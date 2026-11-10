Teddy Riner candidato presidencial de 2027

Teddy Riner anunció el 9 de noviembre de 2026 su candidatura para la elección presidencial de 2027. El campeón Judo desea reunirse más allá de la derecha y dejar bajo el lema « La Francia que queremos ». Sus primeras directrices incluyen pensiones. Todavía tiene que estructurar su campaña y pasar por las etapas legales, incluyendo la colección de 500 patrocinadores elegidos. Su ambición olímpica para Los Ángeles sigue presente, pero condicionada a sus posibles responsabilidades políticas.

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Teddy Riner anunció el lunes 9 de noviembre de 2026, su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. El campeón de judo de 37 años quiere construir una oferta política independiente de los campamentos tradicionales. Ahora tendrá que organizar su campaña y reunir los patrocinadores necesarios para votar.

Esta entrada en la política toma la forma de un video transmitido en sus redes sociales y una entrevista publicada el mismo día. El atleta presenta su enfoque como respuesta a las divisiones francesas. Se propone reunir más allá de las afiliaciones partidistas, bajo el lema « La Francia que queremos ».

El anuncio es un compromiso con la campaña. Aún no es válido para su inclusión en la lista final de candidatos. Esta distinción se refiere a todos los pretendientes de Elysée, independientemente de su reputación.

Teddy Ringer: una línea política clara

El Judoka se niega a ir a la derecha o a la izquierda. Afirma la capacidad de unirse y presenta la brecha social como motor de su decisión. Su candidatura viene como presiones salariales y la movilización estudiantil alimenta el debate nacional.

El candidato insiste en la falta de perspectivas que él dice que percibe en varias generaciones. Se opuso a este hallazgo como un llamado para la asamblea. Este diagnóstico es un argumento político, no una medida del estado de opinión.

Sus primeras directrices incluyen pensiones. Quiere preservar la distribución, tener en cuenta la demografía e integrar la penitibilidad. No excluye una cuota de capitalización. En esta etapa, estas posiciones dibujan una orientación general, sin constituir un mecanismo detallado.

Teddy Ringer también reporta trabajar con unas 20 personas de la sociedad civil, la administración pública y el gobierno. La búsqueda de una sede y reuniones con los franceses se encuentran entre los primeros pasos anunciados. Estos elementos describen un equipo estructurado, en lugar de una organización ya desplegada en todo el país.

La candidatura sigue sujeta a las normas de votación

La notoriedad en el deporte no exime las condiciones electorales. Para ser incluido en la lista oficial, cada candidato debe obtener por lo menos 500 candidaturas calificadas. Las firmas deben provenir de al menos 30 departamentos o comunidades de ultramar. El mismo territorio no puede proporcionar más de 50 firmas para este umbral.

El Consejo Constitucional verifica las presentaciones y el consentimiento de los candidatos. También deben presentar sus declaraciones de activos e intereses. La lista oficial se publica en el Diario Oficial. El anuncio del 9 de noviembre por lo tanto no hace posible afirmar que Teddy Riner ya ha pasado estas etapas.

El calendario publicado por el Gobierno prevé la primera ronda el 18 de abril de 2027 y la segunda el 2 de mayo. Salió del campeón varios meses para aclarar sus propuestas y construir su red de apoyo.

El proyecto olímpico sigue en marcha

Su compromiso presidencial no fue acompañado por una renuncia anunciada en los Juegos de Los Ángeles en 2028. Teddy Ringer mantiene esta perspectiva, mientras la condiciona a las responsabilidades que podría ejercer y al acuerdo de los franceses. Por lo tanto, no presenta ambas ambiciones como un calendario definido.

En un futuro inmediato, su entrada en la competición electoral exige detalles sobre los viajes de programa, equipo y campaña. La reunión de patrocinios será entonces un paso obligatorio antes de cualquier presencia en las cédulas de votación.

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