Canadá: Reuniones del Día del Recuerdo

Canadá marcará el Día del Recuerdo Miércoles, 11 de noviembre de 2026. En Ottawa, la ceremonia nacional se celebrará en el Memorial de Guerra Canadiense, con dos minutos de silencio a las 11 a.m. hora local. La Royal Canadian Legion planea transmitir en directo en su página de Facebook. Las restricciones de tráfico se anuncian alrededor del monumento: las personas que deseen asistir a la reunión deben planificar su viaje en consecuencia. Esta conmemoración se refiere a personas que han muerto en el servicio militar del país, así como al compromiso de veteranos y militares. Combina una ceremonia nacional en la capital y numerosas reuniones locales. Los horarios de este último no se deducen automáticamente del de Ottawa: los organizadores de cada ciudad publican su propio programa.

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Canadá marcará el Día del Recuerdo Miércoles, 11 de noviembre de 2026. En Ottawa, la ceremonia nacional se celebrará en el Memorial de Guerra Canadiense, con dos minutos de silencio a las 11 a.m. hora local. La Royal Canadian Legion planea transmitir en directo en su página de Facebook. Las restricciones de tráfico se anuncian alrededor del monumento: las personas que deseen asistir a la reunión deben planificar su viaje en consecuencia.

Esta conmemoración se refiere a personas que han muerto en el servicio militar del país, así como al compromiso de veteranos y militares. Combina una ceremonia nacional en la capital y numerosas reuniones locales. Los horarios de este último no se deducen automáticamente del de Ottawa: los organizadores de cada ciudad publican su propio programa.

En Ottawa, silencio a las 11.00 horas

El municipio anunció el inicio de la ceremonia nacional alrededor de las 10:30 a.m. El programa de la Legión incluye el desfile de Veteranos, la llegada de dignatarios, el himno nacional y la Sonnería a los Muertos. Los dos minutos de silencio tuvieron lugar a las 11.00 horas entre dos cañones. Las oraciones, una salve de artillería y el depósito de coronas también se incluyen en el desarrollo anunciado.

Para los veteranos que participan en el desfile, el rallye está a las 10:10 a.m. frente a Château Laurier en 1 Rideau Street. La salida tendrá lugar a las 10.30 horas. La Legión afirma que los participantes usarán un traje civil con sus medallas. El desfile está programado para las 11:30.

Los horarios indicados son los de Ottawa en la zona oriental. El 11 de noviembre, a las 11.00 horas, en la capital canadiense se encuentran las 16.00 horas y las 18.00 horas en Beirut. Esta conversión permite a los lectores en el Líbano seguir el momento del recuerdo, sin confundir el comienzo de la reunión con el del silencio.

La Legión confirma una emisión en su página oficial. También indica que espera cobertura en directo por televisión nacional, sin detallar todas sus redes. Para evitar esperar un mal canal, la cita digital del organizador es el punto de referencia más directo anunciado.

Doce participantes centinela

La edición 2026 tiene una característica especial relacionada con el Real Colegio Militar de Canadá. Por su 150 aniversario, un cadete oficial fue seleccionado como comandante centinela. Este es Quinn MacDonald, con sede en Kingston, Ontario. El Departamento de Defensa Nacional anunció esta designación en su presentación del programa.

Los 12 individuos seleccionados representan varios componentes militares y de seguridad. Estos incluyeron el Master Corporal Bénédicte Moke para la Royal Canadian Air Force y el Capitán Valérie Coulombe, enfermera militar. The Royal Canadian Mounted Police will be represented by Staff Sergeant Chris Smigelsky. Los representantes del Canadiense Ranger y del Consejo Aborigen también participan en funciones ceremoniales.

Establecido en 1988, el Programa Sentinel distingue a miembros de la Fuerza Regular, la Fuerza de Reserva y la Policía Montada Real del Canadá. Su presencia en el monumento es una función honoraria.

Tráfico y servicios: reglas locales

La Legión advierte que los cierres callejeros alrededor del monumento afectarán a los movimientos antes y durante la ceremonia. El servicio de OC Transpo también será interrumpido en la zona. El programa nacional consultado no sólo proporciona una lista completa de todas las desviaciones: la información del municipio y el operador debe ser verificada antes de salir.

El estado del Día de la Memoria varía también entre las provincias y los regímenes de trabajo. El calendario del Organismo de Rentas del Canadá menciona el miércoles 11 de noviembre de 2026 como unas vacaciones para sus servicios. Esta indicación federal no significa que todas las tiendas, escuelas o oficinas del país se cierren. Los empleados y las familias deben consultar a su empleador, establecimiento o administración local.

A nivel federal, el Patrimonio Canadiense anuncia la puesta del sol en banderas de puesta de sol el 11 de noviembre sobre edificios e instituciones gubernamentales en Canadá, incluyendo la Torre de la Paz en Ottawa. Esta medida acompaña las ceremonias sin reemplazar programas comunitarios específicos.

¿Por qué el 11 de noviembre sigue siendo el hito

La fecha se refiere a la entrada en vigor del Armisticio de 1918, a la hora undécima del día undécimo del mes undécimo. El Canadá organizó sus primeras conmemoraciones oficiales de Armisticio en 1919. En 1931, el Parlamento designó el Día del Recuerdo y estableció la conmemoración del 11 de noviembre.

El Monumento de Ottawa es nombrado por la Respuesta. Se encuentra en la Place de la Confédération, en el centro de la capital. Las ceremonias que tienen lugar allí conectan un lugar nacional de memoria con gestos reproducidos en las comunidades: silencio, coronas y homenaje a las personas que sirvieron.

Para participar en otro lugar de Canadá, el repertorio ceremonial de la Legión le permite buscar citas organizadas por sus filiales. La elección del lugar sigue siendo conveniente: asistir a la reunión de su ciudad, seguir a Ottawa remotamente o observar los dos minutos de silencio a las 11 a.m. en su propia zona. Los arreglos de acceso y cualquier cambio en el calendario son responsabilidad de cada organizador.

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