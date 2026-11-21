El Ministerio de Turismo compite con la gestión de la Cueva Jeita. Las ofertas administrativas y técnicas deben abrirse el 16 de diciembre. Las especificaciones prevén para cuatro años de contrato, un intercambio de ingresos y límites de uso para proteger las galerías y su agua.

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El Ministerio de Turismo ha puesto en competencia la explotación de la cueva de Jeita. La notificación activa fija el 16 de diciembre como fecha de presentación y apertura de ofertas administrativas y técnicas. Las especificaciones requieren que el futuro operador rehabilite el equipo y ajuste la asistencia según el estado de la cueva.

En Kesrouan, el concurso cubre un conjunto más grande que las dos galerías abiertas a los visitantes: el ministerio también incluye coche por cable, tren eléctrico, espacios de restauración, tiendas y plazas de aparcamiento. El futuro licenciatario será responsable de su rehabilitación, operación y mantenimiento. El trabajo de desarrollo no es el tema de una segunda orden en este archivo: es parte de las obligaciones del gerente, a su costo como instruyó a los licitadores.

El 16 de diciembre, ofertas técnicas, no la elección del gerente

El aviso activo publicado en la plataforma de la Autoridad Pública de Adquisiciones prevé un depósito el miércoles 16 de diciembre de 2026 hasta las 10.00 horas y la apertura de archivos administrativos y técnicos a las 11.00 horas, en el Ministerio de Turismo. El componente de planificación, también publicado en la plataforma, indica el 13 de diciembre. Es el aviso competitivo que da el plazo detallado para la presentación. No anuncia una asignación para el 16 de diciembre.

La elección no se hace directamente al mejor postor. El departamento debe verificar primero las condiciones de participación y evaluar la oferta técnica. Sólo entonces los archivos seleccionados se separan de la parte de los ingresos propuestos al Estado. Las especificaciones se elaborarán a lo largo de cuatro años desde la entrada en vigor del futuro contrato. Este período incluye la preparación y el trabajo necesarios, luego el funcionamiento y la entrega de instalaciones. Por lo tanto, la fecha de reunión no nos permite deducir el comienzo del trabajo o un cambio de fecha de gestión.

Dos acciones separadas para el Estado y el municipio

Las instrucciones distinguen la cantidad utilizada para comparar ofertas de los ingresos reservados para el municipio. Durante los dos primeros años, el rendimiento mínimo al Estado se fija en el 15% de los ingresos de venta de entradas y otros ingresos operativos, excluidos el catering; la restauración sigue un cálculo separado, con un umbral del 7,5%. El libro prevé un aumento de las acciones a partir del tercer año. Estas son reglas de minima o cálculo, no porcentajes del contrato futuro.

El municipio de Jeita debe recibir el 12% de los recibos de los billetes de adulto por separado y el 11% de los recibos de los boletos para niños durante la duración del contrato. Su parte no se utiliza para clasificar a los licitadores. Así, una oferta que promete más al Estado no cambia la parte reservada para el municipio. Estos porcentajes tampoco dan el precio futuro de las visitas.

Visitas limitadas si el ambiente subterráneo se deteriora

El componente técnico requiere monitoreo de dióxido de carbono, humedad y temperatura en galerías. En la galería superior, el documento planea reducir las ventas de entradas y las salidas de grupos si CO2 supera un umbral de gestión y luego suspende nuevas entradas si la concentración alcanza el techo provisional. La asistencia sólo puede aumentarse si se permiten las encuestas y el estado de las formaciones minerales. Por lo tanto, el futuro gestor no es simplemente un objetivo de asistencia: también debe medir el efecto de las visitas y saber cuándo reducir la tasa de visitas.

El libro también requiere un plan de conservación que cubre fugas de productos, iluminación, residuos y calidad de agua de río. Se prevé la rehabilitación y vigilancia de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del sitio, análisis de laboratorio y la posibilidad de que el Ministerio de Turismo realice su propio muestreo. Estos requisitos se refieren a la explotación turística y descargas del sitio. No confían en la futura gestión general del agua de la cuenca.

El próximo hito público es el examen de las ofertas administrativas y técnicas. El nombre del administrador y la fecha efectiva del contrato sólo pueden determinarse de las decisiones y documentos que siguen este período de sesiones.

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