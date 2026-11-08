El CENTCOM afirma haber detenido el buque de carga Huda en el Golfo de Omán el 7 de noviembre. Según el comando estadounidense, un avión golpeó su popa después de varias advertencias. The ship reportedly left an Iranian port. No se reportan resultados humanos; las circunstancias se basan en la única versión militar estadounidense disponible.

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El mando militar estadounidense para Oriente Medio, CENTCOM, afirma haber detenido el buque de carga Huda en el Golfo de Omán el sábado 7 de noviembre de 2026. Según su cuenta, un avión americano golpeó la popa de la nave con municiones de precisión. The building reportedly ignored several warnings related to the naval block of Iranian ports.

Carguero huda apuntado después de la escala iraní

CENTCOM identifica el edificio como el M/V Huda, volando la bandera de Saint-Christophe-et-Niévès. Afirma que el buque de carga trató de abandonar las aguas regionales después de detenerse en un puerto iraní. El comando no especifica este puerto, el próximo destino del buque, o la naturaleza de su carga.

The U.S. military reportedly asked the civilian crew to evacuate the targeted areas before firing. Esta instrucción, comunicada por el CENTCOM, no conduce a la conclusión de que todos los marineros fueron protegidos. El comunicado de prensa no da ningún resultado humano y no describe específicamente el daño. Está anunciando una inmovilización, no el naufragio.

Las circunstancias de la intervención en esta etapa se basan en la versión americana. La reanudación de este anuncio por varios organismos no constituye una confirmación independiente del comportamiento de la tripulación. Ningún testimonio directo de los marineros apoya los detalles presentados aquí.

Cinco buques encerrados, según el balance de EE.UU

En su informe publicado el 7 de noviembre, CENTCOM afirma que ha reorientado 147 buques mercantes que han cumplido desde julio. También informó de cinco edificios comerciales inmovilizados después de negarse a cumplir con las instrucciones estadounidenses. Estas cifras son el recuento del comando, no una hoja de balance de nave por nave verificada.

La anterior huelga estadounidense contra un buque de carga en el Golfo de Omán fue el 10 de octubre. Se refería a Ocean Molica, también conocido como Arika Sun, bajo bandera panameña. Washington entonces afirmó haber neutralizado su propulsión sin dañar a la tripulación. Esta aclaración se refería a este otro edificio y no se puede transferir al Huda.

El anuncio viene el día de la creación de la Fuerza de Tareas Puerta de Hierro. Esta estructura estadounidense apunta a los circuitos terrestres y las rutas del Mar Caspio utilizadas, según Washington, para llevar armas y bienes bajo sanciones a Irán. La huelga contra el Huda es, sin embargo, parte del bloqueo marítimo ya establecido.

Quedan por especificar el destino de la tripulación huda, los arreglos de asistencia al buque y el alcance de los daños.

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