La FPNUL cesará las operaciones a finales de diciembre de 2026. En los documentos presupuestarios de las Naciones Unidas se detalla la disminución prevista de los puestos locales y las restricciones a las adquisiciones. Sin embargo, las consignaciones de la Misión no miden los ingresos de las aldeas del Sur ni el número de despidos reales.

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La FPNUL debe cesar las operaciones a finales de diciembre. Los documentos presupuestarios de las Naciones Unidas muestran los cambios siguientes: el número de puestos civiles nacionales debe reducirse en etapas y las nuevas adquisiciones ya son limitadas. Sin embargo, las consignaciones votadas para la misión no dicen cuánto dinero quedará en las aldeas del Sur.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano declaró el 20 de noviembre que sus operaciones continuarían hasta el final de su mandato. Se distingue las rotaciones actuales del personal de la retirada real, que dice debe comenzar el 1 de enero de 2027. En la resolución 2790 del Consejo de Seguridad se prevé la retirada dentro del plazo de un año a partir de la terminación de las operaciones. Este calendario no es el de todos los contratos: el presupuesto de la Misión ya separa los meses de actividad y la primera fase de salida.

Un presupuesto de la misión no es un presupuesto para el Sur

En el período comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, la Asamblea General consignó 446,43 millones de dólares para la cuenta de la FPNUL. De este total, 407,63 millones de dólares corresponden al mantenimiento de la Fuerza. El saldo incluye contribuciones a la cuenta de apoyo a la paz y dos estructuras de las Naciones Unidas ubicadas en Brindisi (Italia) y en Entebbe (Uganda). Incluso la línea de la UNFICYP incluye costos que no son una receta para los municipios o sus empresas.

Esta distinción es importante cuando se evalúa el efecto de la retirada. Los sueldos pagados a un empleado contratado en el Líbano, la factura pagada a una empresa por la misión y las compras hechas por los miembros del contingente no aparecen en las cuentas de la misma manera. Ni la votación de la Asamblea General ni el proyecto de presupuesto detallado dan un desglose de esas corrientes comunes por comuna. Por lo tanto, la cantidad votada no puede convertirse en una pérdida de ingresos para el Sur.

Puestos locales mantenidos durante la transición

La propuesta del Secretario General prevé 415 puestos civiles nacionales para el período hasta el 31 de diciembre de 2026, luego 370 entre enero y junio, y 307 a finales de junio de 2027. Estas cifras reúnen a funcionarios nacionales del cuadro orgánico y personal nacional del cuadro de servicios generales; los puestos de personal temporario están cubiertos por una línea separada. Los documentos indican que algunos puestos propuestos para su abolición ya estaban vacantes. La diferencia entre dos columnas en la tabla por lo tanto no corresponde a una serie de redundancias.

La Misión tiene previsto mantener al personal para completar las tareas administrativas y financieras, incluidos los contratos de cierre y los pagos finales. El Comité de Presupuesto informó de que se habían previsto 11 cursos de capacitación para ayudar al personal nacional a prepararse para el futuro, en particular en la búsqueda de empleo o la creación de empleo. No hay datos en su informe sobre cuántos empleados habrán encontrado otro trabajo en el momento de su partida.

Los proveedores y las aldeas no dependen de la misma ventana

El Comité de Presupuesto indicó que la Misión había suspendido su adquisición discrecional de equipo y suministros. Las necesidades esenciales a corto plazo siguen siendo continuar sus actividades y acompañar la retirada. Esto no significa que todas las órdenes locales hayan llegado a su fin: es posible que se necesiten servicios para cerrar las instalaciones aunque la inversión ordinaria se esté reduciendo. El informe no desglosa esos compromisos de conformidad con la nacionalidad de los proveedores ni con el lugar donde los ejercen.

La ayuda a los municipios sigue otra lógica. El proyecto de presupuesto proporcionó 350.000 dólares para proyectos de efecto rápido en 2026–27, en comparación con 1 millón de dólares en el bienio anterior. Esta es una línea propuesta, no la cantidad recibida por los municipios o el valor de todas las cuotas. El 17 de noviembre, la FPNUL informó de un aumento del apoyo humanitario, incluida la asistencia médica, veterinaria y escolar. Una misión puede reforzar la ayuda de manera especial al reducir sus compras: no son los mismos beneficiarios ni los mismos gastos.

El costo de un municipio no sólo se incluye en la lista de equipos. En las consultas celebradas por el coordinador humanitario de las Naciones Unidas, las comunas del Sur describieron las dificultades para pagar a su personal, operar sus vehículos y proporcionar combustible para los sistemas de agua. In Saouaneh, the persons consulted described difficulties in financing the fuel needed to operate the wells. Es una necesidad de operación, distinta de una reparación o donación. A fin de medir el período posterior al FINUL, los futuros balances tendrán que proporcionar información separada sobre los puestos ocupados, las órdenes de los proveedores locales y los presupuestos para la sostenibilidad de los servicios civiles.

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