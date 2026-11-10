Trump juzga la guerra con Irán casi terminada

Donald Trump declaró el 9 de noviembre que la guerra con Irán era casi militar, después de su reunión con el Primer Ministro de Qatar en Washington. Sin embargo, el Presidente de Estados Unidos mantiene el bloqueo naval y la Operación Iron Gate. Afirma que varios países del Golfo prefieren este status quo y mantienen la posibilidad de nuevas huelgas. No hay acuerdo de paz ni calendario para levantar las medidas estadounidenses en los anuncios nocturnos.

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Donald Trump calculó el lunes 9 de noviembre que la guerra con Irán « cercamente terminó » a nivel militar. El Presidente de Estados Unidos habló en la Casa Blanca después de reunirse con el Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. Sin embargo, no anunció ningún acuerdo de paz ni levantó el bloqueo estadounidense.

« Simplemente mantenemos el status quo », dijo Trump. Inmediatamente añadió que no garantizaba nada y que Estados Unidos seguía dispuesto a intervenir de nuevo. La declaración, retransmitida por la cuenta oficial de comunicación de la Presidencia, combina un discurso calmante con el mantenimiento de la presión militar.

La guerra con Irán: el bloqueo sigue vigente

En un mensaje publicado el mismo día, Donald Trump describió su intercambio con el jefe de gobierno de Qatar como « excelente ». Afirma que Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos prefieren la continuación de los arreglos vigentes.

Según su presentación, este acuerdo incluye el bloqueo naval y la Operación Iron Gate. El Presidente habló de presión sobre el acceso marítimo y terrestre de Irán. En esta declaración no se propone ningún calendario para levantar esas medidas.

Esta posición atribuida a los países del Golfo es la reportada por Donald Trump. Su mensaje no es un comunicado conjunto de esos gobiernos. Presenta su supuesta preferencia por el status quo como argumento contra otra escalada inmediata.

El Presidente de los Estados Unidos ahora considera poco probable, en esta etapa, que un cambio llevaría a Washington a relanzar una operación militar. Sin embargo, mantiene esta posibilidad si las circunstancias cambian. Por consiguiente, la elección anunciada se refiere a la conducta inmediata del conflicto, sin la renuncia permanente de la fuerza.

Nuclear remains an American condition

Donald Trump reitera que Irán no debe obtener armas nucleares. Describió este requisito como « no negociable » y dijo que observó un impulso positivo hacia el fin del conflicto.

La reunión con Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani forma parte de los esfuerzos de mediación de Qatar entre Washington y Teherán. Se esperaba en particular mientras las dos capitales permanecían distantes en los términos de un acuerdo. The Qatari Head of Government also met with US Vice President JD Vance.

Los anuncios estadounidenses del lunes por la noche, sin embargo, no presentan ningún texto concluido con Irán. No establecen una fecha de firma o procedimiento de aplicación. El bloqueo continuado y la posibilidad de una reanudación de las huelgas permanecen explícitamente en la posición de Donald Trump.

Fotografía de ilustración: retrato oficial de Donald Trump, 2 de junio de 2025, no la reunión del 9 de noviembre de 2026. Foto: Daniel Torok / Casa Blanca, dominio público americano. Wikimedia Commons versión conservada entera, sin retocar el retrato; Libnanews.

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