Rockstar calcula las ventas globales de GTA VI a finales del 19 de noviembre en $3.79 mil millones. El estudio también anuncia 32.5 millones de copias vendidas antes de la liberación. Estas cifras no dan el número total de unidades que quedan en el primer día o los ingresos de Take-Two.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Rockstar Games estima que las ventas globales de GTA VI son de $3.79 mil millones a finales del 19 de noviembre, el día de su lanzamiento. El estudio anuncia por separado 32,5 millones de copias vendidas antes del lanzamiento. La cantidad publicada mide las ventas minoristas estimadas del juego, no la facturación que su padre Take-Two registrará en sus cuentas.

Take-Two forwarded Rockstar’s statement to the U.S. market regulator on 20 November, as an appendix to a form 8-K. En la nota del comunicado se especifica la fecha de la estimación, el 19 de noviembre a la noche, y su alcance mundial. No establece un tiempo común para todos los países ni un detalle por mercado. En el lanzamiento, el juego fue lanzado en PlayStation 5 y Xbox Series X.

Una estimación en dólares y una cuenta de copias

Rockstar presenta los 32,5 millones de unidades como ventas previas a la liberación, todas las plataformas combinadas. Este no es el número de copias vendidas el 19 de noviembre, ni el número de jugadores que abrieron el juego ese día. Los $3.79 mil millones y el número de unidades antes de la salida no se relacionan con el mismo plazo. Así que dividirlos no daría un precio medio confiable.

El estudio reclama un lanzamiento de entretenimiento récord. El documento presentado al regulador no proporciona una serie comparable para verificar esta reclamación por todos los juegos, películas y otros productos de entretenimiento. Tampoco detalla las ventas publicando, plataforma o canal al final del primer día.

Qué cuentas Take-Two verán

Take-Two publica en sus resultados dos cifras separadas: su facturación contable neta y su cocina neta, un indicador de actividad que cubre ventas digitales y ventas a distribuidores físicos, así como otros ingresos, incluyendo licencias. La estimación proporcionada por Rockstar es una tercera medida: cubre las ventas minoristas de un solo título. La forma del 20 de noviembre no proporciona ninguna reconciliación entre estas medidas, beneficio neto o margen para el GTA VI.

El último trimestre publicado por Take-Two cerró el 30 de septiembre, antes de que el juego fuera liberado. Permite leer el método del grupo, no medir el efecto del lanzamiento en sus cuentas. El comunicado de prensa establece una primera estimación comercial; todavía no permite aislar lo que GTA VI ha reportado al editor.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews