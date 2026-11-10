Riyadh: Dos misiles interceptados, según la coalición

La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el 10 de noviembre que había interceptado dos misiles Riyadh, uno balístico y un misil de crucero. También reporta una intercepción en el sur del reino. La defensa civil ha levantado las advertencias en Riad, Abha y Khamis Mouchait. No se incluyen registros humanos o materiales verificados en los artículos consultados. Las recomendaciones francesas del 5 de noviembre siguen vigentes, en particular para los aeropuertos de Riad y Dammam y varias regiones meridionales.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el martes 10 de noviembre la interceptación de dos misiles hacia Riad. Atribuyó esos disparos a los yemeníes Houthis. Su portavoz mencionó un misil balístico y un misil de crucero. Otro anuncio se refiere a un misil balístico dirigido al sur del reino.

Dos misiles a Riyadh, según la coalición

El general Turki al-Maliki informó de que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron los dos aviones dirigidos contra la capital. Sus declaraciones, reportadas por varios medios durante la noche de lunes a martes, distinguen un misil balístico de un misil « cruise ».

La coalición también afirma haber destruido un misil balístico lanzado hacia la región meridional de Arabia Saudita. La información consultada no especifica la ubicación exacta de la interceptación. Tampoco permiten realizar una evaluación humana o material para estos disparos. Libnanews no pudo verificar independientemente las interceptaciones anunciadas.

Alerts raised in Riyadh, Abha and Khamis Mouchait

La defensa civil saudita anunció el fin del peligro en Riad tras la activación de una alerta temprana. También levantó advertencias sobre Abha y Khamis Mouchait en el suroeste. Estos mensajes de fin de alerta se refieren a episodios reportados. No constituyen una garantía general de la situación de seguridad.

El anuncio de esa noche es distinto de los interceptos denunciados el domingo 8 de noviembre y los daños sufridos ese día por un edificio administrativo de Aramco en Riad. No hay evidencia verificada para asignar nuevos daños a este edificio durante los tiroteos anunciados el martes.

Las instrucciones a los franceses permanecen en vigor

Las recomendaciones francesas para Arabia Saudita, actualizadas el 5 de noviembre, siguen siendo aplicables. El Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores pide que se sigan las instrucciones de Arabia Saudita y que se cobija durante las alertas, lejos de las ventanas. Recomienda mantener su teléfono encendido y notificaciones SMS audibles, incluso por la noche.

Asesora formalmente contra viajes o escalas en los aeropuertos King Khalid en Riyadh y King Fahd en Dammam. La misma recomendación se aplica en particular a las zonas de Abha, Khamis Mouchait, Najran y Jazan. Estas instrucciones pre-existen en el anuncio del 10 de noviembre y no reportan, por su cuenta, un cierre del aeropuerto esa noche.

Las autoridades francesas también piden no acercarse a los desechos proyectiles. Recuerdan el riesgo de procesamiento de fotografías, vídeos y compartir contenidos relacionados con ataques e interceptaciones.

Imagen del archivo: vista desde Riyadh, 15 de noviembre de 2016. Fotografía por B.alotaby, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto guardada entera, sin retocar; Libnanews, la misma licencia. Esta imagen no muestra los eventos del 10 de noviembre de 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews