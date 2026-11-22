El tercer proyecto de decisión marco COP31, publicado el domingo 22 de noviembre, recuerda el consenso alcanzado en Dubai en 2023 sin repetir explícitamente la llamada a alejarse de los combustibles fósiles. El texto mantiene un objetivo global del 35% de la electricidad en consumo energético final para 2035 y se refiere a 2027 la base para calcular la financiación de triple adaptación. La Presidencia de Turquía desea presentar el proyecto a las delegaciones por la mañana. Aún no se ha anunciado ningún acuerdo.

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El tercer proyecto COP31 recuerda el consenso climático de Dubai sin nombrar combustibles fósiles. El texto, publicado en el Registro de la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas, mantiene un objetivo de electrificación para 2035. Sin embargo, deja abierta la base para calcular el trío de financiación de la adaptación. Queda por tomar la decisión en Antalya.

COP31 tercer proyecto se refiere a Dubai

La novedad es el comienzo del documento: el preámbulo recuerda el consenso de los Emiratos Árabes Unidos en su conjunto. La decisión adoptada en Dubai en 2023 exhortó a los países a contribuir, según sus circunstancias nacionales, a la transición de los combustibles fósiles a los sistemas energéticos. El tercer borrador de Antalya se refiere a esta decisión sin repetir estos términos o proponer un nuevo calendario para el petróleo, el gas o el carbón. El proyecto anterior, publicado el 19 de noviembre, no se refirió a los combustibles fósiles, pero no incluyó este recordatorio general en su preámbulo.

Por lo tanto, la diferencia se relaciona con el vínculo con un compromiso político anterior, no con un nuevo plazo. El documento también reafirma los objetivos del Acuerdo de París: contener el calentamiento bien por debajo de 2°C y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Informó que se espera que el pico de calentamiento supere los 1,5°C en los próximos años, sin presentar este overshoot como una razón para abandonar el objetivo.

Electrificación y captura de carbono: qué mantiene el texto

El proyecto mantiene un objetivo ya incluido en la versión del 19 de noviembre: elevar la cuota de electricidad al 35% del consumo energético final del mundo para 2035. Se trata de la electricidad en todos los usos finales, no la parte de las energías renovables en la producción de electricidad sola. El nuevo texto ya no repite los objetivos de la triple capacidad renovable y duplica el ritmo de mejora de la eficiencia energética para 2030, como se establece en la decisión de Dubai.

La captura, el uso y el almacenamiento de carbono permanecen en el proyecto. La Presidencia propone una ambición colectiva de desplegar gigatonne en el mundo para 2035. Las variantes numéricas entre corchetes en el documento anterior desaparecen. La versión del 22 de noviembre no establece una cuota por país y presenta esta escala como aspiración mundial.

Adaptación: punto de partida todavía por establecer

En cuanto a la financiación de la adaptación, en el texto se reitera el llamamiento de al menos tres fondos para 2035. Pidió al Comité Permanente de Financiación que examinara las opciones para definir el punto de partida para el cálculo, con un informe que debía presentarse en el período de sesiones de noviembre de 2027. Sin esta base, el proyecto no permite una cantidad asociada con el tripling. También propone una hoja de ruta entre Antalya y Addis Abeba para financiar la adaptación y la resiliencia.

This threefold by 2035 is distinct from another provision on the annual disbursements of certain climate funds by 2030, which uses 2022 as a reference. Por consiguiente, este segundo punto de referencia no resuelve la cuestión de la base del cálculo para toda la financiación de la adaptación.

El proyecto también está revisando el componente montañoso, que incluye a países donde estos relieves alimentan las reservas de agua. Propone un programa de trabajo de dos años en el marco de los dos órganos subsidiarios de la Convención, con trabajo en junio de 2027 y junio de 2028. El texto del 19 se refiere al programa de Nairobi. Esta es una propuesta para un marco de trabajo, no un anuncio de financiación para el Líbano u otro país.

El Presidente de la COP31, Murat Kurum, informó de que el texto había sido remitido a la secretaría para su examen jurídico. Pidió una presentación plenaria entre las 10 y las 10.30 horas en Antalya, entre las 9.00 y las 9.30 horas, en Beirut. El Registro de las Naciones Unidas siempre clasifica el documento como un proyecto. El calendario y el calendario propuestos por la Presidencia no es una decisión de las delegaciones.

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