. El siguiente paso anunciado sigue obteniendo autorizaciones y completando auditorías previas a la transferencia.

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