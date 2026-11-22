Paolo Bulgari, nieto del orfebre griego que fundó la casa Bulgari en Roma en 1884, murió a los 89 años de edad. Entrenado junto a su padre y experto en piedras preciosas, se unió al negocio familiar en 1960 y asumió el cargo en 1984. Permaneció jefe de la junta directiva cuando la casa entró en el grupo LVMH francés en 2011. Su familia anunció los funerales el lunes 23 de noviembre en la Basílica de San Croix de Jerusalén en Roma.

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Paolo Bulgari, que presidió la joyería romana de 1984, murió a las 89. Su desaparición fue anunciada el sábado 21 de noviembre. Un nieto de un orfebre griego con sede en Italia, primero aprendió el comercio con su padre, antes de acompañar la expansión internacional de Bulgari y luego su acercamiento con LVMH en 2011.

Paolo Bulgari, joyero de tercera generación

Cuando se unió a la compañía en 1960, Paolo Bulgari trabajó junto a su padre Giorgio y se especializó en piedras preciosas. La casa no deja nada. Fundada en Roma en 1884 por su abuelo Sotirio, se trasladó de plata a platino y joyas de diamantes, luego a oro amarillo y piedras de colores. La boutique Via Condotti, frecuentada durante la era Dolce Vita por actores y actrices, ya ha dado a la casa una clientela internacional.

El color se convierte en uno de sus signos distintivos. El taller combina piedras que la joyería de la era reúne menos voluntariamente, y talla ciertas gemas de cabochon, con una superficie curvada en lugar de una sucesión de facetas. Un collar de 1969 guardado en los archivos de la casa reúne una esmeralda de 44.60 quilates, rubíes y diamantes. Su colgante octogonal se desprende en un broche. Esta pieza ilustra la labor de los talleres de esta generación; No se puede atribuir a Paolo Bulgari solo.

La casa abrió tiendas en otros lugares de Europa y Estados Unidos a principios de los años 70. Paolo tomó la silla en 1984. Junto con su hermano Nicola y su sobrino Francesco Trapani, participó en el desarrollo de una empresa que ya no vendió sólo joyas. Cuando LVMH lanzó el rapprochement en 2011, Bulgari ya está presente en relojería, perfumes y accesorios. El lugar de los relojes en la empresa debe en particular a los modelos donde el diseño de la pulsera o el caso cuenta tanto como el dial.

En 2011, la familia dio control pero permaneció en la presidencia

El acercamiento con LVMH tiene lugar en dos etapas. La familia trae al grupo francés su interés de control en la empresa italiana, luego cotizada en Milán. Recibe acciones de LVMH a cambio. A continuación, el grupo pone en marcha una oferta de 12,25 euros por acción para adquirir los valores que siguen manteniendo las minorías. Al cierre de la oferta en septiembre de 2011, LVMH anunció que mantendría el 98,09% de la capital una vez terminadas las adquisiciones.

El cambio de accionistas no da lugar a la salida inmediata de los líderes familiares. El acuerdo prevé que Paolo Bulgari siga siendo Presidente del Consejo de Administración de Bulgari y que Nicola siga siendo Vicepresidente. Francesco Trapani es la cabeza de las actividades de reloj y joyería de LVMH. Esta distribución permite distinguir lo que la familia transmite en 2011, el control del capital y las funciones que sigue desempeñando en la casa.

En Roma Oriental, apoyo a las escuelas

En un texto dedicado a su fundación, Paolo Bulgari volvió a un detalle que el nombre italianizado de la casa puede hacer olvidar. Su abuelo había dejado un pueblo en Epirus donde trabajaba dinero. Se había establecido primero en Nápoles, antes de abrir en Roma una tienda de Via Sistina. El joyero se adhirió a esta historia familiar su interés en el acceso de los jóvenes a la educación.

Fundada en 2019, su fundación ha trabajado con escuelas y asociaciones en Tor Bella Monaca, al este de Roma. Apoya la renovación de espacios y proyectos públicos contra la salida de la escuela temprana. Entre ellos, el programa Tornasole reunió 14 escuelas en tres distritos de la capital. La familia arregló el funeral el lunes 23 de noviembre, a las 11.00 horas, en la Basílica de San Croix de Jerusalén, en Roma.

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