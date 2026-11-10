Nueva York: posible lluvia y viento 12 y 13 de noviembre

El clima de Nueva York podría deteriorarse los días 12 y 13, 2026, con lluvias y ráfagas. Los boletines oficiales consultados el 9 de noviembre no confirman una tormenta de nieve en la ciudad. Dos trayectorias siguen siendo posibles para la depresión esperada. La nieve húmeda podría mezclarse con la lluvia en los terrenos interiores en la noche del viernes al sábado, pero esta hipótesis sigue siendo incierta y sus efectos esperados limitados. Deben especificarse los pronósticos.

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El tiempo en Nueva York puede deteriorarse los jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 2026. Las previsiones oficiales disponibles el 9 de noviembre favorecen la lluvia y las ráfagas. No confirman una tormenta de nieve en la ciudad. Posible nieve húmeda se refiere principalmente a los relieves lejos de la costa, con poca confianza.

El boletín regional emitido el 9 de noviembre a las 10:01 horas, hora de Nueva York, a las 3:01 horas, describe dos posibles acontecimientos. Una depresión debe salir del Valle de Ohio antes de llegar a la fachada atlántica. Su intensificación y trayectoria siguen siendo inciertas.

El tiempo en Nueva York: la lluvia domina pronóstico

El pronóstico local para Manhattan, actualizado el 9 de noviembre a las 9:20 a.m., predice un riesgo de lluvia del 50% el jueves por la tarde. Esta probabilidad asciende al 80% en la noche del jueves al viernes. Alcanza el 70% el viernes, principalmente antes del comienzo de la tarde.

Las temperaturas prefabricadas siguen siendo positivas. Máxima aproximación 16°C Jueves, luego 11°C Viernes. La noche mínima de jueves a viernes es alrededor de 8 °C. Estos valores se refieren a Nueva York y no describen las condiciones de las zonas montañosas en su interior.

Se espera que los días del martes 10 y el miércoles 11 de noviembre permanezcan en gran medida secos. Los máximos de la ciudad son alrededor de 16°C. Por lo tanto, el cambio previsto se centra en la segunda parte de la semana.

Dos escenarios para el fin de semana

En el primer escenario, la perturbación atraviesa la región rápidamente. Lleva baja lluvia entre el jueves y el viernes por la mañana. La depresión entonces se profundiza en el mar, lo que permitiría una mejora al comienzo del fin de semana.

En segundo lugar, el sistema disminuye y reorganiza cerca de la costa sur de Long Island. Las lluvias podrían reanudar el viernes al final del día, extenderse durante la noche y rebotar el sábado por la mañana. El boletín regional señala que los modelos todavía difieren en este desarrollo.

La posición de la depresión también condicionará los vientos. Los amplificadores son posibles cerca de la costa, luego más ampliamente al comienzo del sistema. Los datos examinados en el boletín del 9 de noviembre no sugieren, en esta etapa, vientos terrestres que alcanzan los umbrales de una opinión específica. Sin embargo, una intensificación más estrecha de la costa podría alterar esta evaluación.

La nieve sigue siendo una hipótesis limitada a los relieves interiores

Una mezcla de lluvia y nieve húmeda puede aparecer en las alturas remotas de la costa, la noche del viernes 13 al sábado 14 de noviembre. Esta posibilidad depende de la llegada del aire más frío en la parte posterior de la depresión.

El boletín atribuye baja confianza a esta hipótesis, debido a la falta de suficiente aire frío cerca del suelo. También considera que los efectos nevados previstos por el consenso de los modelos en este momento son insignificantes. Estas indicaciones no permiten el anuncio de acumulación de nieve en Manhattan, ni califican el episodio como una tormenta de invierno confirmada para Nueva York.

En el mar, la degradación podría ser más sensible. Las previsiones prevén un retorno de condiciones difíciles para embarcaciones pequeñas a partir del jueves por la noche. Un período de viento sopla es posible en el océano, dependiendo del desarrollo de la depresión. Los boletines futuros tendrán que especificar su trayectoria, la duración de las lluvias y la intensidad de las ráfagas.

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