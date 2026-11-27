Bell, Rogers y Telus tienen hasta el 27 de diciembre para dejar de cargar ciertos cargos que impiden cambios de paquete. In a separate decision, the Canadian regulator found that Bell had breached the rules on telephone locking and opened a consultation on a penalty of up to C$10 million.

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Bell, Rogers y Telus tienen hasta el 27 de diciembre para dejar de cargar ciertos cargos que impiden cambios de paquete. In a separate decision, the Canadian regulator found that Bell had breached the rules on telephone locking and opened a consultation on a penalty of up to C$10 million.

The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) ordered Bell Canada, Rogers and Telus on Friday, 27 November, to terminate a number of charges found to be contrary to the Telecommunications Act. La orden se refiere a tarifas que quedaron a pesar de las reglas que entraron en vigor en junio para facilitar la activación, modificación y terminación de los planes de teléfono móvil o Internet. Los operadores interesados deben cumplir la decisión a más tardar el 27 de diciembre.

40 dólares por encargo del avión

Las prácticas examinadas incluían un gravamen de C$40 de Rogers. Fue facturado a los clientes que compraron un teléfono con su paquete en los canales donde recibieron asistencia de un vendedor o servicio al cliente. El regulador ha examinado este impuesto a la luz de las condiciones reales de compra: cuando los honorarios necesariamente acompañan la suscripción en el canal elegido, presentándolos como un servicio de puesta en marcha del teléfono no es suficiente para separarlos de la activación del paquete.

En marzo, el CRTC anunció la eliminación de las tarifas adicionales cobradas para activar, modificar o cancelar una suscripción antes de que la protección entrara en vigor el 12 de junio. Por lo tanto, la decisión de noviembre es una medida de cumplimiento, no el comienzo de una prohibición general de todos los cargos de telecomunicaciones. No fija el precio del teléfono o la cantidad de la suscripción. La distinción es importante cuando una factura presenta en líneas separadas el precio del dispositivo, el paquete y los cargos adicionales asociados con su suscripción.

Bell: cierre de 60 días involucrado

In a separate proceeding, the CRTC found that Bell Canada had breached its obligation to provide unlocked telephones. A partir de abril de 2025, Bell y su marca Virgin Plus abastecían dispositivos que permanecían conectados a su red hasta 60 días después de la compra. Un teléfono bloqueado no se puede utilizar libremente con la red de otro proveedor, incluso cuando el cliente está listo para cambiar su plan.

Bell explicó que los clientes podrían solicitar una liberación anticipada gratuita, sujeto a un cheque de seguridad. El regulador dijo que no encontró evidencia de que Bell estaba cargando este desbloqueo. Se distingue esta práctica de la regla que requirió la disposición desde el comienzo de un dispositivo desbloqueado. Fue en este segundo punto que encontró una brecha.

Diez millones de dólares: un techo, no una multa

The CRTC considers on a preliminary basis that an administrative penalty of up to C$10 million could be appropriate. El público puede presentar comentarios hasta el 15 de enero de 2027 y Bell puede responder hasta el 22 de enero. Por consiguiente, la decisión del 27 de noviembre establece una violación, pero no establece una pena que se pagará.

El regulador también rechazó la petición provisional de Telus de bloquear los nuevos dispositivos durante 60 días. Ya había autorizado, con carácter transitorio y condicional, una cerradura de dos días. The examination of a standing rule is a separate procedure on the harmonisation of consumer protection codes, the public hearing of which is due to begin on 30 November.

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