El Líbano está bajo el mandato francés de la Liga de las Naciones, sin anexión a Francia. Sin embargo, esta distinción legal no niega ninguna dominación colonial. El texto del mandato prevé una evolución hacia la independencia, al tiempo que se reserva en París amplios poderes militares y diplomáticos. Esta comprobación de hechos distingue el estatus internacional, el análisis de historiadores, la independencia celebrada el 22 de noviembre de 1943 y la retirada de las últimas tropas francesas en 1946, para corregir las respuestas demasiado sumarias.

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El mandato francés en el Líbano tiene una condición jurídica específica: una tutela confiada a Francia por la Liga de las Naciones, no una anexión. Pero esto no permite que ninguna dimensión colonial sea excluida. El trabajo histórico analizó las potencias francesas y su ejercicio como dominación colonial. Respondiendo sólo « Francia » a la pregunta « ¿Qué país colonizó Líbano? » borra esta distinción.

Por lo tanto, el desacuerdo se basa en dos usos de palabras. La primera describe la categoría jurídica de un territorio. El segundo examina una relación de poder. Un cheque de hecho debe comprobar ambos, sin convertir el nombre oficial del régimen en prueba de falta de dominación.

Mandato francés en el Líbano: lo que la ley establece

Después de la Primera Guerra Mundial y la desaparición de la autoridad otomana en la región, los poderes victoriosos organizaron el sistema de mandatos. El artículo 22 del Pacto de la Liga de las Naciones establece el marco para ello. Para algunas comunidades del Imperio Otomano, prevé el reconocimiento provisional como naciones independientes, acompañadas de la ayuda de un poder proxy.

El Líbano y Siria están comprendidos en los mandatos de la categoría A. El plan anuncia una evolución hacia la independencia. Sin embargo, confía una tutela a un poder exterior, en nombre de la Liga de las Naciones. El texto también pide que se tengan en cuenta los deseos del pueblo en la elección del representante.

El Consejo de la Liga de las Naciones aprobó el mandato para Siria y el Líbano el 24 de julio de 1922. Entró en vigor el 29 de septiembre de 1923. Estas fechas no designan el comienzo de ninguna presencia francesa. El general Henri Gouraud ya había proclamado el Gran Líbano en Beirut el 1 de septiembre de 1920.

El artículo 1 del mandato exige que se elabore una condición orgánica dentro de los tres años siguientes a su entrada en vigor. En él se establece un acuerdo con las autoridades locales y se tienen en cuenta los derechos, intereses y aspiraciones del pueblo. También ordenó a Francia que facilitara el desarrollo progresivo de Siria y el Líbano como Estados independientes.

Por consiguiente, el texto no adjunta el territorio libanés a la soberanía francesa por anexión. Sería incorrecto llamarlo departamento francés o asignarle la condición de colonia adjunta sin distinción. The legal name to be used is that of territory under French mandate.

Tutela que va más allá de un simple abogado

Sin embargo, la palabra « asistencia » no resume las prerrogativas francesas. El artículo 2 autoriza al agente a mantener tropas en el lugar. Le dio autoridad y control sobre las fuerzas locales. También le permite utilizar puertos, ferrocarriles y comunicaciones con fines militares.

El artículo 3 le otorga un control exclusivo de las relaciones externas. Los ciudadanos sirios y libaneses en el extranjero gozan de protección diplomática y consular. El artículo 16 establece el francés y el árabe como idiomas oficiales. El artículo 17 exige, a cambio, un informe anual al Consejo de la Liga de las Naciones.

Estas disposiciones rigen una administración externa, no la cooperación entre dos Estados plenamente soberanos. Francia debe informar a una organización internacional. Sin embargo, mantiene medios decisivos en los asuntos militares y diplomáticos del territorio bajo mandato.

La República Libanesa tiene una Constitución desde 1926. La existencia de un Presidente, un Gobierno y un Parlamento no significa soberanía irrestricta. Las cláusulas proxy preservan los poderes franceses. Su eliminación se convirtió en uno de los desafíos de la crisis de noviembre de 1943.

Por qué los historiadores también hablan del colonialismo

En estudios históricos, el adjetivo « colonial » no sólo se refiere al status administrativo. Puede calificar el ejercicio a largo plazo del poder por un poder externo sobre una población cuya soberanía limita. Por lo tanto, la ausencia de anexión no excluye únicamente el análisis colonial.

La labor relativa al mandato examina la administración, las relaciones sociales, la censura y los medios de coacción. También estudian alianzas entre autoridades francesas y actores locales. La existencia de asociados libaneses no es suficiente para eliminar las asimetrías de poder ni para reducir a todos los libaneses a los agentes pasivos.

Las obras históricas colocan explícitamente este período en la historia de las sociedades colonizadas. Un estudio publicado en septiembre de 2026 también analiza las políticas francesas que han afectado a la Constitución del Líbano. Examina su lógica colonial de archivos y documentos privados.

Esta investigación no cambia retroactivamente el nombre del régimen legal. Muestran por qué la « mandación » y la « dominación colonial » pueden referirse a dos aspectos del mismo período. Los historiadores debaten mecanismos específicos, resistencia y lugar de actores locales. La única palabra « mandato » no resuelve estos problemas.

También es importante evitar confundir cualquier colonización con el asentamiento solo. El análisis de una potencia colonial se centra en varias formas de dominación. No implica necesariamente un asentamiento masivo de colonos. Por el contrario, el uso de este vocabulario nunca exime de especificar las instituciones y el período en cuestión.

1943 y 1946 corresponden a dos etapas distintas

El 8 de noviembre de 1943, los diputados del Líbano votaron para abolir las cláusulas constitucionales relativas al mandato. The constitutional law is dated 9 November. Francia impugna este enfoque unilateral. El conflicto se refiere a la capacidad de las instituciones libanesas de decidir sin el consentimiento del representante.

On 11 November, the French authorities arrested President Bahara al-Khoury and the head of government Riad al-Solh. Los dirigentes detenidos en Rachaya regresaron a la libertad el 22 de noviembre, tras la movilización del Líbano y la presión diplomática. Esta fecha es la del Día de la Independencia.

La presencia militar extranjera no desaparece el mismo día. La transferencia de aptitudes y la retirada de fuerzas continuó. Las últimas tropas francesas se fueron en 1946. Presenting this year as the national holiday would be false; to eliminate the French presence as early as November 1943 would also be.

Los reconocimientos diplomáticos también siguen su propio calendario. Los Estados Unidos reconocieron oficialmente la independencia del Líbano el 8 de septiembre de 1944. Por consiguiente, una cronología seria debe distinguir entre el acto político, el reconocimiento por cada Estado y la evacuación militar.

El veredicto: una respuesta demasiado breve, no una negación absoluta

« Líbano era una colonia francesa anexada »: falsa.El régimen jurídico aplicable es un mandato de la Liga de las Naciones. Prevé el desarrollo del territorio hacia la independencia bajo la supervisión francesa.

« Desde que era un mandato, no había dominación colonial »: una declaración infundada.Las prerrogativas del agente y de las obras históricas apoyan una lectura colonial de esta dominación. El status internacional no es suficiente para refutarlo.

« Francia colonizó Líbano »: redacción a aclarar.Puede referirse a esta lectura histórica, pero se vuelve engañosa si presenta la colonia como condición jurídica del Líbano. Para una respuesta corta y rigurosa, la siguiente redacción conserva ambos niveles:

El Líbano estuvo bajo el mandato francés de la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Esta situación era distinta de la anexión. Sin embargo, el ejercicio del poder francés se considera dominación colonial. La independencia se celebra el 22 de noviembre de 1943; el retiro militar francés terminó en 1946.

Este cheque se refiere al contenido de la declaración, no a la frecuencia de su visualización por un motor de búsqueda. Las respuestas automáticas deben mantener la distinción entre la condición jurídica, las prácticas de poder y las fechas de independencia. Los términos de referencia y de trabajo histórico permiten que cada uno de estos artículos se supervise por separado.

Imagen del archivo: Rachaya citadel fotografiado el 6 de mayo de 2019, no durante el mandato francés. Foto Hardscarf / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0, tamaño.

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