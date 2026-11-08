Detainees and missing persons: 44 files in the Lebanese registry

La Comisión Nacional de Derechos Humanos está actualizando su registro relacionado con el conflicto con Israel. Cuatro casos total 44. The situations remain different: reported captivity, detention to be confirmed or disappearance not clarified. La inscripción no sustituye un cheque individual ni las respuestas esperadas por las familias.

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On 7 November 2026, the Lebanese National Human Rights Commission announced four additions to its register. Actualmente tiene 44 casos relacionados con el conflicto con Israel. Esta actualización no significa cuatro capturas recientes o 44 tenencias confirmadas actualmente.

Detainees and missing persons: four files added

The report names Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib and Fadi Ahmad Abdel Aal. Según la información reunida, Hajou fue capturado en Umm al-All el 1 de octubre de 2024. Los casos de Salameh y Karneib se remontan al 14 de abril de 2026 en Bint Jbeil. Abdel Aal was reportedly arrested at his home in Halta.

El lugar de detención de Salameh todavía requiere confirmación oficial. La Comisión también pide detalles sobre el destino de Karneib y de Abdel Aal.

El registro distingue a 17 personas clasificadas como combatientes, dos funcionarios médicos, 18 civiles, dos operaciones transfronterizas y cinco desaparecidos.

Censo sujeto al consentimiento familiar

The method published by this independent institution does not confuse registration with evidence of detention. Su informe de 15 de septiembre identificó 39 casos. Se distinguió entre reconocimientos oficiales, testimonios de personas liberadas, historias familiares y pruebas de campo. Por lo tanto, los archivos no tenían el mismo grado de verificación.

El 23 de septiembre, la adición de Ali Afif Nahle aumentó el total a 40. Su familia había perdido la pista en Qantara en noviembre de 2024. The Commission had recorded a disappearance to beclar, without evidence of his detention or death.

Otros cuarenta y un informes siguen siendo objeto de vigilancia por separado debido a la falta de consentimiento informado de las familias para registrarse. Este seguimiento no constituye confirmación del cautiverio. Las normas de publicidad protegen a los testigos y la información médica o familiar.

Obligaciones separadas de la condición de prisionero

El derecho humanitario exige que las partes busquen a las personas desaparecidas y proporcionen a las familias información disponible. In an international conflict, article 5 of the Third Geneva Convention also provides protection in case of doubt on the status of certain captives, until the decision of a competent court.

La Comisión pide a Israel que aclare cada situación y autorice las visitas del CICR.

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