Virginia anunció la muerte de un niño menor de cinco años de edad probado positivo para el sarampión. Esta es la primera muerte asociada a esta infección reportada en el estado en 2026. The health authorities report 220 cases, 41 of which have been reported since 17 October, mainly in the central State. El registro federal llegó a 5.838 casos confirmados el 19 de noviembre. El estado de vacunación del niño no se ha hecho público.

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On 20 November, the health authorities in Virginia announced the death of a child under five who had been tried positive for measles. Esta es la primera muerte asociada a la enfermedad reportada en este estado estadounidense en 2026. En una revisión separada, Virginia ha registrado 220 casos desde principios del año.

El Departamento de Salud de Virginia no especificó el lugar de residencia del niño, fecha de muerte o estado de vacunación. Señaló que no haría otra información pública por respeto a la privacidad familiar. El comunicado no permite que este caso esté vinculado a un hogar identificado. El anuncio se aplica a Virginia, no a todo Estados Unidos.

El sarampión progresa principalmente en el centro de Virginia

Los servicios estatales de salud han registrado 41 informes desde el 17 de octubre, la mayoría de ellos en varios condados del centro de Virginia. The persons concerned were not vaccinated or had an unknown vaccine status. The Department does not break down these two categories in its press release and believes that other infection have probably not yet been reported. No hay fundamento para aplicar este hallazgo colectivo al niño fallecido.

Los 220 casos registrados en 2026 superan el total de los 34 años anteriores combinados, según el informe del Estado. Esta es la cifra anual más alta observada en Virginia desde 1988. La caída no es el primer episodio del año. En mayo, las autoridades reconocieron un hogar en el condado de Buckingham. They had expanded its perimeter to the neighbouring county of Cumberland in June, before declaring the home closed on 18 August.

Los últimos avisos de exposición se refieren a dos centros de salud, en Farmville y Charlottesville, en los intervalos de tiempo comprendidos entre el 15 y el 17 de noviembre. Charlottesville alerta apunta áreas específicas, incluyendo servicios de emergencia y parte de los pisos del hospital. Estos avisos invitan a los presentes en los momentos indicados a vigilar cualquier síntoma hasta el 7 o 8 de diciembre, según proceda. No indican que los hospitales presentan un riesgo permanente. Tampoco las autoridades vinculan estos avisos con la muerte anunciada el viernes.

En los Estados Unidos, 5.838 casos confirmados al 19 de noviembre

A nivel federal, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) habían registrado 5.838 casos confirmados al 19 de noviembre. Este balance provisional supera en más de dos y medio los 2.289 casos registrados en el total de 2025. Incluye 18 casos detectados en visitantes extranjeros. Del total, 5.629 infecciones, o el 96%, están asociadas con hogares identificados. Más de 1.300 hogares siguen en funcionamiento, cuya transmisión comenzó en 2025.

El anuncio de Virginia llega tres días después de la pérdida del estado de eliminación del sarampión americano. Esta situación, adquirida en 2000, no significa que el país ya no haya incluido ningún caso. Todavía podrían ocurrir infecciones importadas e incluso cadenas locales limitadas. Su pérdida refleja la transmisión sostenida durante al menos 12 meses. Por lo tanto, las cadenas de transmisión, no el único nivel del balance o una muerte aislada, determinan este estado.

El CDC también observó una disminución de la cobertura de vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola en niños de kindergarten. Se incrementó del 95,2% en el año escolar 2019-2020 al 92,4% en 2025-2026. Esta media nacional enmascara diferencias locales significativas. Un hogar puede expandirse en una comunidad donde muchos niños no están protegidos, incluso si el promedio estatal es mayor.

Alertas dirigidas a limitar nuevas exposiciones

El virus se transmite por vía aérea. Puede permanecer en una habitación hasta dos horas después de la salida de una persona contagiosa. Los niños pequeños, las personas embarazadas y las personas inmunocompromisadas corren un mayor riesgo de complicaciones. Estos incluyen neumonía y encefalitis. El Departamento de Salud de Virginia recuerda que dos dosis de vacuna proporcionan aproximadamente el 97% de protección contra la enfermedad.

Ante la reanudación de los casos, las autoridades de Virginia invitaron a las familias a comprobar sus libros de vacunación. En áreas donde circula el virus, también asesoran a los padres de niños de seis a once meses para discutir una dosis temprana con su médico. Esta dosis no reemplaza el horario habitual. En caso de fiebre y erupción después de la posible exposición, los servicios de salud recomiendan llamar a la clínica o al hospital antes de ir allí, para evitar más contacto en la sala de espera.

Virginia planea incorporar la muerte en su historial de vigilancia en su próxima actualización el martes 24 de noviembre. Potentially exposed persons in Farmville and Charlottesville must continue to monitor signs until the dates set out in their respective notices.

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