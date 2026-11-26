Un vuelo de World2Fly de Madrid a Lisboa utilizó una mezcla que contenía 1,2% de combustible aéreo sintético y 4,8% de combustible biológico. Moeve produjo el componente sintético con socios científicos españoles y finlandeses. La prueba tiene lugar antes de los bonos europeos 2030. Estos incluyen volúmenes suministrados por distribuidores a aeropuertos y no combustible para cada vuelo. Los socios no publicaron el balance de carbono de esta ruta.

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World2 Voló de Madrid a Lisboa el 23 de noviembre con una mezcla que contenía 1,2% de combustible sintético, llamada E-SAF. La empresa española Moeve y la empresa también incorporaron el 4,8% del combustible sostenible de origen biológico. El 94% restante era el queroseno convencional. Por lo tanto, la prueba incluyó una mezcla usable en el equipo existente, no en un vuelo propulsado enteramente por combustible sintético.

De laboratorio a circuito de suministro

El Centro de Innovación Moeve de Alcalá de Henares coordinó la producción del componente sintético con el Instituto de Tecnología Química, adscrito al CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, así como con el Centro Finlandés de ATV. La industria emplea hidrógeno producido de electricidad renovable y dióxido de carbono recuperado. El proceso Fischer-Tropsch permite convertirlos en hidrocarburos para su uso en un combustible aéreo.

Exolum aseguró la logística de la mezcla. World2 Fly and Moeve indicate that independent bodies have verified their technical compliance with the ASTM D7566 standard. La prueba vincula así dos pasos distintos: obtener un componente que satisfaga las especificaciones e introducirlo en el sistema de distribución de combustible en el aeropuerto.

1.2% no se requiere por vuelo

El Reglamento de Aviación de ReFuelEU establece una cuota mínima del 2% de los combustibles de aviación sostenible a partir de 2025 y del 6% a partir de 2030. Dentro de este total, pronostica una cuota media sintética de 1,2% sobre 2030 y 2031, con un piso de 0,7% para cada uno de los dos años. Las obligaciones se refieren al combustible suministrado por los distribuidores a los aeropuertos de Union cubiertos por el Reglamento, no al contenido de cada tanque de aeronave.

La mezcla utilizada en Madrid-Lisbon alcanza un total del 6% de los combustibles sostenibles. Su dosis sintética corresponde al pronóstico medio regulatorio para 2030–31. Sin embargo, la prueba no mide la capacidad de producción industrial ni los volúmenes que los proveedores pueden entregar a los aeropuertos en estas fechas.

No hay balance de emisiones publicado para esta ruta

Los socios están avanzando en una reducción de hasta el 97% de las emisiones durante todo el ciclo de vida del componente sintético en comparación con el combustible fósil. Este máximo no se aplica al vuelo: la porción sintética fue sólo del 1,2% de la mezcla. La evaluación depende en particular de la electricidad necesaria para la producción de hidrógeno y la fuente de CO2. Los socios no publicaron el volumen de combustible utilizado en esta ruta, el costo del litro de síntesis o un saldo de emisión específico de vuelo.

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