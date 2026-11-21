La Unión Europea autoriza daraxonrasib contra una forma de cáncer pancreático metastásico ya tratado. In France, the government invited the laboratory to submit a request for derogatory access. La autorización no establece un calendario de disponibilidad o reembolso. En el ensayo de referencia participaron 500 pacientes supervisados en varios países.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 16 de noviembre la Comisión Europea autorizó daraxonrasib para ciertos adultos con cáncer pancreático metastásico ya tratado. La decisión no establece una fecha para el lanzamiento o reembolso en Francia, donde el gobierno invitó al laboratorio a presentar una solicitud de acceso derogatorio.

Autorizado como Rasonque, daroxonrasib ha obtenido una autorización de marketing europea como medicina huérfana. La Decisión, inscrita en el Registro de la Unión Europea con arreglo al número EU/1/26/2079, será válida durante cinco años a partir de su notificación. La indicación es para el tratamiento con daroxonrasib solo en adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico recibiendo al menos un tratamiento sistémico, es decir, actuando a través del cuerpo.

Lo que la prueba midió

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) había dado una opinión favorable el 15 de octubre tras una evaluación paso a paso. Se basó en RASolute 302, un ensayo de fase 3 abierta, en el que 500 pacientes cuyo cáncer había progresado después del tratamiento sistémico fueron asignados al azar a Daraxonrasib y quimioterapia estándar. Aproximadamente el 92% de los participantes tuvo una mutación G12 RAS confirmada. La droga actúa sobre la señalización de proteínas RAS, que desempeñan un papel en el crecimiento celular.

En el análisis de supervivencia reportado por EMA, que se suspendió el 15 de junio de 2026, la supervivencia mediana fue de 12,4 meses con daraxonrasib versus 6,7 meses con quimioterapia. Estos medianos describen los dos grupos de ensayo, no la posible evolución de una persona o todos los cánceres pancreáticos. Entre los efectos secundarios más comunes están la diarrea, erupción, inflamación de la boca, náuseas y vómitos.

En Francia, la autorización no establece la fecha de acceso

Los precios y el reembolso son una cuestión de decisiones nacionales, recuerda EMA. Revolution Medicines anunció el 16 de noviembre que está trabajando con sistemas de salud europeos, sin dar una fecha de lanzamiento para Francia en su comunicado de prensa. Por lo tanto, la autorización europea no sólo establece que el producto ya está distribuido o cuidado.

El 20 de octubre, en el Senado, el viceministro Camille Galliard-Minier indicó que el gobierno invitaba al laboratorio a solicitar una derogación, tras una pregunta del Senador Pierre Jean Rochette. Esta invitación no establece que se haya presentado una solicitud. La Alta Autoridad de Salud describe el acceso temprano como una ruta excepcional y temporal, distinta del reembolso previsto en el derecho ordinario.

Antes de la luz verde europea, los senadores Paulette Matray el 8 de octubre y Nadia Sollogoub el 12 de noviembre habían preguntado al gobierno sobre las oportunidades de acceso en Francia, en particular a través del mecanismo de acceso temprano. Sus preguntas siguen sin respuesta en el sitio del Senado a partir del 21 de noviembre. En las publicaciones oficiales consultadas no se encontraron decisiones francesas sobre el acceso temprano o el reembolso de este medicamento.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews