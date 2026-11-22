The judge for interim orders of the Nantes Administrative Court suspended the construction permit and the environmental authorization of the detention centre in Carquefou. Consideró necesario realizar una evaluación de los efectos. El decreto que caracteriza al proyecto como interés general sigue vigente y sigue pendiente el recurso al fondo. Las órdenes son provisionales. El juez observa los efectos esperados sobre un humedal y una forestación que alberga especies protegidas. El tribunal no fijó fecha para sus decisiones sobre el fondo.

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On Friday, 20 November, the Nantes Administrative Court suspended the construction permit and environmental clearance of the planned administrative detention centre in Carquefou, northeast of Nantes. El Tribunal de Primera Instancia considera que el proyecto de 140 asientos debería haber sido objeto de una evaluación de los efectos. Por otra parte, se negó a suspender la orden que describió el proyecto como de interés general.

Las tres órdenes distinguen la decisión de proceder con un proyecto público de las autorizaciones necesarias para su implementación. La clasificación general de intereses del 4 de febrero de 2026 sigue vigente. Pero no sustituye el permiso expedido por el Prefecto del Loira Atlántico el 18 de agosto, ni la autorización ambiental del 1 de septiembre. Estas dos decisiones ya no pueden servir de base para el trabajo mientras se aplique su suspensión.

Centro de detención de Carquefou planificado en un humedal

The permit concerns land owned by the State, rue de la Mainguais. El centro, presentado en el expediente como centro de detención de Nantes, incluiría un anexo judicial. La orden que examina los números de permiso de la superficie de 5.789 metros cuadrados y dispone de 173 plazas de aparcamiento. A detention centre is a closed place where persons subject to removal may be kept pending execution. Esto no es una institución penal.

El juez señaló que el proyecto dio lugar a la eliminación de casi dos hectáreas de humedales. El archivo también prevé la desaparición de cerca de dos hectáreas de roble y pincel de bosque. El juez sostuvo que la forestación se utilizó como hábitat para varias docenas de especies animales protegidas, incluyendo 21 especies de aves. Estas conclusiones se refieren a los efectos del proyecto, no a una evaluación de la destrucción ya observada en el lugar.

The court notes two reasons why the project was to be subject to a pre-screening: the planned deforestation to change land use and the extent of parking. El juez considera que los lugares no son privados, incluso cuando se controla su acceso. Luego examina los efectos concretos del trabajo. Dada su alcance y el entorno circundante, considera necesario realizar una evaluación ambiental amplia, incluida una evaluación de los efectos.

Hubo una consulta, pero no el estudio requerido

La prefectura celebró una consulta electrónica del 23 de abril al 23 de julio. El expediente presentado al público incluía un estudio de impacto ambiental, que el juez señaló. Sin embargo, distingue este documento de la evaluación de impacto necesaria para el proyecto como se le presenta. Ni la consulta ni el estudio de impacto exime esta evaluación cuando la naturaleza y extensión de los efectos lo hacen obligatorio.

El Prefecto había remitido el asunto a la Autoridad Ambiental el 6 de octubre, cuando ya se estaban realizando apelaciones, para determinar si el estudio debía llevarse a cabo. Al 20 de noviembre, la Orden establece que no se había adoptado ninguna decisión de exención. Por consiguiente, el juez se evaluó, en esta etapa del procedimiento, si la falta de una evaluación de impacto justificaba la suspensión de ambas autorizaciones. Consideraba que era el caso.

El patio suspendido, el litigio continúa

Varias asociaciones y sindicatos han interpuesto apelaciones, entre ellas la Association des riparians et amis de la Beaujoire. The court recognizes an interest in challenging the environmental permit and authorization. En la sección separada dedicada al interés general, el juez no consideró ningún medio de crear, en esta etapa, una seria duda sobre la legalidad del decreto del 4 de febrero. Este rechazo no perjudica la decisión del tribunal en cuanto al fondo.

La Ordenanza sobre el Medio Ambiente establece que su suspensión da lugar a la interrupción de las operaciones físicas que se llevarían a cabo sobre la base de la Orden del 1o de septiembre. The judge did not issue an additional injunction, since he considered this consequence inherent in the suspension. Esto no establece qué trabajo comenzó realmente o la fecha de un cierre de material. The court specifies that orders may be appealed to the Council of State within 15 days. Las acciones de anulación permanecen pendientes en Nantes.

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