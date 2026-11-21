Del 28 al 30 de noviembre, el Festival Internacional de Cine Corto de Tiro fue anunciado en el Teatro Nacional Libanés en el antiguo cine Rivoli. Los organizadores incluyen ficción, documentales, películas animadas y obras estudiantiles, así como talleres e intercambios con directores en Tiro.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Teatro Nacional Libanés de Tiro acogerá el Festival Internacional de Cine Corto del 28 al 30 de noviembre. En el antiguo Salón Rivoli, el programa anunciado combina proyecciones, talleres, reuniones con cineastas y películas estudiantiles.

Este corto festival de cine en Tiro, en el sur del Líbano, se anuncia de sábado a lunes. La Asociación Tiro para las Artes y el Teatro Istanbouli anuncian una 13a edición de ficción, documentales y películas animadas. Además de las sesiones, los organizadores proporcionan intercambios con directores y talleres, así como un lugar para los trabajos estudiantiles. El anuncio no da una rejilla detallada que permite que cada película sea asignada un día o un horario.

Películas cortas en Tiro: atrás en el viejo Rivoli

El festival se asienta en el Teatro Nacional Libanés en el antiguo cine Rivoli. Tiro restauró la habitación en 2018 para acomodar proyecciones y otras disciplinas artísticas. La reapertura no simplemente puso una pantalla de nuevo en servicio: le dio a Tiro un lugar para presentar obras, dar la bienvenida a las personas que las hacen y organizar actividades de formación. La programación a finales de noviembre combina precisamente estos tres usos.

Los archivos de la asociación muestran que el festival Tyre ya ha acompañado el movimiento de obras entre diferentes ciudades. En 2016 se planificó una edición en Tiro, Nabatiyah y Trípoli. El calendario de otoño también incluye varios eventos separados: la asociación organizó un escenario en el Coliseo, Beirut, en octubre, y luego un festival en el Imperio, Trípoli, a principios de noviembre. Los horarios y la selección detallada de un paso no se aplican automáticamente a otro.

Películas e intercambios de estudiantes después de las proyecciones

El anuncio de Tyre proporciona un total de 63 cortometrajes de 17 países. El mismo total fue anunciado por Tiro para Trípoli. En ausencia de una lista detallada específica de las sesiones de Tiro, esta figura describe la programación anunciada, sin permitir decir qué películas serán recogidas, agregadas o proyectadas cada noche. El formato, sin embargo, da una indicación sobre el nombramiento: las obras presentadas no pertenecen a un solo género, y las sesiones deben alternarse con los tiempos de trabajo o discusión.

El lugar anunciado para las películas estudiantiles es el otro elemento específico del programa. El programa los menciona junto a las películas de la selección, sin especificar el número de obras seleccionadas o las instituciones representadas. Sin embargo, no hay pruebas de que todas las proyecciones sean seguidas por un debate o de que todos los talleres sean accesibles sin registro.

Cabe señalar: Festival Internacional de Cine Corto en Tiro, 28-30 de noviembre, 2026, Líbano Teatro, antiguo cine Rivoli, Tyre. Las listas por reunión, reserva y condiciones de acceso no se han especificado en el anuncio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews